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Автосервисы столкнулись с нехваткой деталей для китайских машин

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Автосервисы начали испытывать сложности с деталями для новых китайских автомобилей, рассказали «Известиям» представители отрасли. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти — производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции.

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«Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих. Нового «китайца» обслужить нечем», — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60% от необходимого объема, рассказал «Известиям» источник из сферы обслуживания автомобилей. При этом еще один собеседник издания указал, что по маркам, которые привезены в Россию давно, детали есть.

«Но наблюдаются существенные проблемы с новыми марками, которые ранее не были представлены на отечественном рынке. Для них комплектующих запасено лишь 30% от нужного объема», — отметил он.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Храпача, запасы по деталям для новых моделей составляют 20%.

Старожилами на российском рынке являются такие марки, как Chery, Haval, Great Wall. К «молодым» можно отнести Jetour, Dongfeng, Tank и т.п., массовые поставки которых начались только в этом году.

Но есть и еще одна проблема ремонта китайских автомобилей: их производители часто меняют комплектации без предупреждения, поэтому ранее закупленные детали могут не подходить для новых машин.

«На китайские автомобили нет нормальных каталогов, нет мануалов, точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке. Поскольку на сборочный конвейер в Китае могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой, и это нигде не указывается и не оговаривается», — посетовал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

По прогнозам экспертов отрасли, скорость и объемы доставки китайских комплектующих и цены на них вряд ли нормализуются раньше чем через три года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный просчет: в сервисах не хватает запчастей для китайских авто

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