Дороги налоги: в 2022-м доначисления бизнесу выросли вдвое, до 600 млрд рублей
Налоговые доначисления бизнесу в 2022 году выросли в два раза, до 600 млрд рублей, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). Больше всего обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых, а также металлургии и химического производства. Выездные проверки участились в 1,5 раза, хотя в целом эти мероприятия занимают мизерную часть среди всех видов налогового контроля. Они направлены в первую очередь на крупный бизнес и считаются очень результативными в плане выявления нарушений. С чем связан рост доначислений, как это коррелирует с установкой властей снизить давление на бизнес и какие регионы, напротив, сократили эти суммы недоимок и штрафов, которые необходимо доплачивать, — в материале «Известий».
Недоимки, штрафы, пени
С января по сентябрь 2022 года российскому бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Это в 2,2 раза, или на 330,6 млрд, больше, чем за аналогичный период 2021-го — тогда суммарная доплата составляла 267,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое основано на статистике ФНС. Доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя сумму недоимки, а также штрафы и пени за просрочку платежей.
В I квартале 2022-го доначисления составили 190 млрд и постепенно росли — до 198,9 млрд за апрель–июнь и до 208,8 млрд за июль–сентябрь, следует из данных FinExpertiza. В результате за девять месяцев прошлого года бизнес дополнительно выплатил в бюджет почти 600 млрд рублей. При этом 396,3 млрд из них составили недоплаченные налоги, а 201,5 млрд — штрафные санкции и пени.
Рост доначислений произошел на фоне участившихся выездных налоговых проверок — их количество возросло в полтора раза, до 8 тыс. визитов, сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, средняя сумма дополнительных платежей также увеличилась в 1,6 раз — с 40,9 млн рублей до 66,6 млн. В итоге доля доплат в общих налоговых сборах выросла до 2,5% против 1,3% годом ранее, подчеркнула эксперт.
В то же время выездные проверки составляют только 0,02% среди всех мероприятий налогового контроля — основная его часть приходится на камеральные ревизии, говорится в исследовании. Выездные проверки носят адресный характер и направлены в первую очередь на крупный бизнес, а потому приносят большие суммы в бюджет. Кроме того, они очень результативны — нарушения выявляются в 95% случаев.
Кто больше платит
Больше всего налогов в 2022 году обязали доплатить предприятия в сферах добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), а также металлургии и химического производства (19,7 млрд). В пятерку лидеров также вошли транснациональные компании, предприятия торговли, производители продуктов, сельское хозяйство, нефтегазовый сектор.
Наибольший прирост налоговых доначислений произошел преимущественно в экономически развитых регионах. Больше всего доплаты в бюджет выросли у предприятий Москвы (+94,5 млрд, или в 2,4 раза), Подмосковья (+37,4 млрд, в 2,6 раза), Санкт-Петербурга (+22,1 млрд, в 4,1 раза), а также Татарстана, Самарской и Свердловской областей.
В то же время в 16 регионах сумма дополнительно начисленных налогов и штрафов за год, напротив, сократилась. При этом только три субъекта РФ «сэкономили» больше миллиарда рублей: Сахалинская область (–3,7 млрд, или на 81,7% меньше, чем в 2021-м), Ставропольский край (–2,9 млрд, или –58,9%) и Пензенская область (–1,4 млрд, или –26,9%).
В Минфине сообщили, что вопросы о налоговых доначислениях следует адресовать ФНС. «Известия» направили запрос в службу.
Давление или нет
Рост выездных налоговых проверок происходит на фоне заявлений властей о сокращении прессинга в отношении бизнеса. В марте 2022 года на совещании по социально-экономической поддержке регионов президент РФ Владимир Путин поручил снизить административное давление на предприятия. «Нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями», — отметил глава государства.
Прокуратура ориентируется на неукоснительное соблюдение установленных кабмином ежегодных мораториев на проведение контролирующими органами проверок, заявил ранее в интервью «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов. Причем он отметил, что факты игнорирования этого запрета пресекались практически во всех регионах страны: «Более 66% заявок контролеров органы прокуратуры отклоняют. Благодаря этому удалось оградить бизнес от навязчивого контроля проверяющих структур». На этот год количество запланированных проверок втрое меньше прошлогоднего — менее 90 тыс. «Подобное сокращение является самым значительным за весь 14-летний период формирования планов прокурорами», — подчеркнул глава ведомства.
Увеличение числа налоговых проверок вряд ли может свидетельствовать о сокращении административного давления, считает советник юридической компании Taxology Оксана Богданова. На практике нагрузку на бизнес в 2022 году снизили только в отдельных отраслях экономики, например в сфере IT, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В частности, для некоторых сфер были введены налоговые льготы, льготное кредитование и субсидирование займов, добавил он.
Владимир Чернов связал рост налоговых доначислений с увеличением расходов российского бюджета и последующим дефицитом в 3,3 трлн рублей по итогам 2022 года. Помимо этого, покрывать его будут также с помощью внутреннего рынка заимствований (размещения ОФЗ) и продажи валютных сбережений из ФНБ, добавил он. Безусловно, рост поступлений налогов помогает государству покрыть расходные статьи бюджета, отметила Оксана Богданова из Taxology. Однако доначисления в рамках выездных проверок — не самый быстрый способ пополняемости казны с учетом сроков проведения контрольных мероприятий и возможности судебного обжалования их результатов, подчеркнула эксперт.
Рост доначислений бизнесу указывает на то, что предприятия всё чаще пытаются уйти от налогов, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом он добавил: в таком случае есть основания полагать, что у них появились проблемы с финансовой устойчивостью, поскольку рентабельная компания такими вещами обычно не занимается.