Берешь молодежь: по программе субсидирования найма на работу устроились 13 тыс. россиян

В этом году по программе субсидирования найма компании взяли на работу 13 тыс. человек, из них 12,4 тыс. — молодые специалисты , рассказали «Известиям» в Минтруде. Большинство из них — слесари, врачи и бухгалтеры. В получении денежных компенсаций, как правило, заинтересован малый бизнес. Крупный же не хочет сталкиваться с бюрократическими сложностями , при этом принимает на работу тысячи работников до 30 лет ежегодно. По словам экспертов, субсидии помогают неопытным людям трудоустроиться, хотя спрос на молодежь и так растет .

Наймите немедленно

Благодаря программе субсидирования найма в этом году около 13 тыс. россиян устроились на работу, из них 12,4 тыс. — соискатели до 30 лет. При этом за весь 2022-й в рамках механизма поддержки компании наняли 26,3 тыс. человек, из которых 24,3 тыс . — молодежь. Такими данными с «Известиями» поделились в пресс-службе Минтруда.

Программа была запущена в 2021-м, а в конце прошлого года правительство продлило ее действие до конца 2023-го. Мера поддержки предполагает предоставление денежных компенсаций работодателям за наем безработных граждан.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Например, компании могут получить субсидии за трудоустройство молодежи до 30 лет , объяснили в Минтруде. Также льгота распространяется на соискателей, потерявших работу из-за сокращения штата . Кроме того, выплаты положены за наем участников спецоперации или членов семьи военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий, добавили в ведомстве .

Размер субсидии за одного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов, подчеркнули в министерстве. Выплата составляет не менее 48,7 тыс. рублей. Такое решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти работу, говорится в постановлении кабмина.

Всего в этом году заявки на получение субсидий подали более 12 тыс. компаний, а в прошлом — 22,5 тыс ., сообщили в пресс-службе Минтруда. Там добавили: из общего количества рабочих мест больше всего приходилось на слесарей, врачей, бухгалтеров, поваров, трактористов и разнорабочих. На конец I квартала 2023-го на регистрационном учете в центрах занятости состояло порядка 109 тыс. соискателей до 30 лет, отметили в ведомстве.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Свои программы

Такие компенсации наиболее актуальны для компаний, у которых нет внутренних систем адаптации новых работников , считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Субсидии могут дать финансовую возможность предприятию нанять неопытных специалистов и в течение примерно полугода обучать их, объяснил он.

Льгота наиболее актуальна для малого бизнеса: он особенно уязвим в кризис и не может развивать свой бренд наравне с крупными компаниями, полагает главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

— У больших предприятий, как правило, массовый наем персонала, поставленный на поток. Госпрограммы в этом случае ограничены в эффективности , поскольку покрывают лишь небольшой процент от спроса на сотрудников и накладывают ряд обязательств при трудоустройстве по субсидиям, — оценила она.

«Известия» направили запросы крупнейшим компаниям. Они рассказали, что не подавали заявки на участие в программе субсидирования найма, однако указали на свою готовность привлекать молодых сотрудников. В «Ленте» сообщили, что в прошлом году трудоустроили больше 7,5 тыс. кандидатов до 30 лет. В «Магнит» в прошлом году приняли более 93 тыс. молодых сотрудников, в «Ростелеком» — 4,7 тыс., в МТС — 19 тыс., в «Билайн» — 11,4 тыс.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Как отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, крупные корпорации не так заинтересованы в получении субсидий, поскольку имеют договоренности с вузами и начинают подбирать кадры еще на стадии стажировки . Это также подтвердили в ВТБ, «Ростелекоме» и «Билайне».

Проблемы молодых

Субсидии дают компаниям дополнительную мотивацию нанимать людей, которые испытывают трудности с поиском работы , считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Молодежь — это самая уязвимая категория на рынке труда, добавил Агван Микаелян из FinExpertiza. По его словам, в кризисные периоды работодатель стремится сохранить костяк наиболее опытных специалистов, при этом начинающие в первую очередь попадают под сокращение .

— Выход молодежи на рынок труда затруднен еще на этапе устройства. С одной стороны, компании часто предпочитают нанять готового специалиста, с другой — соискатели до 30 лет нередко имеют завышенные зарплатные ожидания . В то же время у неопытных работников есть множество плюсов: они готовы переучиваться, осваивать новые навыки и более мобильны, — отметил Агван Микаелян.

В целом наблюдается рост интереса работодателей к молодым сотрудникам — например, в апреле 2023-го спрос на студентов и стажеров увеличился в пять раз относительно 2022-го , рассказал Александр Ветерков из «Работа.ру».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Субсидирование найма должно помочь удержать работников до 30 лет в регионах с повышенным оттоком трудовых ресурсов , считает Наталья Данина из hh.ru. Кроме того, это позволит создать условия более равной конкурентной борьбы местного малого бизнеса с крупными федеральными компаниями. Дело в том, что такая господдержка может сделать уровень зарплатных предложений работодателей рыночным, объяснила эксперт.

Впрочем, 12 тыс. нанятой молодежи — это мало, учитывая что в стране примерно 28 млн потенциальных работников младше 30 лет, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, если общая безработица составляет 3,5%, то среди молодых людей этот показатель достигает 11%.