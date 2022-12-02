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Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Раздел про специальную военную операцию (СВО) России на Украине будет включен в школьные учебники истории. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в пятницу, 2 декабря.

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По словам главы Минпросвещения, в новых программах по истории эти разделы уже есть в обязательном порядке, передает НСН.

Он добавил, что эти новые единые программы подписаны им и направлены в Минюст, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Со своей стороны Кравцов заявлял, что, несмотря на запугивания со стороны киевского режима, более 36 тыс. учителей в Донбассе и на освобожденных территориях начали проводить занятия в школах. В учебных заведениях проходят уроки «Моя история». Они посвящены историческим событиям и корням украинского и российского народов.

Кравцов также сообщил, что Министерство просвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку.

Перед началом учебного года российские военные доставили школьные принадлежности в учебные заведения Запорожья и подшефные многодетные семьи Харьковской области. Для детей привезли новые учебники, канцелярские товары, книги, развивающие игры и спортивный инвентарь.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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