Ввоз и ныне там: дилеры просят продлить условия параллельного импорта запчастей

Параллельный импорт запчастей для автомобилей может прекратиться с 1 сентября этого года, если не продлить действие их сертификатов соответствия. Об этом говорится в обращении Союза автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» к премьер-министру Михаилу Мишустину. Как утверждают авторы письма, «встать на таможне» могут не менее 100 торговых марок. Они просят правительство на год продлить существующий порядок, при котором запчасти можно ввозить в страну по старым сертификатам соответствия, выданным производителями до февраля 2022 года. Эксперты полагают, что эта инициатива может быть одобрена, поскольку парк машин западных автоконцернов в РФ огромен, и чтобы обслуживать их, без параллельного импорта запчастей не обойтись.

Таможенный коллапс

Продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчасти, ввозимые в Россию с помощью механизма параллельного импорта, попросили правительство России Союз автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Как говорится в их письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, без этого поставки деталей в страну могут остановиться уже с 1 сентября 2023 года.

Сертификат соответствия подтверждает, что продукция соответствует техническим нормам и требованиям к качеству и безопасности. До 2022 года их выдавали производители. Но после их ухода с российского рынка сложилась ситуация, что формально использовать запчасти, поставляемые даже по параллельному импорту, невозможно.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В этих условиях правительство РФ приняло постановление, которым автоматически продлило действие всех выданных ранее сертификатов до 1 сентября 2023 года.

«В ближайшие месяцы заканчиваются временные условия работы с сертификатами, что неминуемо приведет к остановке работы параллельного импорта в отношении автомобильных запасных частей», — говорится в обращении представителей отрасли к председателю правительства Михаилу Мишустину.

По мнению авторов документа, без продления действия сертификатов может произойти «таможенный коллапс».

— Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне, — заявил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

О возможном дефиците запчастей, если решение о продлении не будет принято, говорит и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

— Необходимо предотвратить прошлогоднюю ситуацию, когда европейские и иные концерны резко остановили поступление в продажу автомобилей и запчастей, что привело к острой нехватке деталей, — сказал глава РОАД «Известиям». — Решить эту проблему помог только параллельный импорт. Несмотря на то что удлинились логистические цепочки и усложнился поиск импортеров, ситуацию удалось выправить.

По его оценке, сейчас потребность в деталях на российском рынке удовлетворена на 50%. Дефицит всё же сохраняется «по некоторым позициям», отметил эксперт, но сейчас он не столь критичен, как это было в прошлом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Письмо поступило в аппарат правительства, сообщили в ответ на запрос «Известий» в пресс-службе Кабмина.

Насытить рынок

Механизм параллельного импорта будет актуален для страны еще долгое время, поэтому просьбу представителей отрасли, скорее всего, одобрят, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Параллельный импорт — это на годы. В нынешних условиях обойтись без него будет крайне сложно, — заявил «Известиям» эксперт.

Аналогичное мнение высказал в беседе с «Известиями» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Без параллельного импорта в нынешних условиях людям просто нечем будет чинить свои машины, — считает он. — С работающим механизмом у нас еще остаются проблемы с некоторыми комплектующими, а без него повторится сценарий прошлого года, когда возник заметный дефицит запчастей для автомобилей тех производителей, которые ушли из страны. Не стоит забывать, что острый дефицит может привести и к подорожанию запчастей. Сейчас цены высокие, а с неработающим параллельным импортом даже масляные фильтры для многих владельцев автомобилей могут стать роскошью.

Поддерживают предложения по продлению режима параллельного импорта и в Национальном автомобильном союзе (НАС). По словам вице-президента организации Антона Шапарина, только этот механизм позволяет насытить российский рынок необходимыми запчастями.

При этом, указал он, механизм параллельного импорта так и не заработал в полную силу в отношении автомобилей — основной поток машин в страну идет не через торговые фирмы, а ввозится физическими лицами. Поэтому, полагает эксперт, необходимо распространить меры по продлению сертификатов соответствия и на транспортные средства, а не только на запчасти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Стоит предоставить возможность пользоваться одобрениями типа транспортного средства всем желающим без оформления единичных документов, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент НАС.

При этом также считает, что власти, скорее всего, продлят действующий сейчас порядок во избежание проблем с поставками.