Треть россиян готова пересесть на авто с пробегом

Каждый третий житель России готов смириться с проблемами логистистики запчастей, завышенной ценой автомобиля и переплатой за бренд при покупке подержанного авто, сообщают 14 июня эксперты «Автотеки» (проект Avito) и «Группы Ренессанс Страхование».

По данным опроса среди 10 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников, 46% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшем году, причем 32% опрошенных готовы купить авто с пробегом. Больше всего такое решение принимают жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%).

Автолюбители, которые собираются приобрести подержанную машину, даже готовы смириться с долгим ожиданием запчастей (23%), ценой автомобиля (21%) и переплатой за бренд (20%). Также 72% участников опроса отметили, что для них важно наличие гарантии у машины: как правило, в большинстве случаев так считают автовладельцы старше 65 лет.

Больше всего россияне доверяют автомобилям с пробегом японских брендов (55%): чаще всего почитатели машин из Японии встречаются в Новосибирске (79%) и Омске (69%). Также большим доверием у автолюбителей пользуются немецкие машины (42%): чаще всего их выбирают жители Казани (58%). На третьем месте по уровню доверия производителю стали автомобили корейских брендов (27%): наиболее лояльные покупатели корейских марок проживают в Екатеринбурге (44%).

Ранее, 14 июня, представители отрасли рассказали, что автосервисы начали испытывать сложности с деталями для новых китайских автомобилей. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти — производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60% от необходимого объема. При этом еще один собеседник издания указал, что по маркам, которые привезены в Россию давно, детали есть.