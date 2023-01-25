Дороги налоги: в 2022-м доначисления бизнесу выросли вдвое, до 600 млрд рублей

Налоговые доначисления бизнесу в 2022 году выросли в два раза, до 600 млрд рублей , говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). Больше всего обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых, а также металлургии и химического производства. Выездные проверки участились в 1,5 раза, хотя в целом эти мероприятия занимают мизерную часть среди всех видов налогового контроля. Они направлены в первую очередь на крупный бизнес и считаются очень результативными в плане выявления нарушений. С чем связан рост доначислений, как это коррелирует с установкой властей снизить давление на бизнес и какие регионы, напротив, сократили эти суммы недоимок и штрафов, которые необходимо доплачивать, — в материале «Известий» .

Недоимки, штрафы, пени

С января по сентябрь 2022 года российскому бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов . Это в 2,2 раза, или на 330,6 млрд, больше, чем за аналогичный период 2021-го — тогда суммарная доплата составляла 267,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое основано на статистике ФНС. Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.

В I квартале 2022-го доначисления составили 190 млрд и постепенно росли — до 198,9 млрд за апрель–июнь и до 208,8 млрд за июль–сентябрь, следует из данных FinExpertiza. В результате за девять месяцев прошлого года бизнес дополнительно выплатил в бюджет почти 600 млрд рублей. При этом 396,3 млрд из них составили недоплаченные налоги, а 201,5 млрд — штрафные санкции и пени .

Дороги налоги Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Рост доначислений произошел на фоне участившихся выездных налоговых проверок — их количество возросло в полтора раза, до 8 тыс. визитов , сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз — с 40,9 млн рублей до 66,6 млн. В итоге доля доплат в общих налоговых сборах выросла до 2,5% против 1,3% годом ранее, подчеркнула эксперт.

В то же время выездные проверки составляют только 0,02% среди всех мероприятий налогового контроля — основная его часть приходится на камеральные ревизии, говорится в исследовании. Выездные проверки носят адресный характер и направлены в первую очередь на крупный бизнес , а потому приносят большие суммы в бюджет. Кроме того, они очень результативны — нарушения выявляются в 95% случаев .

Кто больше платит

Больше всего налогов в 2022 году обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), а также металлургии и химического производства (19,7 млрд) . В пятерку лидеров также вошли транснациональные компании, предприятия торговли, производители продуктов, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор.

Наибольший прирост налоговых доначислений произошел преимущественно в экономически развитых регионах. Больше всего доплаты в бюджет выросли у предприятий Москвы (+94,5 млрд, или в 2,4 раза), Подмосковья (+37,4 млрд, в 2,6 раза), Санкт-Петербурга (+22,1 млрд, в 4,1 раза), а также Татарстана, Самарской и Свердловской областей .

Дороги налоги Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В то же время в 16 регионах сумма дополнительно начисленных налогов и штрафов за год, напротив, сократилась. При этом только три субъекта РФ «сэкономили» больше миллиарда рублей: Сахалинская область (–3,7 млрд, или на 81,7% меньше, чем в 2021-м), Ставропольский край (–2,9 млрд, или –58,9%) и Пензенская область (–1,4 млрд, или –26,9%).

В Минфине сообщили, что вопросы о налоговых доначислениях следует адресовать ФНС. «Известия» направили запрос в службу.

Давление или нет

Рост выездных налоговых проверок происходит на фоне заявлений властей о сокращении прессинга в отношении бизнеса . В марте 2022 года на совещании по социально-экономической поддержке регионов президент РФ Владимир Путин поручил снизить административное давление на предприятия. « Нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями », — отметил глава государства.

Прокуратура ориентируется на неукоснительное соблюдение установленных кабмином ежегодных мораториев на проведение контролирующими органами проверок , заявил ранее в интервью «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов. Причем он отметил, что факты игнорирования этого запрета пресекались практически во всех регионах страны: « Более 66% заявок контролеров органы прокуратуры отклоняют. Благодаря этому удалось оградить бизнес от навязчивого контроля проверяющих структур ». На этот год количество запланированных проверок втрое меньше прошлогоднего — менее 90 тыс. «Подобное сокращение является самым значительным за весь 14-летний период формирования планов прокурорами», — подчеркнул глава ведомства.

Дороги налоги Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Увеличение числа налоговых проверок вряд ли может свидетельствовать о сокращении административного давления , считает советник юридической компании Taxology Оксана Богданова. На практике нагрузку на бизнес в 2022 году снизили только в отдельных отраслях экономики, например в сфере IT, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В частности, для некоторых сфер были введены налоговые льготы, льготное кредитование и субсидирование займов, добавил он.

Владимир Чернов связал рост налоговых доначислений с увеличением расходов российского бюджета и последующим дефицитом в 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года. Помимо этого, покрывать его будут также с помощью внутреннего рынка заимствований (размещения ОФЗ) и продажи валютных сбережений из ФНБ, добавил он. Безусловно, рост поступлений налогов помогает государству покрыть расходные статьи бюджета, отметила Оксана Богданова из Taxology. Однако доначисления в рамках выездных проверок — не самый быстрый способ пополняемости казны с учетом сроков проведения контрольных мероприятий и возможности судебного обжалования их результатов , подчеркнула эксперт.