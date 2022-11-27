«Всё в порядке, мама, я на своем месте»

В Донбассе в ближайшее время должны вернуться к учебе вчерашние солдаты. По поручению Владимира Путина в ДНР и ЛНР объявлена демобилизация студентов. Для них будут выработаны индивидуальные планы, чтобы можно было нагнать сокурсников и не потерять год. Также предусмотрены льготы и преференции, например перевод с коммерческой основы на бюджет. О том, как Донецк готовится встречать молодых фронтовиков и почему не менее актуальным остается сегодня вопрос демобилизации преподавателей, — в материале «Известий».

Сдать пост

Часть студентов еще на фронте. Предположительно, процесс их возвращения к мирной жизни может затянуться на недели. Тем не менее поручение президента означает для родителей возможность увидеть своих детей и подопечных в ближайшее время. И это, пожалуй, самая позитивная и духоподъемная новость в ДНР за долгий период. Дома ребят ждут уже девять месяцев. Весь этот срок настроение матерей, по их словам, наиболее точно можно было охарактеризовать строчкой из песни «До свидания, мальчики, постарайтесь вернуться назад…».

В Донецкой академии управления и госслужбы ждут возвращения очников.

— Мобилизовано у нас было около сотни студентов, — рассказала «Известиям» ректор вуза Лариса Костровец. — Трое прошли плен, они освобождены по обмену. 16 комиссованы, в том числе по ранениям. Память нескольких погибших мы увековечим в стенах нашего музея.

В Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского также есть призванные студенты — в том числе с дневного отделения.

— Комиссованы 13 ребят, некоторые уже приступили к обучению, — поделилась с «Известиями» ректор университета Светлана Дрожжина.

По словам руководителей вузов, все прошедшие месяцы преподаватели и кураторы групп поддерживали, с одной стороны, связь со студентами, а с другой — с матерями, для которых университетское сообщество стало настоящей опорой. Сегодня учебные заведения готовятся к приему студентов: во время призыва они вынуждены были взять академические отпуска. К каждому будет прикреплен куратор, который поможет подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов за пропущенные семестры, а также подтянуть программу, чтобы восстановиться в прежних группах.

Среди льгот и преференций для демобилизованных — обязательная стипендия до конца учебы независимо от оценок. В ДНР она составляет около 2100 рублей в месяц. Отмена платы за общежитие. Экскурсионные и реабилитационные поездки в другие регионы России. И переход всех «контрактников» (то есть проходящих обучение платно) на бюджет. По российским меркам траты небольшие — в среднем 30 тыс. в год, но для дончан в нынешних условиях — весомое подспорье. К примеру, в академии управления на престижном юридическом факультете не было предусмотрено ни одного бесплатного места. После демобилизации все призванные студенты-юристы продолжат обучение без оплаты.

По словам ректора Донецкого национального технического университета Александра Аноприенко, точный срок возвращения студентов пока неизвестен.

Все в порядке, мама, я на своем месте На остановке «Студгородок» в центре Донецка сегодня особенно пустынно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Предполагаю, что единовременно снять такое большое число бойцов с фронта затруднительно, их нужно кем-то заменить, по принципу «Пост сдал — пост принял», — пояснил он «Известиям». — Приведу пример: у меня был призван аспирант, который должен был со дня на день защищать диссертацию, плюс он выполнял функции системного администратора, был, по сути, незаменим (в ЛНР и ДНР на тот момент не действовали отсрочки для аспирантов). Его забрали, я обращался: «Верните». В ответ командир мне отвечал, что он служит пулеметчиком, ценный боец, заменить его также некем. Вот такая дилемма.

Двоякое чувство

Вопрос возвращения к работе призванных преподавателей пока остается открытым (такой законопроект был предложен к рассмотрению в Госдуме). Как и другой, связанный с первым, вопрос: кто будет обучать тех же вернувшихся студентов? Пока, по словам ректоров вузов, оставшиеся педагоги с нынешней нагрузкой справляются, но скоро ситуация изменится.

Так, в Донецкой академии управления под призыв попали сотрудники, половина из них преподаватели. В ДНТУ на фронте остаются среди прочих доктора наук. В университете экономики и торговли на передовой педагоги, в их числе профессор.

Один из таких мобилизованных — старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального (бывшего педагогического) университета 43-летний Иван Ревяков. Встретиться «Известиям» с ним удалось в Донецке, куда за девять месяцев он приехал в увольнение во второй раз. На его столе в кабинете до сих пор лежит календарь, открытый на дате «22 февраля» — последнем рабочем дне.

Все в порядке, мама, я на своем месте Старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры ДНУ Иван Ревяков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Все эти месяцы мы стояли в Херсонской области на правом берегу. После переправы — сейчас на левом, — рассказывает он. — В соседнем батальоне, к слову, воюет мой студент-дипломник. В одном подразделении со мной служит коллега с кафедры философии.

О том, ждет ли он мобилизации, отвечает: «Да». Хотя присутствует двоякое чувство.

— С одной стороны, привыкаешь к новому распорядку, рядом твои товарищи, с которыми вы прошли вместе огонь и воду, ели из одного котелка. Боевое братство — это не пустые слова, сложно представить, что завтра ты можешь уехать, а они останутся, — размышляет преподаватель. — С другой — конечно, хочется вернуться к мирной жизни, к любимому делу.

Письма-треугольники

19-летний Давид Довбыш — студент факультета юриспруденции Донецкой академии госуправления. Он один из немногих, кто уже проходит процедуру увольнения. Воевать отправился в марте. Награжден медалью «За отличие в бою».

Всё в порядке, мама, я на своем месте У стен Донецкой академии управления и госслужбы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Пошел добровольцем, это было мое решение. У нас в университете повестки многим прислали, но в нашей группе никому, — рассказывает Давид. — Почему пошел воевать? Не захотел оставаться в стороне. И повлияли уроки патриотического воспитания в школе, на которых нам рассказывали про подвиги героев во время Великой Отечественной войны, эти занятия во многом сформировали меня. Особенно поразила история молодого бойца, который накрыл амбразуру пулемета своим телом.

Давид рассказывает, что сверстников в его подразделении немало, хотя преобладает возраст 35+. Парня назначили командиром отделения связи. Многократно попадал под обстрелы. О том, за что получил награду, умалчивает: «Запрещено говорить». Постоянно был на связи с куратором в вузе и старостой группы — «это мотивировало вернуться к учебе». О демобилизации отзывается как о «чрезвычайно длительном процессе (на одного человека уходит около недели), который, видимо, действительно может затянуться».

В сообществе матерей воюющих студентов ДНР — более 800 женщин. Все эти месяцы они поддерживали друг друга, решали сообща все вопросы, писали письма в различные инстанции с ходатайствами вернуть детей, возможно, это сыграло роль в нынешнем решении о демобилизации. Одна из них — Елена Р., мать 20-летнего студента Донбасской академии строительства и архитектуры Игоря. Сын сейчас находится на херсонском фронте, гранатометчик.

Всё в порядке, мама, я на своем месте В ожидании студентов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Первая весть, по ее словам, пришла от сына спустя три недели после его призыва, через «десять рукопожатий»: «Мама, всё нормально!» В мае удалось наладить отправку посылок с волонтерами. Тогда же начала писать небольшие письма в форме треугольников, как в Великую Отечественную. Сын, объясняет мать, берег родителей и ни разу не жаловался, повторяя: «Не переживайте». Увидеть его удалось во время единственного увольнения в августе.

— Изменился, — делится женщина. — Стал более терпеливым, внимательным, открытым, взрослым, конечно. Убедил меня тогда: «Всё в порядке, мама, я на своем месте». Отпустила я его обратно спокойно. О возможности возвращения говорит: «Ждет». Но переживает за тех, кто останется. Если бы возвращался с победой, это была бы полная радость.