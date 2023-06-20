Госдума одобрила в I чтении введение единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Госдума РФ в понедельник, 20 июня, одобрила в I чтении законопроект о введении единой ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для сотрудников, удаленно работающих на российские организации в стране и за ее пределами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, налоги с указанных категорий граждан будут взиматься по ставке 13% или 15% (последняя при доходе более 5 млн рублей в год).

Правила для платящих НДФЛ по ставке 13% вступят в силу с 2024 года, а для тех, кто отдает 15%, — с 2025 года. Они будут касаться и тех, кто после выезда за границу утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником дистанционно или фрилансером с заказчиками из России.

Сейчас резиденты платят налоги по ставке 13% и 15% с доходов от российских и иностранных источников, а нерезиденты отдают 30% со своих доходов.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля. Тогда член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.

Адвокат Алексей Гавришев в феврале рассказывал в беседе с «Известиям», как работает налоговое резидентство и как оно влияет на размер налоговой ставки.