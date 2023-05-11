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Берешь молодежь: по программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян

Насколько эффективны предлагаемые льготы от государства
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В этом году по программе субсидирования найма компании взяли на работу 13 тыс. человек, из них 12,4 тыс. — молодые специалисты, рассказали «Известиям» в Минтруде. Большинство из них — слесари, врачи и бухгалтеры. В получении денежных компенсаций, как правило, заинтересован малый бизнес. Крупный же не хочет сталкиваться с бюрократическими сложностями, при этом принимает на работу тысячи работников до 30 лет ежегодно. По словам экспертов, субсидии помогают неопытным людям трудоустроиться, хотя спрос на молодежь и так растет.

Наймите немедленно

Благодаря программе субсидирования найма в этом году около 13 тыс. россиян устроились на работу, из них 12,4 тыс. — соискатели до 30 лет. При этом за весь 2022-й в рамках механизма поддержки компании наняли 26,3 тыс. человек, из которых 24,3 тыс. — молодежь. Такими данными с «Известиями» поделились в пресс-службе Минтруда.

Программа была запущена в 2021-м, а в конце прошлого года правительство продлило ее действие до конца 2023-го. Мера поддержки предполагает предоставление денежных компенсаций работодателям за наем безработных граждан.

собеседование на работу
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Например, компании могут получить субсидии за трудоустройство молодежи до 30 лет, объяснили в Минтруде. Также льгота распространяется на соискателей, потерявших работу из-за сокращения штата. Кроме того, выплаты положены за наем участников спецоперации или членов семьи военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий, добавили в ведомстве.

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Размер субсидии за одного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов, подчеркнули в министерстве. Выплата составляет не менее 48,7 тыс. рублей. Такое решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти работу, говорится в постановлении кабмина.

Всего в этом году заявки на получение субсидий подали более 12 тыс. компаний, а в прошлом — 22,5 тыс., сообщили в пресс-службе Минтруда. Там добавили: из общего количества рабочих мест больше всего приходилось на слесарей, врачей, бухгалтеров, поваров, трактористов и разнорабочих. На конец I квартала 2023-го на регистрационном учете в центрах занятости состояло порядка 109 тыс. соискателей до 30 лет, отметили в ведомстве.

Трудоустройство
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Свои программы

Такие компенсации наиболее актуальны для компаний, у которых нет внутренних систем адаптации новых работников, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Субсидии могут дать финансовую возможность предприятию нанять неопытных специалистов и в течение примерно полугода обучать их, объяснил он.

Льгота наиболее актуальна для малого бизнеса: он особенно уязвим в кризис и не может развивать свой бренд наравне с крупными компаниями, полагает главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

У больших предприятий, как правило, массовый наем персонала, поставленный на поток. Госпрограммы в этом случае ограничены в эффективности, поскольку покрывают лишь небольшой процент от спроса на сотрудников и накладывают ряд обязательств при трудоустройстве по субсидиям, — оценила она.

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«Известия» направили запросы крупнейшим компаниям. Они рассказали, что не подавали заявки на участие в программе субсидирования найма, однако указали на свою готовность привлекать молодых сотрудников. В «Ленте» сообщили, что в прошлом году трудоустроили больше 7,5 тыс. кандидатов до 30 лет. В «Магнит» в прошлом году приняли более 93 тыс. молодых сотрудников, в «Ростелеком» — 4,7 тыс., в МТС — 19 тыс., в «Билайн» — 11,4 тыс.

Молодые слесари
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Как отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, крупные корпорации не так заинтересованы в получении субсидий, поскольку имеют договоренности с вузами и начинают подбирать кадры еще на стадии стажировки. Это также подтвердили в ВТБ, «Ростелекоме» и «Билайне».

Проблемы молодых

Субсидии дают компаниям дополнительную мотивацию нанимать людей, которые испытывают трудности с поиском работы, считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Молодежь — это самая уязвимая категория на рынке труда, добавил Агван Микаелян из FinExpertiza. По его словам, в кризисные периоды работодатель стремится сохранить костяк наиболее опытных специалистов, при этом начинающие в первую очередь попадают под сокращение.

— Выход молодежи на рынок труда затруднен еще на этапе устройства. С одной стороны, компании часто предпочитают нанять готового специалиста, с другой — соискатели до 30 лет нередко имеют завышенные зарплатные ожидания. В то же время у неопытных работников есть множество плюсов: они готовы переучиваться, осваивать новые навыки и более мобильны, — отметил Агван Микаелян.

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В целом наблюдается рост интереса работодателей к молодым сотрудникам — например, в апреле 2023-го спрос на студентов и стажеров увеличился в пять раз относительно 2022-го, рассказал Александр Ветерков из «Работа.ру».

Студенты
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Субсидирование найма должно помочь удержать работников до 30 лет в регионах с повышенным оттоком трудовых ресурсов, считает Наталья Данина из hh.ru. Кроме того, это позволит создать условия более равной конкурентной борьбы местного малого бизнеса с крупными федеральными компаниями. Дело в том, что такая господдержка может сделать уровень зарплатных предложений работодателей рыночным, объяснила эксперт.

Впрочем, 12 тыс. нанятой молодежи — это мало, учитывая что в стране примерно 28 млн потенциальных работников младше 30 лет, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, если общая безработица составляет 3,5%, то среди молодых людей этот показатель достигает 11%.

В связи с этим необходимо интенсифицировать и продлевать программу субсидирования найма, чтобы привлекалось больше граждан этой категории, полагает эксперт. По его словам, проблема в том, что в России дефицит бюджета и государство сейчас очень осторожно выделяет деньги.

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