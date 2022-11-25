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«Операторы ВСУ сообщили, что я еще жив — меня начали артиллерией накрывать»

«Известия» побывали в одном из ведущих военных госпиталей страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Раненых в ходе в ходе специальной военной операции на передовой стараются не задерживать — самолетами их как можно скорее отправляют в военные госпитали России. Там солдаты и офицеры, как уверяют в Минобороны, получают самую передовую медпомощь. Чтобы в этим убедиться, корреспондент «Известий» побывал в одном из ведущих лечебных заведений военного ведомства — Филиале №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского», которому 25 ноября исполнится 60 лет. Сейчас здесь как раз лечатся и проходят реабилитацию бойцы, получившие ранения на Украине.

Медицинская эвакуация

Многопрофильный военный госпиталь разместился в сосновом лесу на окраине подмосковного города Одинцово. В лечебных корпусах и на территории — образцовый порядок. Сейчас здесь лечится много солдат и офицеров, получивших ранения в ходе специальной военной операции, ведь основные медицинские и научные направления работы госпиталя — травматология, боевая хирургическая и терапевтическая патология, ранняя реабилитация пострадавших и больных военнослужащих.

«Операторы ВСУ
врач полковник

Полковник медицинской службы Артем Мельчаков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Мы большое внимание уделяем не только организации высокотехнологичной и специализированной медпомощи, но и совершенствованию системы боевой готовности, — рассказывает начальник филиала полковник медицинской службы Артем Мельчаков. — Более 20 наших сотрудников имеют боевой опыт и принимали участие в лечении раненных непосредственно в горячих точках. С начала специальной военной операции лучшие из наших военных хирургов, анестезиологов, имеющих опыт лечения боевой травмы, приняли в ней участие.

В обход по палатам мы отправляемся с заместителем начальника госпиталя подполковником медслужбы Иваном Гончаром.

— В ходе спецоперации медики делают все, чтобы раненные как можно быстрее попали к высококлассным врачам специалистам, — объясняет он. — Путь от места боевого столкновения до госпиталя максимально сокращен.

«Операторы ВСУ
коридор больница каталка медсестра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Теперь раненных после эвакуации с поля боя сразу же отвозят в крупные военные госпитали. Для перевозки активно используют санитарную авиацию. С передовой восточного направления бойцов вертолётами доставляют в Белгородскую область, где госпиталь усилен медицинскими отрядами, ротами и другими подразделениями. Там им оказывают необходимую помощь и сортируют. После этого принимают решение о проведении дальнейшего лечения. Самые «тяжелые» отправляются самолетами в госпитали центрального подчинения — в Москву и Санкт-Петербург.

По словам офицера, такая система спасает жизни военнослужащих и позволяет вылечить раненых, избежав серьезных осложнений.

— Дальше начинается реабилитация, — продолжает Иван Гончар. — Начальная у нас, а дальнейшая — в санаторно-курортных комплексах Минобороны. Наш филиал отправляет раненых в Звенигород. Эта система хорошо работает.

Иван Гончар знает, о чем говорит. Он прошел все ступени, которые ждут военного медика. Был начальником медслужбы отдельной бригады специального назначения ГРУ, а в последние годы возглавлял отдельный (аэромобильный) медицинский отряд ВДВ. Не раз бывал в горячих точках.

«Операторы ВСУ
подполковник медслужбы

Подполковник медслужбы Иван Гончар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Готовы вернуться в строй

В палате хирургического отделения нас встречают трое военных. Они участвовали в самых тяжелых боях последних месяцев на территории Донбасса и на Херсонском направлении. Ефрейтор Андрей Хлимоненко из станицы Новодеревянковская Краснодарского края служил по контракту. В СВО был старшим наводчиком 120-мм миномета, поддерживал действия пехоты. Его под Херсоном достала бесшумная мина из польского 60-мм орудия.

Колено осколком разрезало, — вспоминает он. — Но ребята спасли — вовремя жгут наложили и доставили к медикам. Иначе бы кровью истек.

Андрей жалеет, что на фронт не вернется — потерял часть ноги. Говорит, мало повоевал. Самым тяжелым моментом для него стало прощание с боевыми товарищами.

Мне они, получается, жизнь спасли, а я им сейчас помочь ничем не могу, — объясняет он. — Такое только добрыми делами оплатить можно, цены же этому нет.

«Операторы ВСУ
палата пациенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Соседи по палате запрещают ему возвращаться на передовую — у него четверо детей, сначала их на ноги поставить надо.

Я и не спорю, — наконец соглашается Андрей. — Но тянет туда.

Мотострелок Роман получил ранение в посадке во время артобстрела.

— Меня быстро в госпиталь доставили, — вспоминает он. — Потерял сознание, а очнулся уже на белых простынях. Чуть в себя пришел — и в Москву самолетом отправили.

Москвич Александр Морозкин — мобилизованный, еще недавно работал водителем. Ранение получил в Херсонской области — за свою жизнь ему пришлось побороться.

Меня коптер заметил и гранату кинул, — вспоминает он. — Осколками ноги посекло, уйти я не успевал. Операторы, видимо, сообщили, что я еще жив, и через несколько минут меня начали артиллерией накрывать. Один осколок ещё и в лопатку попал.

«Операторы ВСУ
пациент медсестра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Теперь он ведет бой за свое здоровье — разрабатывает ноги на специальных тренажерах.

Перед уходом спрашиваю, чем в дальнейшем думают заниматься.

— Будем учиться, — отвечают бойцы.

— На кого?

Минобороны курсы организовало, — говорит Роман. — Учат на сотрудников военкоматов, а после окончания присваивают звание прапорщиков и направляют на новое место службы. Так что в армии я обязательно останусь.

По словам врачей, ранения СВО отличаются от полученных в конфликтах предыдущих лет.

«Операторы ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Раньше больше с пулевыми ранениями бойцов было, а теперь — сочетанные раны с поражением нескольких частей тела, — говорит Гончар. — Как правило, это результаты артиллерийских и минометных обстрелов.

Раненые хвалят еду и персонал госпиталя. Жаловаться, говорят, не на что.

— Сестры как к своим детям относятся, — говорит Андрей. — Сами подходят и предлагают помощь. Наверное, поэтому мы так быстро выздоравливаем.

В Филиале №3 лечится до 12 тыс. человек ежегодно.

— Поступившие к нам военнослужащие получают всю необходимую медпомощь. И разницы между генералом и солдатом не делаем, — подчеркивает заместитель начальника филиала по медицинской части подполковник медслужбы Роман Овчинников.

Справка «Известий»

У Филиала № 3 богатые традиции. Он был основан 25 ноября 1962 года как Центральный военный госпиталь Ракетных войск, а потом и РВСН. Сейчас в составе филиала работают две поликлиники, три центра, 33 коечных отделения с шестью кабинетами и семь диагностических отделений с двенадцатью кабинетами. Немаловажную роль в развитии филиала играет головное учреждение ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского» во главе с генерал-майором медицинской службы Александром Есиповым.

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