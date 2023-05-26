Детальный разбор: 23% автосервисов столкнулись с контрафактом

В 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями. Доля контрафакта по отдельным группам товаров может доходить до 50% , говорится в исследовании рынка, проведенном сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev Analyze. Чаще всего сотрудники автосервисов сталкиваются с поддельными маслами, свечами зажигания, деталями двигателя, подвески и рулевого управления. Установка контрафакта позволяет сэкономить на стадии покупки, но затем ведет к поломкам и дорогостоящему ремонту автомобиля, говорят эксперты. С начала года количество обращений в сервисы из-за поломок, вызванных установкой поддельных деталей и масел, увеличилось на 7,5%.

Больше подделок

С поддельными запасными частями и техническими жидкостями в 2023 году столкнулись 23% российских автомехаников. Чаще всего (в 31% случаев) речь идет о контрафактном масле, чуть реже — о свечах зажигания (23%), фильтрах (15%), деталях подвески и рулевого управления (14%). Эта информация содержится в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze (имеется в распоряжении «Известий»).

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— Важно отметить, что минимум две трети рынка — это запчасти, которые водители покупают самостоятельно. Автомобилисты в отличие от профессионалов, как правило, не могут отличить подделку от качественных запчастей. И если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше , — отметил гендиректор агентства Александр Груздев.

Именно поэтому в последнее время техцентры стали отказываться обслуживать машины, если клиент приезжает со своими деталями , заявил мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

— Недавно к нам на ТО приехал клиент со своими запчастями. Насторожил масляный фильтр. Мы его разрезали, и оказалось, что внутри вместо фильтрующих элементов был просто скомканный кусок картона. Естественно, такой «фильтр» не в состоянии обеспечить чистоту моторного масла в двигателе, — рассказал «Известиям» эксперт.

По оценкам авторов исследования, «по отдельным товарным группам автозапчастей до половины продукции, представленной в продаже, может быть поддельной».

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte

Нельзя исключать, что подделкой может оказаться и значительная часть продукции, поставляемой по схеме параллельного импорта, констатируют эксперты.

— К примеру, масло Castrol ввезено в Россию из ОАЭ по схеме параллельного импорта — кто может обоснованно подтвердить сейчас, что это оригинальная продукция, и взять на себя всю ответственность, связанную с продажами такого товара на нашем рынке? — комментирует Александр Груздев.

Дорогая экономия

Установка поддельных деталей может обернуться дорогостоящим ремонтом , отметил технический директор Fit Service Алексей Рузанов.

— Например, водители покупают поддельное моторное масло и экономят 2 тыс. рублей на канистре. Но спустя какое-то непродолжительное время такая экономия приведет к поломке двигателя. Стоимость восстановительных работ может превысить и 100 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» эксперт.

В сети Fit Service зафиксировали рост обращений из-за поломок, причиной которых стали поддельные детали, — на 7,5% с начала года.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В последнее время участились ремонты из-за плохого антифриза. В радиаторе он кристаллизуется, система перестает выполнять свои функции, что ведет к ее перегреву и, как следствие, ремонту мотора, — отметил Алексей Рузанов. — Также мы отмечаем рост ремонтов из-за некачественных деталей подвески, например шаровых опор или рулевых тяг.

Контрафактное масло, залитое в современные моторы, тоже быстро выводит двигатель из строя, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Последствия могут быть и более опасными.

— Поддельные топливные и масляные фильтры имеют неправильную геометрию и размеры — из-под них подтекает горючее и смазка, что может привести к пожару. Еще страшнее использование поддельных колодок или наконечников рулевых тяг — это потеря контроля над машиной и ДТП, — подчеркнул эксперт.

Методы борьбы

— Обычному человеку очень сложно распознать фальсификат. В первую очередь должна насторожить цена на деталь. Я видел, как на одном из московских рынков продавался комплект «оригинальных» тормозных колодок на Range Rover Supercharged за 10 тыс. рублей. Это при том, что в Англии оптовая цена на них составляет £500 , — рассказал «Известиям» Ян Хайцеэр.

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Крупные автомастерские сотрудничают с оптовыми поставщиками и дорожат своей репутацией, добавил он. У них есть возможность проверить путь той или иной запчасти. Солидные компании просто не будут связываться с контрафактом.

Для борьбы с подделкой запчастей необходимо возобновить надзорные мероприятия в бизнесе , считает руководитель Центра испытаний НАМИ доктор технических наук Денис Загарин.

— В свое время огромную работу в этом направлении осуществлял Росстандарт. Он тестировал детские удерживающие системы, элементы тормозной системы, колесные диски, — отметил эксперт.

Сейчас контролировать качество продукции мешает мораторий на проведение проверок бизнеса. Он будет действовать до конца 2023 года, напомнил Денис Загарин.