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Детальный просчет: в сервисах не хватает запчастей для китайских авто

Запасы на складах для некоторых моделей не превышают 20-30% от необходимого
Фото: Global Look Press/Бочаров Денис
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Отечественные автосервисы испытывают нехватку деталей для китайских автомобилей, выяснили «Известия». Дефицит касается прежде всего новых для российского рынка марок, к которым относятся, например, Jetour, Dongfeng, Tank. Склады станций техобслуживания заполнены ими лишь на 20–30%, сообщили представители отрасли. Препятствием для стабильного ввоза запчастей стала, в частности, перегруженность железнодорожных путей, считают эксперты. Впрочем, в РЖД заверили, что 98% грузов доставляются в срок. На сроках и качестве ремонта китайских авто также может сказываться специфика китайских производителей — они не всегда сообщают об изменениях в конструкции, поэтому закупленные детали зачастую не подходят.

Много машин — мало деталей

Станции техобслуживания столкнулись с нехваткой деталей для китайских машин, сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов.

— Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих, — отметил член правления организации Илья Плисов. — Точную цифру заполняемости складов назвать сложно, но нового «китайца» обслужить нечем.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60% от необходимого объема, рассказал «Известиям» источник из сферы обслуживания автомобилей. При этом еще один собеседник издания указал, что по маркам, которые привезены в Россию давно, детали есть.

— Но наблюдаются существенные проблемы с новыми марками, которые ранее не были представлены на отечественном рынке — для них комплектующих запасено лишь 30% от нужного объема, — отметил он.

Китайские авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Старожилами на российском рынке являются такие марки, как Chery, Haval, Great Wall. К «молодым» можно отнести Jetour, Dongfeng, Tank и т.п., массовые поставки которых начались только в этом году.

Некоторые эксперты оценивают ситуацию еще критичнее: в настоящее время склады автосервисов заполнены деталями для новых марок из Китая лишь на 20%, заявил автомобильный эксперт Сергей Храпач.

При этом в последний год потребность в деталях существенно выросла — пропорционально росту продаж китайских транспортных средств.

— Отечественные склады не успевают пополняться новыми деталями, — резюмировал Илья Плисов.

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Есть и еще одна проблема: производители китайских автомобилей часто меняют комплектации без предупреждения и вольно относятся к каталогизации запчастей. Поэтому ранее закупленные детали не всегда подходят для новых машин.

— В настоящее время дистрибьюторы просто не знают, какие детали заказывать, — отметил эксперт. — Каталоги если и есть, то не электронные, с подбором по VIN-номеру, а в pdf-формате. В результате как подбор запчасти для конкретного автомобиля, так и складской заказ становится квестом и часто заканчивается лотереей и для дистрибьюторов запчастей, и для владельцев автомобилей.

Пока автосервисы путем проб и ошибок пытаются найти подходящие фильтры и стойки, водители вынуждены ждать, когда их машины смогут починить.

автосервис
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

О проблеме с подбором комплектующих «Известиям» также рассказали и в сети сервисных центров Fit Service.

— На китайские автомобили нет нормальных каталогов, нет мануалов, точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке, — посетовал технический директор организации Алексей Рузанов. — Поскольку на сборочный конвейер в Китае могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой, и это нигде не указывается и не оговаривается.

Тем не менее автосервисы и дилерские центры не сообщали о проблеме с автозапчастями Минпромторгу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

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— В случае поступления таких обращений Минпромторг России готов оперативно проработать варианты поддержки отрасли в части обеспечения необходимыми комплектующими, — сказали там.

Логистический фактор

Еще одно препятствие для ввоза достаточного количества деталей — высокая загруженность железнодорожных путей, считает Сергей Храпач.

— На данный момент запчасти из Китая завозятся железнодорожным транспортом по Транссибу, а также через Казахстан. Однако пропускная способность этих путей при значительном увеличении объема перевозок из Китая делает доставку долгой и дорогой, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

поезд из Китая
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Альтернативные пути доставки продукции из КНР — морским и автомобильным транспортом — упираются в те же проблемы: имеющаяся инфраструктура неспособна обеспечить доставку и перевалку резко возросшего объема товаров.

На логистические проблемы указал и основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

— Основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских авто в мае 2023 года, — долгое, до нескольких месяцев, ожидание поставок запчастей и их возросшая стоимость, — рассказал «Известиям» эксперт.

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Около 98% грузовых отправок доставляются в установленные сроки, заявили «Известиям» в пресс-службе РЖД, но признали, что задержки всё же возможны.

— В ряде случаев они связаны с работой логистических терминалов, которые не всегда выполняют свои обязательства по разгрузке вагонов с контейнерами, — рассказали в компании. — Из-за этого уже прибывшие поезда скапливаются на близлежащих станциях в ожидании выгрузки. РЖД находятся во взаимодействии со всеми участниками и принимают необходимые регулировочные меры.

Помимо самих запасных частей для эффективного обслуживания китайских автомобилей необходимо наличие специального программного обеспечения и подготовленных кадров.

китайские авто в порту Владивостока
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Времена, когда условный дядя Коля мог починить в своем гараже буквально всё, давно прошли, — указал Сергей Храпач.

Согласно данным Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), в мае доля китайских авто составила 75,2% в импорте в Россию и 46% — в продажах новых машин.

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— Автопроизводители из КНР умеют считать деньги и развернут сервисные центры в необходимых объемах только тогда, когда количество проданных автомобилей станет достаточным для их рентабельного обслуживания, — полагает Сергей Храпач. — Но пока российский рынок не является для Китая приоритетным из-за относительно небольшой емкости.

По его прогнозам, скорость и объемы доставки китайских комплектующих и цены вряд ли нормализуется раньше, чем через три года.

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