Кто будет оплачивать НДФЛ по повышенной ставке 15% в 2023 году

В 2023 году части россиян придется отчислить государству не привычные 13% от общей суммы дохода, а 15%. «Известия» рассказывают, кто будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке.

Почему повысили ставку НДФЛ до 15% в 2023 году

До недавнего времени все работающие граждане платили 13% подоходного налога с зарплаты. Точнее, за них это делал работодатель. Однако, как сочли законодатели, доходы могут быть разные, а граждане с зарплатой в 25 тыс. в месяц и с ежемесячным доходом в 500 тыс. и более не должны платить в бюджет одинаковые 13%.

Впрочем, идея ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения возникала уже не раз. Окончательно она оформилась в конце 2020 года. Однако в отношении доходов, полученных в 2021 и 2022 году, налоговые ставки применялись к каждой налоговой базе отдельно. Иными словами, в течение первых двух лет налоговые базы не суммировались.

В начале 2023 года в Налоговом кодексе появился новый пункт. Согласно ему, при налогообложении теперь суммируются все доходы физических лиц.

Кроме того, как ранее писали «Известия», в России предложили ввести НДФЛ в размере 20% для тех, чей доход превышает 25 млн рублей в год. Полученные средства предлагается направить на благоустройство.

Кто будет платить НДФЛ по ставке 15% в 2023 году

Ставка по налогу составляет 13%, если сумма доходов за год не превышает 5 млн рублей. С поступлений, которые больше этой суммы, придется платить налог по ставке 15%.

Налогом облагается только тот доход, который превышает установленный порог в 5 млн. рублей. Например, если доход составил 6 млн. рублей, то 5 млн налог уплачивается по ставке 13%, а с еще 1 млн — по ставке 15%.

При этом работодатель не обязан суммировать доходы, полученные работником от других источников. Это сделают налоговые инспекторы.

С каких доходов будет рассчитываться НДФЛ 15% в 2023 году

Закон указывает четкий список источников дохода, с которых полагается платить налог, в том числе по повышенной ставке 15%. Сюда входят обычная зарплата, доход, полученный от дивидендов, облигаций, ценных бумаг (в том числе от их продажи), частной предпринимательской деятельности, выигрыша в розыгрыше и лотереях.

Также учитывается доход из-за рубежа в рублевом эквиваленте. Таким образом налогом облагается любой доход гражданина, независимо от того, как он был получен.

Какие доходы не облагаются НДФЛ 15% в 2023 году

Повышенная ставка не будет применяться к доходам от продажи недвижимости и автомобиля, подаркам, а еще от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

Также учитываются налоговые вычеты. К сумме годового дохода применят, например, вычеты на детей, на покупку квартиры, на лечение, а уже потом сравнят налоговую базу с 5 млн рублей.

Как оплатить НДФЛ 15% в 2023 году

По окончании года налоговая получит данные по всем доходам гражданина от разных источников. Если будет обнаружено превышение лимита в 5 млн. рублей, налогоплательщику сообщат о необходимости доплатить налог. Эту доплату необходимо будет сделать самостоятельно.

Оплатить НДФЛ можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), через портал «Госуслуги» или в отделении банка по платежному поручению.

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