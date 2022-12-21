Налог ускорения: промышленникам уменьшат страховые взносы

В правительстве предложили снизить налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров. Это позволит привлечь инвесторов и простимулировать производство импортозамещающей продукции. Экономисты убеждены, что размер страховых взносов не должен обременять высокотехнологичный бизнес. Ставка в районе 7% будет хорошим подспорьем для развивающихся предприятий. Подробности — в материале «Известий».

Пошли на снижение

Правительство предложило установить единый пониженный тариф страховых взносов для участников промышленных кластеров, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. По замыслу властей, эти шаги позволят ускорить реализацию проектов, перестроить кооперационные связи и быстрее заместить импортное оборудование и сырье, поставки которых сократились из-за санкций.

Новый законопроект разработан Минпромторгом и внесен правительством в Госдуму. Он предусматривает установление с 2023 года тарифов страховых взносов на уровне 7,6% для промышленных кластеров, реализующих СПИК 1.0.

Справка «Известий» Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в производство. Инвестор заключает соглашение с государством. По договору правительство гарантирует стабильные условия для ведения бизнеса и предоставляет поддержку, а инвестор вкладывается в проект.



— Такая ставка позволит максимально снизить фискальную нагрузку в части страховых взносов на предприятия, — отметили в пресс-службе Минпромторга. — Процедура налогового мониторинга предусматривает освобождение от налоговых проверок при условии добровольного раскрытия информации ФНС без соответствия обязательным критериям (объем выручки, объем активов, объем налоговых платежей).

Налог ускорения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас, чтобы запустить эффективное импортозамещение, необходимы финансовая поддержка и льготы со стороны государства. Механизм СПИК, пониженные ставки и налоговый мониторинг крайне полезные нововведения, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Ранее были анонсированы и другие меры поддержки промышленных кластеров — в первую очередь налоговые льготы и субсидированные кредиты. По задумке властей, специальные экономические условия высвободят дополнительные ресурсы для развития бизнеса. В то же время налоговый мониторинг позволит компаниям избежать проверок за счет доступа ФНС к бухгалтерии предприятия.

— Таким образом, бизнес сможет снизить административную нагрузку, — отмечает эксперт FinExpertiza. — При этом государство будет уверено в финансовой прозрачности предприятия и целевом использовании господдержки. Но следует помнить, что предлагаемый комплекс является не рыночным, а административно регулируемым. Поэтому важно обозначить прозрачные критерии для претендентов на господдержку.

Госкомпания «Фонд развития промышленности» (ФРП) с 2015 года выдала российским предпринимателям свыше 1230 льготных займов на общую сумму более 344 млрд рублей, из них более 200 займов на 85 млрд рублей — только в 2022 году, проинформировали «Известия» в ФРП.

Все эти деньги пойдут на финансирование проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, станкостроение, производство комплектующих, маркировку товаров.

Тернистый путь суверенитета

Сегодня ключевые проблемы в отечественной промышленности связаны с замещением импорта критически важных компонентов.

В Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН полагают, что этот вопрос можно решить за счет поиска альтернативных поставщиков. Но, как правило, такой шаг ведет к удорожанию или снижению качества продукции, а при неспособности найти другие источники — к технологическому упрощению или вовсе к остановке производства.

— Иная стратегия — заместить технологии или освоить собственное производство высокотехнологичной продукции, — сказал «Известиям» замдиректора по научной работе Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Вадим Гильмундинов. — Это требует дополнительных серьезных инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Ред.), в которых большая доля приходится на фонд оплаты труда ученых и инженеров. Это абсолютно правильная, хотя, на наш взгляд, недостаточная мера.

Впрочем, отметил эксперт, дело остается за мониторингом. По мнению собеседника, в условиях временных и финансовых ограничений оптимальное решение — сочетать подходы. Переориентировать поставки, как правило, проще и быстрее, чем разработать собственные аналоги и запустить их в массовое производство.

Налог ускорения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Однако это не решает задачи достижения технологического превосходства, — подчеркнул Вадим Гильмундинов. — Пока доминирует стратегия копирования инноваций и догоняющего развития.

Но даже в такой постановке есть существенные сложности, оговаривается экономист. Предприятия столкнулись с разрывов цепочек поставок и удорожанием производства продукции, а рыночная неопределенность и деловые риски резко увеличились. В таких условиях сложно ожидать, что появятся массовые вливания в НИОКР со стороны реального сектора экономики.

Более того, в некоторых отраслях представлены в основном небольшие предприятия (по сравнению с мировыми лидерами), возможности которых по финансированию и проведению НИОКР сильно ограничены. Это означает, что спонсировать деятельность в этой сфере и способствовать импортозамещению должны государство и крупный бизнес.

В Институте экономики настаивают на комплексе мер. За дело должны взяться центры компетенций, специалисты инжиниринга и трансфера технологий, а также реальные бизнес-партнеры.

— Нововведения еще не решают вопроса импортозамещения, — говорит руководитель GR-практики агенства «Крос» Петр Кирьян. — Но для предприятий будет значимо любое снижение налогового бремени, особенно в период запуска новых производств. Если мониторинг поможет признать права производителей на снижение страховых взносов, то мера окажется действенной.

Эксперт уверен, что проблема импортозамещения будет остра и актуальна еще несколько лет. По его мнению, отчасти она решается новым или параллельным импортом, но некоторые комплектующие придется выпускать самим.

— Сегодня нет средней цифры «остроты» зависимости от импорта, потому что где-то это запчасти для оборудования, которые легко найти и закупить в новом месте, а где-то химические компоненты, которые нельзя приобрести на стороне, и приходится работать в технологическими картами, искать новые решения, — уточнил он.