Налог ускорения: промышленникам уменьшат страховые взносы
В правительстве предложили снизить налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров. Это позволит привлечь инвесторов и простимулировать производство импортозамещающей продукции. Экономисты убеждены, что размер страховых взносов не должен обременять высокотехнологичный бизнес. Ставка в районе 7% будет хорошим подспорьем для развивающихся предприятий. Подробности — в материале «Известий».
Пошли на снижение
Правительство предложило установить единый пониженный тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. По замыслу властей, эти шаги позволят ускорить реализацию проектов, перестроить кооперационные связи и быстрее заместить импортное оборудование и сырье, поставки которых сократились из-за санкций.
Новый законопроект разработан Минпромторгом и внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает установление с 2023 года тарифов страховых взносов на уровне 7,6% для промышленных кластеров, реализующих СПИК 1.0.
— Такая ставка позволит максимально снизить фискальную нагрузку в части страховых взносов на предприятия, — отметили в пресс-службе Минпромторга. — Процедура налогового мониторинга предусматривает освобождение от налоговых проверок при условии добровольного раскрытия информации ФНС без соответствия обязательным критериям (объем выручки, объем активов, объем налоговых платежей).
Сейчас, чтобы запустить эффективное импортозамещение, необходимы финансовая поддержка и льготы со стороны государства. Механизм СПИК, пониженные ставки и налоговый мониторинг крайне полезные нововведения, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Ранее были анонсированы и другие меры поддержки промышленных кластеров — в первую очередь налоговые льготы и субсидированные кредиты. По задумке властей, специальные экономические условия высвободят дополнительные ресурсы для развития бизнеса. В то же время налоговый мониторинг позволит компаниям избежать проверок за счет доступа ФНС к бухгалтерии предприятия.
— Таким образом, бизнес сможет снизить административную нагрузку, — отмечает эксперт FinExpertiza. — При этом государство будет уверено в финансовой прозрачности предприятия и целевом использовании господдержки. Но следует помнить, что предлагаемый комплекс является не рыночным, а административно регулируемым. Поэтому важно обозначить прозрачные критерии для претендентов на господдержку.
Госкомпания «Фонд развития промышленности» (ФРП) с 2015 года выдала российским предпринимателям свыше 1230 льготных займов на общую сумму более 344 млрд рублей, из них более 200 займов на 85 млрд рублей — только в 2022 году, проинформировали «Известия» в ФРП.
Все эти деньги пойдут на финансирование проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, станкостроение, производство комплектующих, маркировку товаров.
Тернистый путь суверенитета
Сегодня ключевые проблемы в отечественной промышленности связаны с замещением импорта критически важных компонентов.
В Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН полагают, что этот вопрос можно решить за счет поиска альтернативных поставщиков. Но, как правило, такой шаг ведет к удорожанию или снижению качества продукции, а при неспособности найти другие источники — к технологическому упрощению или вовсе к остановке производства.
— Иная стратегия — заместить технологии или освоить собственное производство высокотехнологичной продукции, — сказал «Известиям» замдиректора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Вадим Гильмундинов. — Это требует дополнительных серьезных инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Ред.), в которых большая доля приходится на фонд оплаты труда ученых и инженеров. Это абсолютно правильная, хотя, на наш взгляд, недостаточная мера.
Впрочем, отметил эксперт, дело остается за мониторингом. По мнению собеседника, в условиях временных и финансовых ограничений оптимальное решение — сочетать подходы. Переориентировать поставки, как правило, проще и быстрее, чем разработать собственные аналоги и запустить их в массовое производство.
— Однако это не решает задачи достижения технологического превосходства, — подчеркнул Вадим Гильмундинов. — Пока доминирует стратегия копирования инноваций и догоняющего развития.
Но даже в такой постановке есть существенные сложности, оговаривается экономист. Предприятия столкнулись с разрывов цепочек поставок и удорожанием производства продукции, а рыночная неопределенность и деловые риски резко увеличились. В таких условиях сложно ожидать, что появятся массовые вливания в НИОКР со стороны реального сектора экономики.
Более того, в некоторых отраслях представлены в основном небольшие предприятия (по сравнению с мировыми лидерами), возможности которых по финансированию и проведению НИОКР сильно ограничены. Это означает, что спонсировать деятельность в этой сфере и способствовать импортозамещению должны государство и крупный бизнес.
В Институте экономики настаивают на комплексе мер. За дело должны взяться центры компетенций, специалисты инжиниринга и трансфера технологий, а также реальные бизнес-партнеры.
— Нововведения еще не решают вопроса импортозамещения, — говорит руководитель GR-практики агенства «Крос» Петр Кирьян. — Но для предприятий будет значимо любое снижение налогового бремени, особенно в период запуска новых производств. Если мониторинг поможет признать права производителей на снижение страховых взносов, то мера окажется действенной.
Эксперт уверен, что проблема импортозамещения будет остра и актуальна еще несколько лет. По его мнению, отчасти она решается новым или параллельным импортом, но некоторые комплектующие придется выпускать самим.
— Сегодня нет средней цифры «остроты» зависимости от импорта, потому что где-то это запчасти для оборудования, которые легко найти и закупить в новом месте, а где-то химические компоненты, которые нельзя приобрести на стороне, и приходится работать в технологическими картами, искать новые решения, — уточнил он.
В любом случае проведение налогового мониторинга выявит реально работающие кластеры, с растущим бизнесом, подчеркнул Петр Кирьян. А также позволит исключить из получателей льгот тех, кто не имеет на это актуальных оснований.