Рабочих день: Минтруд прогнозирует спрос на 1 млн кадров для промпроизводства

В стране стремительно увеличивается спрос на труд — всего за два месяца количество вакансий в базе «Работа России» выросло на 12,5%. Причем максимально быстро растет спрос на работников промышленно-производственного сектора. На него приходится каждое третье предложение — 660 тыс. вакантных мест, следует из обзора Минтруда («Известия» ознакомились с документом). Соответственно, в этом секторе растут и зарплаты. Так, количество вакансий с оплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленности почти в 80 раз превышает предложения для работников IT-сферы. В Минтруде связывают тенденцию с импортозамещением, которое активно началось в промышленности. В ведомстве прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет для ключевых направлений производственного сектора потребуется еще 1 млн сотрудников.

Спрос с продолжением

На фоне роста занятости и снижения безработицы увеличивается спрос на труд, отмечается в обзоре Минтруда, который ведомство традиционно готовит к Всероссийской ярмарке трудоустройства (пройдет 12 июня. — «Известия»). Как указывается в исследовании, если в апреле в общероссийской базе вакансий «Работа России» было заявлено 1,6 млн предложений, то в июне — уже более 1,8 млн. При этом половина новых вакансий (100 тыс.) приходится на реальный сектор.

Каждое третье предложение — около 660 тыс. вакантных мест — в промышленности, производстве и сельском хозяйстве, отмечают в Минтруде. Причем максимально нужны представители рабочих профессий. Ищут токарей, швей, инженеров-конструкторов, фрезеровщиков, шлифовщиков, монтажников, слесарей-сборщиков, технологов.

Как сообщается в обзоре, вакансии для токарей с уровнем дохода до 120–150 тыс. рублей открыты в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. От соискателей требуется наличие среднего профессионального образования и опыт работы от трех лет.

Для слесарей открыто 50 тыс. вакантных рабочих мест на предприятиях. Самый высокий уровень дохода по этой позиции в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Бурятии, Московской области, Приморском крае. В среднем слесарь в этих регионах может зарабатывать до 100 тыс. рублей в месяц. Будущим работникам готовы предложить также полный соцпакет, оплачиваемый проезд к месту работы и обратно (в случае вахты), возможность повышения квалификации, обучение дополнительной профессии, премии и бонусы.

Новые русские

При этом вакансии в промышленности и производстве продолжают лидировать по числу высокооплачиваемых предложений. Например, на зарплату свыше 200 тыс. рублей в этих сферах открыто почти 9 тыс. позиций, и это в четыре раза больше, чем два месяца назад, когда проходил предыдущий этап ярмарки вакансий. Для сравнения: в строительстве всего 718 таких предложений, в IT-сфере — 114.

В промышленности и производстве более 40,8 тыс. предложений с зарплатой свыше 100 тыс. рублей (за два месяца рост в 1,5 раза), в строительстве — 14,4 тыс., в IT-сфере — 1,3 тыс.

Важно отметить, что число предложений с предоставлением жилья или поддержкой при переезде в промышленности кратно превышает аналогичные показатели в других секторах: 108 тыс. (рост на 20% за два месяца) против 719 в IT.

Правда, для корректности в Минтруде призывают учитывать, что промышленность — один из крупнейших по численности сегментов рынка труда. Так, из 34 млн работников крупного и среднего бизнеса свыше 5 млн приходится именно на этот сектор. Кроме того, в IT-отрасли активно используют практику рекомендаций от других сотрудников и другие порталы по поиску кандидатов.

Но промышленность переживает сейчас наиболее острый этап борьбы за кадры, и если идет речь о найме кандидата из другого региона, то зарплатный фактор — ключевой, пояснили в Минтруде. Тем не менее разрыв впечатляющий. Тем более что и в рекрутинговых агентствах «Известиям» подтвердили, что спрос на рабочие специальности превышает потребность в других, в том числе айтишниках.

Рост спроса на представителей рабочих специальностей в Минтруде связывают с рядом факторов, прежде всего с развитием импортозамещения. В ведомстве прогнозируют продолжение этой тенденции.

— В коридоре ближайших пяти лет для ключевых направлений нашего производственного сектора потребуется еще миллион сотрудников. С учетом этого рост заработных плат в этой сфере продолжится. При этом размер прироста будет разниться в зависимости от региона и квалификации работников, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Синий воротничок» против «белого»

Действительно, санкции внесли существенные коррективы в экономическое развитие страны. Сначала решался вопрос с замещением импорта за счет параллельных поставок и перестройки логистических потоков. Затем процесс импортозамещения затронул и промышленность. Весь год санкций промпроизводство снижалось. Ситуация изменилась в марте 2023-го, когда тренд развернулся. А по итогам апреля объем промпроизводства, по данным Росстата, вырос на 5,2% в сравнении с предыдущим апрелем. Причем в некоторых отраслях положительная динамика оценивалась почти в 30%. Не обошлось, конечно, без так называемого эффекта базы, но такой отскок всё же демонстрирует реальные процессы в экономике страны.

И, по мнению старшего научного сотрудника лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук НИУ ВШЭ Павла Травкина, повышение спроса на рабочую силу и возможность производства товаров в России связаны с импортозамещением, локализацией производства и оборонными заказами.

— Оборонный заказ на одном заводе приводит к цепочке заказов у связанных производителей и поставщиков. Из-за высокого спроса на эти товары необходимо найти большое количество людей. Темпы производства также высоки, поэтому требуется большее количество сотрудников прямо сейчас. Работодатели готовы предлагать высокую зарплату и строительство новых объектов, что требует значительных ресурсов и усилий в короткие сроки, — пояснил эксперт.

Растущий интерес к рабочим профессиям связывает с импортозамещением, а также перестройкой производственных процессов из-за ограничения доступа к некоторым технологиям и замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Например, за год средние предложения для токарей выросли на 22%. В I квартале 2023-го компании в среднем предлагали доход в 87 тыс. рублей, а в прошлом году — 71 тыс., — сказал он.

Ключевая причина дефицита кадров и, в частности, рабочих специальностей связана с демографией: число людей, которые хотят и могут работать на рынке труда России уменьшается, объяснила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Работают и другие факторы, включая частичный отток кадров за границу, добавила она.

— При этом проблема сегодня носит не только количественный, но и качественный характер — зачастую компаниям нужны одни специалисты, а работу ищут другие. Так, данные hh.ru показывают, что ровно половина всех открытых вакансий пришлась на рабочие специальности. Они же демонстрируют и более высокие годовые темпы прироста — число вакансий для такого персонала увеличилось в апреле на 54% год к году, в то время как по всему рынку — на 47%, — отметила эксперт.

Павел Травкин называет и еще одну причину сложившейся ситуации на рынке труда.

— Работодателям действительно не хватает квалифицированных сотрудников, и они готовы платить очень высокие зарплаты. Этот бум также связан с изменениями в среднем профессиональном образовании. Если в 2010 году ежегодно выпускалось около 700 тыс. выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, то к 2016 году и на текущий момент этот показатель упал до 150 тыс., — прокомментировал представитель Вышки.

С учетом демографических проблем, в первую очередь среди молодежи, работодатели испытывают затруднения при поиске сотрудников, особенно когда требуется немедленное удовлетворение спроса, резюмировал Павел Травкин.

Ситуация с замедлением соискательской активности на фоне роста спроса на сотрудников в целом и особенно на специальности «синих воротничков» летом продолжится, прогнозирует Наталья Данина. Эксперт уверена, что на фоне усиливающейся конкуренции за людей среди работодателей будут расти и зарплаты.