БАМу не снилось: дефицит кадров предложили решить с помощью оргнабора

Проблему дефицита кадров предлагают решить с помощью оргнабора — перераспределения людей между регионами и секторами . Об этом сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который имеется в распоряжении «Известий». В докладе подчеркивается: в России необходимо обеспечить межотраслевой маневр — переобучение, возможно переезд, примерно миллиона занятых в год в течение десяти лет . Подобная практика применялась в СССР. При этом в Минтруде напомнили: граждане и сейчас при поддержке службы занятости могут переселиться в другой субъект , если устроятся там на работу, — такой услугой в 2022-м воспользовались 7,5 тыс. человек .

Курс на переобучение

На рынке труда сформировалась ситуация избыточной занятости при дефиците кадров (особенно для сложных производств), отмечается в докладе ЦМАКП. На предприятиях поддерживается искусственная занятость, что приводит к низкой производительности и, как следствие, ее недооценке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В результате отсутствуют мотивы к технологической модернизации предприятий и замещению труда роботами (и в целом к низкой инновационной активности в экономике); всё большую роль на производстве играют недостаточно квалифицированные кадры, что сказывается на качестве . В итоге отсутствует как достаточный «кадровый резерв» в отраслях промышленности и строительства (из-за нежелания молодежи получать рабочие специальности), так и «запас» высвобождающихся работников », — говорится в докладе.

Как сообщается в документе, создание новых вакантных мест должно сопровождаться :

комплексной модернизацией существующих рабочих мест;

созданием гибкого рынка труда вплоть до «оргнабора»;

введением современной системы профпереподготовки;

развитием рынка жилья и среды для комфортной жизни.

Под оргнабором понимается механизм, когда привлекаются люди из регионов, где рынок труда избыточен, в те, где нужны кадры (например, на промышленные производства), пояснил «Известиям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

— То есть людей приглашают переехать и сменить профессию, предоставляя им льготы, жилье. Это, например, актуально для районов, где разворачивают новые производства , — сказал он.

Задача в том, чтобы аккуратно переместить людей из одних секторов в другие , добавил Дмитрий Белоусов. При этом если система переподготовки работает для молодежи, то с переобучением взрослых всё сложнее , вопрос стоит остро, считает он. В докладе ЦМАКП подчеркивается: необходимо обеспечить межотраслевой маневр — переобучение, возможно переезд, примерно миллиона занятых в год в течение десяти лет .

Справка «Известий» Оргнабор применялся в СССР. Людей массово привлекали на крупные стройки народного хозяйства (например, на БАМ). В 1930–1960-х этот процесс шел в основном через райкомы комсомола или через региональные службы занятости населения.

В пресс-службе Минтруда заявили «Известиям», что и сейчас граждане при поддержке службы занятости могут переехать на новое место . Человеку помогают подобрать подходящую вакансию и оказывают финансовую поддержку.

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

— Кроме того, в случае трудоустройства на постоянное место работы у соискателя есть возможность переселиться в другой регион, в том числе вместе с семьей. В этом случае он может рассчитывать на оплату проезда к новому месту жительства, провоза багажа, выплату суточных на время пути и получение единовременного пособия. Такой услугой в 2022 году воспользовалось почти 7,5 тыс. безработных , — отметили в Минтруде.

Действуют и региональные программы повышения трудовой мобильности, в этом году их реализуют 16 субъектов. Работодателю, привлекающему сотрудников из других регионов, оказывается финансовая поддержка, размер которой составляет от 225 тыс. рублей до 1 млн рублей на одного человека , пояснили в ведомстве.

Кадры нужны

Безработица в России в марте этого года (последние данные) составила 3,5% , оставшись на зафиксированном в феврале историческом минимуме. ЦБ в апреле сообщал о рекордной за 25 лет нехватке кадров по итогам опроса 14 тыс. работодателей из разных отраслей. Наиболее острый дефицит персонала есть в обрабатывающих производствах, на предприятиях промышленности и водоснабжения , отмечали в Банке России.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По итогам I квартала 2023 года, по данным hh.ru, наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в стране наблюдалась в сфере добычи сырья (0,5 резюме на одну вакансию), в рабочем персонале (1 резюме), в медицине и строительстве (по 1,3 резюме) , сообщил «Известиям» представитель сервиса. Также повышен спрос на сотрудников в фитнесе и салонах красоты, в продажах, на производстве, в транспорте и логистике, в общепите.

Оргнабор в советское время органично вписывался в плановую административно-командную систему , позволяя эффективно и быстро перераспределять ресурсы между отраслями, регионами или профессиями, отметил руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель SRG Виталий Федин.

— Если говорить о некой аналогии оргнабора сейчас, то государство эту задачу вполне может выполнять эффективно. В госсектор можно привлечь больше трудовых ресурсов, если сделать более привлекательные условия — повысить заработную плату, предоставить в какой-то форме жилье, — считает Виталий Федин.

При этом он добавил, что вся остальная экономика не может применять методы, похожие на те, что были в СССР, поскольку сейчас функцию распределения трудовых ресурсов выполняет рынок .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Оргнабор позволяет не только решить в определенной степени кадровую проблему, но и способен помочь гражданам получить дополнительное образование, навыки , квалификацию, обеспечив их достойной работой, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Это послужит более сильной мерой поддержки населения, чем социальные пособия и другие выплаты нуждающимся гражданам, уверена она.