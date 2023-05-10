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Золотые руки: каких зарплат ждут в рабочих профессиях

Больше трети российских «белых воротничков» готовы пойти на завод ради денег
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Больше трети офисных сотрудников в России (34%) готовы перейти в рабочие профессии, если доход будет выше, выяснил сервис «Зарплата.ру». Оптимальным условием участники исследования считают заработок в 100–200 тыс. рублей. Но россиян привлекают не все направления. К примеру, респонденты охотнее соглашаются на работу повара или швеи, чем каменщика или столяра. 15% и вовсе отказались идти на завод даже при хорошей зарплате. Эксперты отмечают: представления граждан о заводском труде не всегда совпадают с реальностью. В то же время спрос на него крайне высок, а кадров мало. Стоит ли менять работу и как производители привлекают сотрудников — в материале «Известий».

Что ожидают от завода потенциальные работники

Уровень зарплаты — одно из главных условий, которое мотивирует россиян, занятых интеллектуальным трудом, перейти в рабочую специальность. По данным опроса «Зарплаты.ру», большинству (42%) хватит 150–200 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше респондентов (39%) рассчитывают на сумму поскромнее — 100–150 тыс. рублей. 11% готовы устроиться на завод только за 200–300 тыс. рублей, а 8% — лишь за 300 тыс. и более.

Это не единственный стимул: в рабочих профессиях офисных сотрудников привлекают возможность занять более стабильное положение на случай экономического кризиса, монетизировать хобби, а также желание помочь стране. Россиян подстегнут и непредвиденные ситуации, к примеру, увольнение или сокращение.

Опрошенные «Известиями» эксперты осторожно отмечают, что «белые воротнички» не всегда ясно представляют себе заводской труд, даже если зарплатные ожидания в той или иной степени оправдываются.

завод
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

По словам эксперта по рынку труда, соучредителя HR-агентства SOFI Consult Ирины Старжинской, производители предлагают вполне конкурентоспособную зарплату, причем не только фиксированный оклад, но и премии за выполнение целевых показателей. На стартовой позиции рабочий в регионе может получать от 50 тыс. рублей, добавила она. Кроме того, заводы часто дополняют зарплату широким пакетом компенсаций: например, оплачивают проезд до предприятия, питание в столовой, иногда оплату детского сада.

— Из таких компенсаций складывается существенная сумма, которую смело можно плюсовать к окладу. Таким образом, в сравнении со средними зарплатами в регионе заводчане зарабатывают хорошо. Плюс имеют преимущество в виде социальных гарантий, которыми может похвастаться не каждый бизнес. Это не только компенсации, отпуска, больничные, но и хорошее ДМС, оплата спортзала, путевок к морю для детей и тому подобное. Не все соискатели сразу понимают эти преимущества, однако, посчитав совокупную выгоду, отмечают, что финансовая сторона соответствует ожиданиям, а иногда даже их превосходит, — пояснила она «Известиям».

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Но доходы могут сильно различаться в зависимости от региона, отрасли и квалификации работника, уточняет доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрий Швец. К примеру, в Омской области и Приморском крае оклады могут доходить до 110–120 тыс. рублей в месяц, а в Свердловской и Челябинской составят в среднем 45–50 тыс. рублей. Эксперт добавил, что заводская зарплата — один из возможных факторов смены профессии, но не единственный, и в целом это не главный стимул для привлечения и удержания персонала.

рабочие
Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Возможно, некоторые офисные работники имеют завышенные или нереалистичные ожидания от работы на заводе или недооценивают сложность и ответственность такой работы. Не учитывают разницу в условиях труда, требованиях к квалификации и физической подготовке, режим работы и так далее, не знают о всех преимуществах и недостатках. В таком случае переход на завод может привести к разочарованию или стрессу. С другой стороны, может, они хотят попробовать что-то новое и быть полезными, тогда этот переход оправдан, — сказал он изданию.

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Сколько платят рабочим на заводах

Генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ (Московская область) Александр Царев подчеркнул важность квалификации для уровня заработка.

Например, если разнорабочий получает 40 тыс. рублей, то сварщик — уже от 60 до 100 тыс. рублей и более. То же самое касается сборщиков металлоконструкций, это квалифицированный труд, предполагающий, что специалист хорошо разбирается в чертежах. Получить образование по рабочей профессии можно в училищах, но это требует времени и заинтересованности, — отметил он. — Я понимаю сотрудников офисов, которые стремятся перейти на производство. На производстве есть шанс получить устойчивую профессию, которая будет востребована всегда, несмотря ни на какие экономические штормы. Человеку с головой понятна перспектива — от разнорабочего до сварщика, мастера, начальника цеха, директора производства и т.д.

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На производство приходят немало молодых людей, получивших высшее образование, в том числе не техническое, отмечает руководитель отдела продаж Деденевского завода металлоизделий (ДЗМ, Московская область) Владимир Толстиков. На ДЗМ зарплата не сдельная, а стабильная и рассчитывается по часам. За работу в вечернюю смену — двойной тариф. Для молодых людей это хорошая финансовая мотивация, сказал он.

сварщики
Фото: ЗМК МАМИ/Марат Даминов

— В нашем коллективе есть сотрудник с юридическим образованием, который ни разу не работал по профессии. Он оператор лазерного станка и стабильно зарабатывает от 80 до 120 тыс. в месяц, — поделился собеседник.

Самые популярные специальности на ДЗМ: оператор лазерного станка, оператор гибочного станка, сварщик и слесарь. Голый оклад (в основную смену, без подработок, работы в выходные дни) для сварщика — от 65 тыс., слесаря — от 55 тыс. На станках с ЧПУ (числовое программное управление) операторы получают 65–70 тыс. голого оклада.

— Большинство сотрудников выходит на подработку в дополнительные часы и в среднем получают от 90 до 120 тыс. в месяц — это относится ко всем перечисленным выше специальностям. Есть сотрудники, которые зарабатывают 140 и больше тысяч, но так как работа в цехе — это физический труд, выдержать подобный ритм сможет не каждый, — прокомментировал Владимир Толстиков.

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Какие у рабочих соцпакеты

Импортозамещение освободило многие производственные ниши, из-за чего объемы производства увеличились, а это повлекло за собой кадровый голод на предприятиях, отметила Ирина Старжинская. Заводы, по ее словам, продолжают совершенствовать управленческие системы, системы мотивации сотрудников и методы привлечения соискателей на открытые вакансии.

— Тем не менее кадровый голод заводы утоляют медленно. Лидируют в плане дефицита работников предприятия в сфере обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также легкая промышленность, машиностроение, пищевое производство. Для привлечения соискателей заводы активно осваивают современные методы формирования HR-бренда. Создается уникальная корпоративная культура производства. Ведется работа с молодежью: старшеклассниками, студентами, воспитанниками детских домов. Запущены программы обучения, практики, проводятся экскурсии в рамках промышленного туризма, — пояснила эксперт.

завод
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Гендиректор завода МАМИ Александр Царев обратил внимание, что не хватает информационной работы по повышению престижности рабочей профессии — об этом не говорят ни в школах, ни в СМИ. Между тем в металлургической отрасли тоже есть недостаток кадров: для МАМИ это в первую очередь сварщики и сборщики металлоконструкций. Руководство завода выбирает их на стадии обучения в училищах.

— Я лично веду работу с учебными заведениями, выбираю талантливых ребят, у которых есть интерес к работе с металлом. Есть и другой путь: когда человек попадает на завод, трудится тем же разнорабочим и интересуется профессией, мы можем его обучить, — подчеркнул Царев.

По его словам, на заводе выработана как стратегия привлечения молодых и одаренных, так и стратегия удержания рабочих. В ход идут все тактические инструменты: хорошие зарплаты, их индексация. А также способы нематериального поощрения: соревнования, награды, хорошие условия труда, формирование дружного коллектива.

— Нам удалось сократить текучесть кадров до минимума. Но по мере роста производства мы постоянно находимся в поиске новых квалифицированных рабочих, — добавил собеседник издания.

В исследовании «Зарплаты.ру» отмечается, что «белых воротничков» привлекают далеко не все рабочие специальности. Наиболее заманчивыми видятся профессии пекаря, повара, швеи, строителя, водителя и сварщика, наименее — монтажника, столяра, механика и каменщика. Однако и в этих сферах сложно искать работников, особенно молодых.

пекарь
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По словам регионального эксперта по подбору персонала компании «Rockwool Россия», производителя решений из каменной ваты, Евгении Андреевой, студенты-строители, к примеру, хотя и считают профессию престижной и стабильной, не идут в эту сферу после выпуска из вуза из-за отсутствия поддержки со стороны компаний-работодателей, популяризации легкого заработка, фриланса, разочарования в профессии и выгорания.

— В одном ряду с разочарованием и выгоранием стоит недовольство студентов-строителей качеством обучения. Даже увлеченные молодые люди теряют интерес к профессии, когда сталкиваются с технической отсталостью вузов, отсутствием современных дисциплин, недостаточным вниманием к актуальному инструментарию отрасли. Параллельно студенты отмечают обилие лишней или устаревшей информации, — добавила она.

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Заменят ли роботы человека

Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, заводы стараются идти в ногу со временем, повышать автоматизацию производства и устанавливать безопасное оборудование, которое минимизирует физическую нагрузку. Но до полной замены человека еще далеко, и это не всегда возможно и даже не всегда нужно.

По словам Владимира Толстикова из ДЗМ, половина станков на заводе работают в автоматизированном режиме: задаются параметры, по которым станок выполняет типовую операцию. Однако и сварщики, и слесари много работают руками: варят, перекладывают, режут, чистят металл после сварки.

— Существуют сварочные роботы, которые могут выполнять эту работу, но на ДЗМ необходимости в них нет — производство металлоизделий на заводе не серийное, а индивидуальное для каждого заказчика. Одному нужен стол, другому — стул, при этом у каждого изделия свои параметры. Писать программу под каждое изделие на данный момент для нас не выгодно, — пояснил он.

слесарь
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С ним согласился и Александр Царев:

— Для нашего завода были предложения о создании роботов, помогающих в сварке. Но встал вопрос о том, кто будет писать программу для такого робота? Человек, не разбирающийся в сварке, такую программу вряд ли создаст. Найти сварщика, разбирающегося в IT, — это тоже фантастика. И под каждую задачу нужно создавать отдельного робота — это экономически нецелесообразно.

В целом спрос на рабочие специальности остается высоким и будет продолжать расти. Не во всех профессиях стоит ждать высоких заработков, но в борьбе за кадры предприятия стараются планомерно повышать зарплаты и улучшать соцпакет. Молодые люди, по мнению экспертов, пока видят заводской труд слишком тяжелым и малооплачиваемым. Чтобы переломить этот стереотип, одного желания производителей мало — нужна большая просветительская работа.

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