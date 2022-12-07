Кравцов заявил о включении раздела про героев СВО в учебники истории

Подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, будут включены в учебники по истории. Об этом 7 декабря заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках «Разговоры о важном» темы поднимаем», — сообщил он на пресс-конференции «Беларусь и Россия: вчера, сегодня, завтра».

Говоря о школьном образовании на территории освобожденных регионов, Кравцов отметил, что на протяжении долгих лет в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях дети не получали системных и фундаментальных знаний.

По его словам, вместо обучения со школьниками «играли», пытаясь готовить «рабочую силу».

Ранее, 2 декабря, Кравцов сообщал, что раздел про спецоперацию также будет включен в образовательную программу школ. По его словам, в новых пособиях по истории эти разделы уже есть в обязательном порядке.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Со своей стороны Кравцов заявлял, что, несмотря на запугивания со стороны киевского режима, более 36 тыс. учителей в Донбассе и на освобожденных территориях начали проводить занятия в школах. В учебных заведениях проходят уроки «Моя история». Они посвящены историческим событиям и корням украинского и российского народов.

Кравцов также сообщал, что Министерство просвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

30 сентября по итогам референдумов глава РФ подписал указы о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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