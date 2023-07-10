Деньги в толк: как в России будут расти зарплаты

Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ (есть в распоряжении «Известий») до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом . Подробности — в материале «Известий».

Искомое равенство

Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России заявил о повышении МРОТ c января 2024 года на 18,5%, до 19 242 рублей.

— Сильное социальное расслоение в нашей стране — одна из серьезнейших угроз национальной безопасности и одна из причин снижения рождаемости , — указал в беседе с «Известиями» директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин. Экономист уверен, что в этой связи необходимо срочное принятие управленческих мер по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения нашей страны.

В ЦЭМИ РАН даже провели расчеты по увеличению МРОТ в два раза к 2030 году. По предварительным выводам, на это потребуется сумма порядка 2,4 трлн рублей, которая может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Подсчеты показали, что данная мера не только сократит уровень бедности, но и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В свою очередь, сглаживание социального расслоения способствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, а это положительно влияет на рост производительности труда, — заметил в беседе с «Известиями» Альберт Бахтизин. — Мы смогли количественно обосновать, что заниженная оплата труда лишает работников мотивации к эффективной работе и является одной из причин демографического кризиса.

Кроме того, по словам эксперта, «более справедливое налогообложение богатой части населения по повышенной ставке НДФЛ (30–40%, как в большинстве стран) с лихвой компенсирует недополученные доходы в бюджет». Людям с заработком ниже 20 тыс. рублей в месяц этот вид налога следует обнулить, указал он.

Отметим, что кабмин и парламент вопросом введения прогрессивного налога уже озадачились.

— Выравнивание доходов в настоящий момент — уже не вопрос социальной справедливости, а вопрос экономической конкуренции и выживания страны в технологической гонке, — подчеркивает экс-глава Минтруда РФ, депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева. — Однако важно не только повысить уровень оплаты труда, но и структурировать его повышение. Надо четко, исходя из потребностей экономического развития, определить, кто должен получать больше, а кто должен умерить аппетиты.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат ГД замечает, что увеличение МРОТ способствует повышению общего уровня заработной платы, однако очень опосредованно.

— Из тех, кто трудится полный день, в 2021 году ниже МРОТ зарабатывали менее 1% работников, это до 700 тыс. человек. А вот при неполном рабочем дне число тех, кто у кого доход ниже МРОТ, уже вдвое больше. Это, кстати, самый распространенный прием для обхода законодательства, — поясняет Оксана Дмитриева.

Как подчеркивает экономист, следует более внимательно относиться к тому, кто на данный момент занимает низшие ставки в бюджетной сфере. Прежде всего необходимо повысить заработную плату специалистам наиболее востребованных профессий, с четким карьерным планом, предполагающим рост доходов , отмечает она.

Перераспределение доходов

В России сформировать экономику высоких зарплат реально, но это потребует перераспределения доходов между секторами (отраслями) и внутри компаний , подчеркивает Оксана Дмитриева. Драйвером такого перераспределения может выступить дефицит рабочих кадров, инженеров, IT-специалистов .

По ее словам, сегодня, чтобы найти сотрудника, нужно предложить адекватные условия труда и прежде всего зарплату. Локомотивом здесь уже выступили айтишники. Они мобильны и конкурентоспособны на мировом рынке, и их зарплаты в России уже сравнимы с уровнем оплаты в Европе. Далее в конкуренцию за рабочие кадры и инженеров вступают предприятия ВПК.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший министр труда России Сергей Калашников обращает внимание также на то, что с уровнем оплаты труда связана бедность.

— Бедный не претендует на большую зарплату, этим работодатель и пользуется,— замечает экономист.

Есть и еще один фактор — производительность труда. Работодатель часто стоит перед выбором: закупить производительную дорогую технику или нанять больше рабочих. При низкой заработной плате часто решение нанять рабочих оказывается более рентабельным. Хотя на качестве работы сотрудника также во многом отражается уровень зарплаты: «как нам платят, так мы и работаем».

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Сергей Калашников указывает на следующие источники для формирования экономики высоких зарплат:

— стимулирование технической модернизации производства на законодательном уровне;

— повышение МРОТ за счет снижения прибыли работодателей. Например, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (всего 38 участников) доля оплаты труда составляет 70–75% от себестоимости;

— едва ли не самое главное: переход на минимальную почасовую оплату.

«Вполне благополучная страна»

Заведующая Центром развития человеческого потенциала Института экономики РАН Ирина Соболева настроена весьма позитивно. Она полагает, что по критерию душевого ВВП Россия — вполне благополучная страна. А Всемирный банк относит ее к категории upper middle income (страны с доходами выше среднего), из которого она уже выбивается вверх: критерий стран с высокими доходами составляет $4,466–13,845 на душу населения, а в России — $15,345. При таком душевом ВВП, отмечает эксперт, есть все объективные возможности для существенно более высоких зарплат в РФ.

— У нас распределение зарплат скошено вверх, есть небольшая прослойка с очень высокими доходами, поэтому средняя зарплата значительно выше медианы (то есть дохода среднего работника), — разъясняет спикер. — При этом в реальности зарплата среднего работника тяготеет в сторону минимума, и «вилка» здесь небольшая. Когда мы поднимаем МРОТ, это хорошо для сокращения бедности, но обостряет проблему уравниловки на основном распределении зарплат.

Именно поэтому нужны какие-то механизмы, стимулирующие нормальную дифференциацию в середине распределения, убеждена собеседница «Известий». Возможно, необходимы тарифные сетки в бюджетной сфере и в госкорпорациях — для кого-то обязательные, для кого-то рекомендуемые , допускает экономист.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Альберт Бахтизин уверен, что помимо вышесказанного необходимы и другие эффективные меры: балансировка неэквивалентного обмена, противодействие коррупции, уменьшение ключевой ставки, увеличение денежной массы, увеличение финансирования образования, выход из соглашений ВТО, ограничение на вывоз капитала, снижение дифференциации регионов по уровню их развития, строительство жилья и ряд других мер.

— Проблема сегодня в том, что при дешевом труде нет потребности модернизировать производство, — сетует доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» в РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. — Простой пример: зачем производителю мороженого тратиться на установление автоматической линии по упаковке, если можно нанять упаковщицу за минимальную оплату? А если труд будет дорогим, то появится необходимость модернизировать производство, оптимизировать бизнес-процессы. И это именно те направления, которые могут изменить ситуацию с оплатой труда и ростом экономики. Но такие изменения — процесс долгосрочный. А в ближайшей перспективе решением станет как раз существенное повышение МРОТ.

Специалист отмечает, что в любом случае появление дополнительных денег в экономике будет стимулировать совокупный спрос, а это положительно скажется на экономическом росте России.

— Правда, тут же встает проблема роста цен. Это неизбежно, — замечает она. — Но если бы бизнес при удорожании труда модернизировал производство, а не повышал цены, то не было бы такой инфляции. Поэтому кроме роста МРОТ сократить бедность в краткосрочной перспективе поможет социальная помощь от государства. Прежде всего речь о семьях с детьми.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Впрочем, эксперт призывает не питать иллюзий: вряд ли возможно совсем избавиться от такого явления, как бедность.

— Это стандартная ситуация в рыночной экономике, причем уровень бедности в нашей стране не самый высокий, но бороться с этим явлением необходимо, — резюмирует Людмила Иванова-Швец.