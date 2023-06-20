Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук

Автосервисы столкнулись с нехваткой квалифицированных работников, что может отразиться на качестве ремонта автомобилей. При этом вакансий становится всё больше. Где взять механиков с «золотыми руками», разбирались «Известия».

Дефицит в процентах

Говоря о нехватке кадров, игроки рынка прежде всего называют автомехаников, диагностов, специалистов по ходовой части, а также мастеров по ремонту и покраске кузовов. Кроме того, в дефиците оказались мастера приемщики, администраторы и консультанты по подбору запасных частей и даже продавцы подержанных автомобилей.

— Действительно, дефицит квалифицированных кадров есть. В данный момент у нас открыты вакансии общим объемом 5% от численности персонала, — отмечает директор по сервису «Автодом» (Алтуфьево) Роман Тимашов.

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Некомплект персонала оценивают по-разному. По информации сети «Шинный сервис», в некоторых регионах нехватка персонала достигает 30–40% от необходимого количества кадров. Генеральный директор компании «ААА Траксервис» (официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk в России) Юрий Желунов говорит о дефиците специалистов «не менее 20% от текущей потребности».

Полтора претендента

Кадровый потенциал автомобильного бизнеса находится в упадке, которого никогда еще не было, считает руководитель Комитета совета по профквалификациям в автомобилестроении (СПКА) по профессиональному образованию и руководитель Академии РОАД Сергей Кожухов.

— Индекс HeadHunter в автобизнесе — 1,8, то есть на одну открытую вакансию претендует менее двух человек. При этом число открытых вакансий выросло в 2–2,5 раза в сравнении с прошлым годом . В некоторых компаниях одновременно открыто более 100 вакансий на подбор линейного персонала: продавцы, механики, клиентская служба, — отметил эксперт.

В I квартале 2023 года автосервисы в среднем по стране стали искать специалистов в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Количество вакансий автослесарей увеличилось на 49%, автомехаников — на 47%, а автоэлектриков — на 76%. При этом соискательская активность остается стабильной с приростом 2–3% год к году, указывают представители отрасли. Городами-лидерами по росту спроса на сотрудников автосервисов стали Екатеринбург — в три раза, Новокузнецк и Омск — в два раза, Москва и Пермь — в полтора раза.

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— Можно предположить, что дефицит кадров связан в первую очередь с изменениями на российском авторынке, удлинением сроков службы автомобилей за счет ремонта и своевременного ТО и развитием автомобильной промышленности в стране. Во-первых, автомобилисты стали чаще обращаться в сервисы для техобслуживания, особенно это актуально для европейских автомобилей. Во-вторых, повышение посещаемости автосервисов стимулирует рост продаж автомобилей б/у, и, в-третьих, автолюбители стали чаще делать выбор в пользу частных сервисов, — рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Кроме того, многие компании переходят на бренды из Китая. В частности, «ААА Траксервис» в связи с расширением портфеля брендов за счет Sitrak и HOWO начала набор дополнительного техперсонала.

Сеть Fit Service по итогам прошлого года фиксировала 1,7 человека на вакансию. В первые месяцы этого года наметился тренд на еще большее снижение: 1,6 и 1,5 человека на одну вакансию из автосервисной отрасли. Еще хуже ситуация среди рабочего персонала — на уровне 0,9 кандидата. Это значительно ниже, чем в большинстве других сфер: в среднем по стране на одну вакансию из любой сферы претендует 4,5 человека.

Мало платят

В качестве основной причины эксперты и игроки рынка называют непопулярность автосервисных профессий у молодого поколения.

— Более 20 лет на рынке образования происходила переориентация с «синеворотничковых» специальностей на «беловоротничковые». Десятилетиями офисная работа считалась престижной и, как правило, оплачивалась выше, — отмечают в Fit Service. В итоге на рынке «золотых рук» значительно меньше, чем «белых воротничков».

Ситуация также осложняется демографической ямой. Трудоспособного населения в возрасте 30–40 лет значительно больше, чем населения 15–25 лет. Поэтому, помимо дефицита кадров, в стране есть дефицит человеческих ресурсов, отмечают эксперты. Они также обращают внимание, что часть россиян покинула страну, часть была призвана по мобилизации в Вооруженные силы РФ или пошла служить по контракту.

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Часть граждан стала менее мобильна, отмечает директор по развитию компании «Карданбаланс» Александр Приходько. Он указал, что люди перестали менять работу без очень весомых на то причин и готовы пойти на это только при существенном росте качества условий труда или заработной платы.

— Согласно последнему исследованию сервиса «Зарплата.ру», 42% от опрошенных заявили, что точно согласятся поменять свою профессию на рабочую, если им предложат зарплату в районе 150–200 тыс. рублей в месяц, что, естественно, никак не бьется с предложением на рынке труда. Подобная зарплатная вилка доступна только очень высококвалифицированным специалистам, а большинство зарплат в автомобильной сфере находятся всё-таки в диапазоне до 100 тыс. рублей, — рассказал Приходько.

По данным Fit Service, за прошлый год рост зарплаты составил 24%. При этом средний уровень дохода специалиста автосервиса достиг 60 824 рублей. В разрезе популярной вакансии «автослесарь» отмечался рост 15%, а средняя зарплата выросла до 65 959 рублей.

Куда уходят механики

Отток персонала из автобизнеса в первую очередь происходит в смежные отрасли: в розницу, доставку, логистику.

— Молодые люди при выходе из колледжа ожидают, что будут сразу получать на руки 60–80 тыс. рублей. Дилерское сообщество готово платить такие суммы, но за набор требований. Нужно пройти сертификацию, обучение, чтобы работать по жестким стандартам. Сейчас у молодежи смещается баланс в сторону жизни, а не в сторону работы, не все готовы работать в жестких стандартах, — рассказывает руководитель Академии РОАД Сергей Кожухов.

При этом ситуация в отрасли со сменой и поиском работы зависит от квалификации работника.

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— Опытные специалисты, например механики и сервисные консультанты, которые в компании ценятся, имеют свою клиентскую базу, сидят на своих местах и не стараются куда-то перемещаться. Такие категории, как продавец-консультант, всегда были текучей позицией. В некоторых компаниях коэффициент текучести клиентской службы достигает 300%, то есть три раза в год меняется персонал, — пояснил Сергей Кожухов.

По его словам, до 2018–2019 годов многие компании занимались хантингом. Сейчас тех, кто инвестировал в персонал, в обучение молодых специалистов, стало меньше.

— В результате бизнес не вкладывал в развитие системы среднего профессионального образования, не формировал HR-бренд автомобильной отрасли и не показывал возможностей, которые есть у молодых людей при обучении и трудоустройстве на дилерские предприятия или СТО высокого уровня, — отметил Кожухов.

Как заинтересовать практикантов

В Министерстве просвещения «Известиям» сообщили, что на протяжении 2018–2022 годов выпуск кадров в сфере обслуживания автомобилей остается на одном уровне — в среднем 45 тыс. человек в год. При этом в рамках стратегической инициативы «Профессионалитет» количество образовательно-производственных центров, готовящих мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, двигателей и других автомобильных систем и агрегатов, вырастет до 21. Если в 2022 году таких кластеров было создано 4, то в 2023 году их будет уже 17.

Зачастую большинство практикантов не хотят работать в этой сфере после завершения своего обучения, признают представители отрасли.

Несмотря на то что в нашей стране налажена система подготовки кадров для автосервисов, очень многое зависит от того, в какой техцентр попадет молодой специалист и кто станет его наставником на месте работы, считают эксперты.

— Одно дело — серьезный техцентр, где работают высококлассные специалисты. И другое дело — автосервис с условным «дядей Васей», который мало что может дать молодому специалисту, — отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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Это понимают и представители автобизнеса. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) вместе с Региональной ассоциацией станций техобслуживания (РАСТО) вошли в СПКА и занялись актуализацией профессиональных стандартов в отрасли. На их базе колледжами Москвы были разработаны образовательные программы. Если «московская» модель сработает, дальше начнется ее масштабирование на федеральном уровне.

— То есть ребята начиная с нового года будут обучаться по измененным программам, построенным в соответствии с требованиями работодателей. Плюс постоянно идет работа по повышению квалификации мастеров и преподавателей колледжей, особенно активно в Москве, — отметил Сергей Кожухов. Он также рассказал о создании «Единой базы практики РОАД», которая позволит практиканту выбрать работодателя исходя из корпоративной культуры, пристрастия к бренду и даже удобства расположения от дома.

— Мы хотим дать молодому человеку возможность выбрать место практики, провести тест-драйв профессии. Он, может быть, думает, что будет хорошим механиком, а на самом деле руки у него заточены под окрасочный пистолет, — заключил собеседник.