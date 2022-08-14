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Минобороны доставило за сутки 428 т гумпомощи в республики Донбасса

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР), Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области 428 т гуманитарной помощи в субботу, 13 августа.

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«13 августа 2022 г. проводились пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передано 428 т предметов первой необходимости и продуктов питания», — сказано в докладе Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Там добавили, что в республики Донбасса и на Украину (со 2 марта 2022 года) доставлено 54 780,8 т гуманитарной помощи, проведено 1 443 гумакции.

13 августа военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как военнослужащие Вооруженных сил России продолжают доставлять гуманитарную помощь в районы Лисичанска (ЛНР) после освобождения.

Помимо общей раздачи гумпомощи военнослужащие Центрального военного округа проводят адресную доставку необходимых продуктовых наборов и медикаментов маломобильным жителям города и отдаленных районов.

12 августа российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в Свято-Николаевский храм Лисичанска, где службы не прекращались даже под обстрелами. Украинские боевики хотели сделать из территории вокруг храма свой укрепленный пункт, на что указывают оставленные ими окопы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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