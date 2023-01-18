«Врачи возвращались настолько обессиленными, что их вносили на руках»

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано 18 января 1943 года — тогда осажденный город получил связь с Большой землей. Но полностью блокада была снята только через год. Всего она длилась более 870 дней, и всё это время в городе героически работала служба скорой помощи. Врачи и медсестры спасали людей в условиях голода, холода, дефицита топлива, рисковали сами погибнуть под обстрелами , были крайне измождены. Но они продолжали выполнять свой долг, выезжая к раненым и больным жителям Ленинграда — число вызовов в день могло доходить до 360 . Блокадный архив скорой помощи нашли случайно лишь несколько лет назад. Как проходили будни скорой в блокадном городе, «Известиям» рассказала куратор музея Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Светлана Вахрушева.

Архив блокадной скорой

Архив трех подстанций ленинградской скорой помощи за 1941–1945 годы был случайно найден в 2004-м . Тогда в здании на Малой Садовой улице, где и сейчас находится городская станция скорой помощи, шел ремонт, рабочие вскрыли замурованный простенок. В нем и были спрятаны три больших баула с журналами вызовов . На их страницах скрупулезно зафиксированы дата и время вызовов, адреса и причины — дистрофия, ранение, бомба, роды, ДТП.

Блокадные годы отражены в пяти таких книгах. Количество вызовов сильно зависело от дня, рассказала куратор музея Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Светлана Вахрушева. Именно там сейчас находится часть найденного архива.

— Например, 19 сентября 1941 года, когда было очень много бомбардировок, артобстрелов и очагов поражения, в книге записи вызовов мы насчитали 12 разворотов по 30 с лишним строк на каждом , — рассказала она «Известиям». — А вот в январе 1942 года есть дни, когда было всего по три-девять вызовов.

Фото: Артём Охотников

Но это, по ее словам, вовсе не означает, что в эти дни люди меньше болели или было не так много происшествий. Дело в том, что 24–25 января 1942 года в городе вообще не работали телефоны. Также в это время было и меньше выездов: готовых машин не хватало из-за недостатка топлива.

До начала войны четверть из общего количества вызовов скорой помощи в Ленинграде приходилась на несчастные случаи, а три четверти — на заболевания и роды. Но уже с июля 1941 года санитарный транспорт стал выезжать на вокзалы: с приближением линии фронта прибывали раненые, и их скорая помощь доставляла в госпитали и больницы . Позднее скорые начали перевозить пациентов из стационаров в пригороде Ленинграда в городские лечебные учреждения.

— Параллельно служба готовилась к возможным боевым действиям в городе, артобстрелам. Например, запасы медикаментов нужно было передислоцировать из централизованного склада на все районные станции скорой помощи . Если какой-то район города будет отрезан, то запасов медицинских препаратов должно быть достаточно, — пояснила Светлана Вахрушева.

Сестра за брата

Перед началом войны в Ленинграде ежесуточно работало 62 машины скорой помощи, но летом 1941-го наряд дежурных бригад увеличили до 72 — в городе ждали воздушных бомбардировок. Дополнительно было открыто две станции скорой помощи, и к началу сентября в Ленинграде работали девять станций, у трех из которых имелись и грузовые машины.

К началу войны ежедневно на станциях дежурили 23 врача и 352 средних медицинских работника. Летом около четверти сотрудников скорой помощи ушли на фронт . Оставшимся приходилось дежурить 20–25 суток в месяц вместо 10–12, как это было в мирное время.

— Поэтому набирали новых сотрудников на штатную должность «медбрат», а в реальности там были девушки, медсестры . Но тогда всех называли медбратьями. На эту должность приходили студентки медвузов, выпускницы школ, которые прошли двух-трехмесячные курсы, — пояснила Вахрушева.

Фото: Артём Охотников

Но в скорой оставались опытные сотрудники, они и обучали новичков уже на практике.

В сентябре 1941 года кольцо блокады сомкнулось вокруг города, начались активные бомбардировки. В первые их месяцы, как указывал в своем отчете Меер Абрамович Мессель, который в те годы был главным врачом службы скорой помощи Ленинграда, ее сотрудники активно работали в очагах поражения.

— В те месяцы основной задачей скорой помощи стало именно оказание помощи пострадавшим в очагах поражения с последующей эвакуацией , — пояснила куратор музея.

В случае большого количества раненых недалеко от очага поражения организовывали «пункт сноса», куда доставляли всех пострадавших. Там в зависимости от степени тяжести травмы медработники определяли, кого увозить в первую очередь.

« Сентябрь, октябрь, ноябрь и первые 10 дней декабря 1941 года были для скорой помощи периодом наиболее интенсивной боевой работы », — писал в своем отчете Меер Мессель.

Не бросать на улице

В ноябре 1941 года закончилось движение водного транспорта по Ладоге, а лед еще не встал — так возможность доставить в город топливо оборвалась.

— На машину скорой помощи тогда выделяли примерно 8 л горючего, из которых 2 л нужно было потратить только на обогрев мотора в морозы. Много ли они наездят? — отметила куратор музея.

Когда сократилось поступление горючего, пришлось уменьшить наряд санитарных машин: в октябре 1941 года на линии работали до 69, в ноябре — до 49 . Но с 18 декабря осталось только шесть санитарных автомобилей. Тогда медики для перевозки раненых и больных стали использовать ручной транспорт — санки с устанавливаемыми на них носилками .

— Но возможности доставки с помощью таких санок были ограничены: на длинные расстояния между станцией скорой помощи, адресом вызова и больницей такой «экипаж» не годился: долго, холодно, медсестрам не хватало сил, да сугробы тоже никто не чистил, — рассказала Светлана Вахрушева.

Службу скорой помощи при этом заваливали обращениями о том, что человек упал на улице и лежит без сознания.

Фото: Артём Охотников

« Это были лица, страдавшие элементарной дистрофией. До 3 декабря число таких обращений в среднем не превышало за день 50, увеличившись к половине декабря до 200 . На месте вызова врачи скорой помощи в половине примерно случаев обычно констатировали смерть; часть больных умирала в приемных покоях, не дойдя до отделений», — указывал в отчете Меер Мессель.

Оказание первой помощи этим больным, по его словам, заключалось в даче возбуждающих препаратов, в укутывании и согревании. До 18 декабря таких больных безотказно госпитализировали в лечебные учреждения. Но затем это были вынуждены прекратить: не хватало машин на выезды. Но в городе работали и 4 тыс. санитарных пунктов, их открыли по линии местной противовоздушной обороны. Именно туда приносили людей, которые падали прямо на улицах, теряя сознание от голода .

— Сандружинницы, милиционеры, прохожие приводили и приносили людей с улицы вот в такие маленькие пункты и санитарные комнаты, организованные в некоторых жилищных хозяйствах по линии Красного Креста. То есть даже в самые сложные периоды людей на улицах не бросали , — заверила собеседница «Известий».

В ноябре-декабре 1941 года настали холода, и люди начали отапливать жилье буржуйками. Тогда участились вызовы скорой на отравления угарным газом, рассказала Светлана Вахрушева.

— Судя по журналу, отдельный штампик был для вызовов на ДТП. Назывался «уличное движение». Хотя, казалось бы, в этот период было мало транспорта, ДТП всё равно случались . В городе было общее затемнение, фонари не горели, фары не включали. К сожалению, поэтому люди часто сталкивались с автомобилями «лицом к лицу». Кстати, у бригад скорой помощи обязательно были фонари, — сообщила она.

Шли на свет

В период блокады станции скорой помощи работали и как амбулаторное звено. Горожане знали, где они базируются, и многие, понимая, что там есть врачи, приходили на станции сами.

— На станции №2, на улице Марата, и на станции №4, располагавшейся на улице Дровяной, активно велся амбулаторный прием . И потом сотрудники этих подстанций порой ходили на вызовы пешком, если это не очень далеко, — добавила Светлана Вахрушева.

Также в службе скорой помощи работало справочное бюро. Номер 03 знали все, поэтому в годы войны он стал и номером справочной — туда стекалась информация со всех стационаров о поступивших пациентах и погибших . Если пациент поступал без сознания и при нем не было документов, то стационары должны были сообщить справочной его рост (высокий, средний, низкий), пол, цвет волос, краткое описание одежды.

Фото: Артём Охотников

Как писал Меер Мессель, было «нельзя допустить, чтобы родственники или близкие пострадавших в крупных или мелких очагах поражения… обходили стационары в поисках их, совершенно непроизводительно затрачивая на это время и энергию».

В январе 1942 года служба скорой помощи Ленинграда стала заниматься и медико-санитарным обеспечением эвакуации по Дороге жизни на Ладожском озере, связывающей город с остальной страной. Меера Месселя назначили руководителем этой работы.

Сила в дисциплине

Врачи и медперсонал скорой помощи, как и другие жители города, страдали от недоедания, а затем и дистрофии, писал Меер Мессель. При этом, когда бригады выезжали на очаги поражения, нередко врачам и медбратьям приходилось участвовать и в разборе завалов.

— Это тоже отнимало силы у и без того ослабленных людей. Как вспоминал Мессель, были случаи, когда после ликвидации очагов поражения врачи и медбратья скорой помощи возвращались на станции настолько обессиленными, что их вносили в помещение на руках , — рассказала куратор музея.

От персонала скорой помощи всегда требовались абсолютная четкость, организованность, высокая дисциплинированность, отмечал Меер Мессель. Именно такая организация работы и личные качества сотрудников сделали возможной работу скорой помощи во время войны, полагает он.

Фото: Артём Охотников

« Каждый из врачей и медперсонала в годы войны обслужил десятки очагов поражения, неизменно показывая образцы стойкости, мужества и любви к порученному им делу , — писал главный врач. — В дни, когда город подвергался ожесточенным воздушным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам, врачи, медсестры и шоферы, работая в очагах поражения, под бомбами и снарядами, проявляли неизменно высокое мужество, самоотверженность, а в некоторых случаях и подлинный героизм».