В Совфеде поддержали проект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в понедельник, 24 апреля, информацию о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для россиян-фрилансеров, работающих из-за границы.

Ранее в этот день в Госдуму был внесен законопроект о повышении ставки налога до 30% для работающих из-за границы россиян. Мера будет распространяться на тех, кто работает за пределами страны больше полугода и утратил налоговое резидентство, сообщает телеканал «Звезда».

Если поправки примут, они вступят в силу уже с 1 января 2024 года, пишет Pravda.Ru. Нововведения будут касаться всех работников, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, а также размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства. Поправки могут внести в ст. 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.

В Минфине при этом подчеркнули, что поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них налоговые условия никак не меняются.

«Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке представителей РФ», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ковитиди также подчеркнула, что указанные поправки не затронут сотрудников, работающих по трудовым договорам.

«Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростых для страны реалиях решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный», — пояснила она в беседе с RT.

Адвокат Алексей Гавришев 8 февраля рассказал «Известиям», как работает налоговое резидентство и как оно влияет на размер налоговой ставки. С момента потери статуса резидента страны для работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ) работодатели будут удерживать не 13% от заработанной платы, а 30%, отметил адвокат.