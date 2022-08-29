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Российские военные доставили школьные принадлежности многодетным семьям Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие военной полиции Западного военного округа в преддверии начала нового учебного года доставили школьные принадлежности в подшефные многодетные семьи Харьковской области. 29 августа Минобороны России показало, как встречают помощь в освобожденных населенных пунктах.

В гостях у одной из многодетных семей Харьковской области сегодня военнослужащие. Детям в подарок привезли рюкзаки со школьными принадлежностями.

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«Сейчас очень тяжело купить, конечно. Стараемся по возможности. Так что вам большое спасибо! Это как раз то, чего нам не хватало, если честно. Я многодетная мать и бабушка. Поддержка нам все дала. Спасибо всем!» — рассказала многодетная мать Виктория Хижняк.

Школьников в семье четверо. Младший пойдет в третий класс, старший — в восьмой. Дети приемные. До мальчишек Виктория воспитывала девочек. Те уже выросли и вышли замуж. Женщина признается, что с девчонками школьных хлопот было меньше.

Военнослужащие Западного округа взяли над многодетной семьей шефство, как и над десятками других живущих в уже освобожденных, но отдаленных поселках Харьковской области.

«На освобожденных территориях военная полиция занимается не только обеспечением правопорядка, но также взяла шествие над выдачей и контролем гуманитарной помощи. Также мы берем на контроль выдачу не только продуктов питания, но и помощь многодетным семьям, чтобы собрать их в школу. Матери-одиночке это очень сложно сделать. Приезжаем и выдаем. Во взаимодействии с администрацией узнаем адреса таких семей и оказываем помощь. В данном регионе, конечно, мирным жителям не всегда есть возможность добраться в отдаленные места. Поэтому военная полиция выезжает и оказывает помощь», — сказал заместитель военного коменданта Сергей.

Новые учебники детям выдадут в школе. Всё остальное можно получить на пункте выдачи гумпомощи. Ежедневно сюда обращаются десятки малоимущих и многодетных семей. Набор школьных принадлежностей зависит от возраста ребенка. Если чего-то нужного нет в наличии — привезут из России.

27 августа российские военные доставили гуманитарную помощь воспитанникам школы-интерната в Луганской Народной Республике. Школа-интернат в Лутугино была разрушена вооруженными формированиями Украины, но преподавательский состав не оставил детей. После освобождения села заведение было восстановлено.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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