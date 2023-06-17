«Кадровая проблема становится ведущей»

Меры поддержки, введенные государством для IT-отрасли, оказались эффективными: в течение трех лет выручка высокотехнологичных компаний ежегодно росла в среднем на 24%, что вдвое быстрее, чем в российской экономике в целом. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. По его мнению, сейчас настало время дополнить прямую господдержку IT-отрасли частными инвестициям в высокотехнологичные компании. Эти предприятия сейчас столкнулись с дефицитом кадров, но государство решает эту проблему — молодых специалистов начали готовить еще со школы .

«IT-отрасль на протяжении последних трех лет росла очень уверенно»

— Максим Викторович, какие дополнительные меры поддержки IT-отрасли сейчас готовятся? Когда они начнут действовать?

— Перед тем как говорить о новых мерах поддержки, я бы предложил проанализировать результаты тех, которые уже были введены. Прежде всего, это налоговые льготы для IT-компаний, это пониженные налог на прибыль, страховые взносы на фонд оплаты труда, которые были введены два года назад. Мы провели анализ на основе данных Федеральной налоговой службы. Можно сейчас констатировать, что те льготы и преференции, которые были предоставлены, привели к значительному росту отрасли информационных технологий, даже несмотря на ковидные и санкционные шоки, которые были в прошлом году .

Можно говорить, что IT-отрасль на протяжении последних трех лет росла очень уверенно и поступательно, быстрее, чем любая другая в экономике. Мы говорим о средних показателях за три года . Цифры примерно такие: за год в среднем отрасль росла в плане численности занятых, работников IT-компаний на 12% на фоне небольшой стагнации в целом по экономике (около 1% в год).

Выручка и реализация собственных продукции и услуг в отрасли увеличилась на 23% на фоне 12% в целом по экономике , а инвестиции в основной капитал выросли на 53% — по экономике 14% . И 2022-й тоже показал рост. Вопреки санкциям, а может быть, в каких-то случаях и благодаря им, отрасль росла очень уверенно .

Меры, которые были приняты правительством полностью работают . В том числе, если учитывать бюджетный и налоговый эффекты. Мы даем льготы IT-компаниям, но за счет роста организации и отрасли в целом налоговая база увеличивается . Мы не только не наблюдаем падение собираемости налогов, а видим увеличение сбора на 17%. Мне кажется, это очень красноречивые результаты, которые говорят о том, что принятые решения, льготы, в том числе налоговые, работают и отрасль действительно один из локомотивов экономики России.

Если говорить о новых льготах, нам нужно провести детальный анализ — тогда можно вернуться к вопросу. Сейчас мы занимаемся, с одной стороны, тонкой настройкой, а с другой, мы понимаем, что нужно переходить от мер господдержки к стимулированию негосударственных инвестиции в IT-отрасль .

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Как вы собираетесь стимулировать эти инвестиции?

— Мы считаем, что на фоне такого роста отрасли IT-компании — это, наверно, наиболее оправданные и правильные объекты инвестирования . Куда еще инвестировать, если не в самую растущую отрасль экономики? Да, у нас на рынке есть средства, инвесторы. Возможность инвестировать на внешних рынках поубавилась, поэтому мы должны поспособствовать созданию в том числе отраслевых венчурных фондов или инвестиционных и направлению этих ресурсов IT-компании и стартапы . Об этом говорил председатель правительства Михаил Мишустин. Ну пока мы видим, что в основном это будет наш российский бизнес. В общем, мы открыты и для иностранных инвесторов из дружественных стран .

Какие-то новые налоговые льготы готовятся, рассматриваются. Мы обсуждаем тонкую настройку тех мер, которые есть сейчас. Например, те или иные льготы можно распространить на вузы и на университеты, которые готовят айтишников . Они встроены в цепочку, главный ресурс IT-сферы — это, конечно, люди, пока рано говорить о том, как и когда это будет. Но тем не менее мы обсуждаем аккредитацию IT-вузов по аналогии с аккредитацией IT-компаниями .

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Трудно найти специалистов нужной квалификации»

— Сейчас вы курируете привлечение кадров в IT-сферу. Видите ли вы их дефицит, насколько он велик? Что будет делаться для привлечения специалистов в IT-отрасль и прекращения их отъезда за рубеж?

— Цифры я не назову, но в любом случае это сотни тысяч человек, и здесь действительно кадровый вопрос. Кадровая проблема становится ведущей, и, как говорят владельцы IT-бизнеса, — это основной тормоз . Они часто говорят спасибо за то, что делает правительство, потому что действительно есть все возможности развиваться. Вот кадры, да — трудно найти специалистов нужной квалификации. Минцифры реализует несколько программ, направленных на развитие этого потенциала в IT-отрасли .

Программы начинаются со школьников — «Код будущего» для учащихся с восьмого по 11-й класс . Школьники имеют возможность обучаться современным языкам программирования. В этом году более 100 тыс. ребят пройдут бесплатно соответствующие дополнительные программы. И, в общем, это профориентация. Есть возможность попробовать свои силы, понять интересную сферу IT. Это действительно конкретные знания, которые пригодятся в том числе и для сдачи ЕГЭ, и для поступления в вузы .

Дальше — студенты, такая программа, как цифровые кафедры. В ней участвуют 114 вузов. Наряду о профильной специальностью они получают цифровую . Например, человек учится в транспортном вузе и, помимо этого, получает цифровую специальность, связанную с транспортом. То есть сейчас говорить об активности в профессиональной сфере без цифровой компоненты вообще нельзя .

Продолжается программа «Цифровые профессии» — это уже для взрослых, для тех, кому за счет бюджета компенсируется полностью или частично стоимость переподготовки на цифровую специальность . Ситуация — человек потерял работу, и здесь государство помогает. Получить востребованную на рынке цифровую профессию в этом году сможет порядка 50 тыс. человек.

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— А все-таки какие специалисты сейчас в дефиците?

— В любом случае это программисты, это кодеры — они сейчас в основном в дефиците. В основном это специалисты среднего уровня . Со специалистами начального уровня, топами легче.

— На какой стадии находится эксперимент по созданию национального репозитория, хранилища так называемого открытого кода?

— В настоящий момент решены все вопросы, связанные с получением необходимых финансовых ресурсов. Будут привлечены внебюджетные средства для создания национальной репозитория . Как вы знаете, утверждено постановление правительства, которое зафиксировало требование к открытой лицензии, и проведен отбор участников эксперимента — это 80 юридических и 20 физических лиц. Примерно половина из юрлиц — это органы власти, местного самоуправления, вторая половина — это коммерческие структуры , которые уже сейчас готовы, собственно, размещать код под открытой лицензией.

«Мы делаем акцент на развитии IT-образования»

— О каких наиболее острых болевых точках в IT-индустрии можно говорить сейчас? Можете назвать топ-3?

— Помимо кадров три уже не назову, потому что кадры — это один и два . Сейчас мы сфокусированы на кадрах, мы сфокусированы на привлечении негосударственных инвестиций. Мы делаем акцент на развитии IT-образования, отдельных программ, направленных на развитие кадров, в том числе на развитии спортивного программирования как важного фактора вовлечения в профессию через соревновательную мотивацию.

И второе — это наш вектор в направлении создания условий для привлечения внебюджетных негосударственных средств в IT-сферу . Здесь совместно с Минэкономразвития подготовили план из нескольких пунктов, который позволит создать дополнительные условия для привлечения инвестиций.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— А что это за условия?

— Они сейчас обсуждаются с профильными органами власти. В частности, например, это отнесение части инвестиций в IT с определенным повышающим коэффициентом, чтобы таким образом можно было уменьшить облагаемую налогом на прибыль базу или сделать возможным для физических лиц, квалифицированных инвесторов участие в договорах инвестиционного товарищества .

Сейчас мы взвешиваем возможные риски такого рода предложений и эффект, который будет получен . Ряд предложений достаточно специфичны, но они позволяют действительно за счет довольно тонкой настройки дать дополнительный импульс для привлечения средств.

Но опять же и без них уже сейчас инвестиции активно идут в IT-отрасль. А реализация этих мер позволит сделать отрасль еще более привлекательной .

— Какой рост инвестиций вы ожидаете по итогам года?