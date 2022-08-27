Российские военные привезли продукты воспитанникам школы-интерната в ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) привезли гуманитарную помощь в Лутугинскую школу-интернат в Луганской Народной Республике (ЛНР). О процесс выдачи гумпомощи и жизни воспитанников заведения в субботу, 27 августа, рассказал корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин.

Школа-интернат в Лутугино была разрушена вооруженными формированиями Украины, но преподавательский состав не оставил детей. После освобождения села заведение было восстановлено.

«Дети всегда очень рады гостям, которые их посещают, которые уделяют им внимание и оказывают помощь, и они всегда благодарны и готовы прийти на помощь, ответить той же заботой», — рассказала воспитатель школы-интерната Ирина.

Российские военные передали администрации школы около тонны продуктов: крупы, масло, сахар, рыбные и мясные консервы. Доставленная гумпомощь обеспечит продуктами и канцелярией около 300 воспитанников школы, которые потеряли родителей в результате боевых действий в Донбассе.

14 августа Минобороны России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области 428 т гуманитарной помощи. Как уточняется, в республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года было доставлено 54 780,8 т гумпомощи, проведено 1443 гуманитарные акции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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