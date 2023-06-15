«Дефицит кадров есть всегда и везде»

В последние годы в России стремительно меняется рынок труда. Помимо новых профессий появляются государственные проекты и платформы, которые открывают соискателям дополнительные возможности. Это также помогает формировать новые социальные лифты и учитывать потребности работодателей. О том, как обстоит ситуация с трудоустройством в России, какие перспективы предусмотрены для молодежи и что важно учитывать при выборе работы, «Известиям» рассказал директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Сейчас есть большие возможности»

— Сегодня появляются новые профессии, распространяются кадровые конкурсы, предоставляющие вакансии в желаемых фирмах. Как вы сейчас оцениваете ситуацию с трудоустройством? Продолжают ли молодые люди испытывать проблемы, пытаясь найти свою первую работу?

— Наверное, такие проблемы были, есть и будут. Первую работу всегда найти тяжело, потому что всем требуются люди с опытом — а как этот опыт получить, если нет возможности устроиться на первое место работы? Тем не менее, сейчас есть большие возможности, в том числе и через платформу «Россия — страна возможностей», пройти практику, побеждая, участвуя в наших конкурсах, приходить на практики, на стажировки. И зачастую наши участники получают уже приглашения на постоянную работу.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

По поводу того, как выбирают эту работу, я бы хотел поделиться результатами недавнего исследования, которое в начале года мы делали, опрашивая большое количество работников и кандидатов. Было озвучено пять основных факторов, на которые люди ориентировались при выборе работы. Неудивительно, что первое — это высокая зарплата. Второй фактор — это финансовая стабильность, третий — гарантии долгой работы и долгого развития. Дальше, хорошая атмосфера в коллективе и интересная работа.

Интересно то, что у молодежи свои предпочтения, в зависимости от возраста они разные. Для молодых людей гораздо важнее возможность учиться и возможность иметь гибкий график. Для тех, кто постарше и тех, кто находится в среднем возрасте, важно находить баланс между работой и семейной жизнью. Мы все понимаем, что это делать зачастую непросто.

— Правительство утвердило долгосрочный план трудоустройства для молодежи, и «Россия — страна возможностей», в том числе, теперь отвечает за то, чтобы школьники и студенты могли учиться самоопределению. Как сейчас идет работа и какие механизмы вы определили для реализации этой цели?

— Все наши проекты, которые мы реализуем на платформе, реализуются вместе с партнерами. И партнеры зачастую просто отбирают у нас участников, приглашают их, и таким образом мы и решаем вопрос социальных лифтов, и закрываем какие-то потребности работодателей. Но есть и отдельные проекты, которые специально направлены на то, чтобы можно было найти интересное место работы.

Например, у нас по поручению президента запущен проект, где развивается Центр компетенций. Через него прошли уже сотни тысяч студентов в десятках вузов нашей страны. И смысл проекта в том, что студент или выпускник вуза может проверить, протестировать свои так называемые надпрофессиональные компетенции. Это и лидерство, и нацеленность на результат, эмоциональный интеллект, планирование, командная работа и другое.

Всего их 11 и по ним есть обратная связь. Важно и то, что можно получить фактически портфолио, которое позволяет работодателю найти именно того человека, который нужен ему на конкретную позицию. А студенту или выпускнику отыскать интересную работу. Потому что нет идеальных людей, но каждая профессия или позиция требует определенного набора компетенций.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Где-то важно умение коммуницировать, а где-то больше важны критическое мышление, нацеленность на результат и так далее. Поэтому, совмещая потребности и профкомпетенции, которые нужны работодателю, и тот профиль, который имеет соответствующий выпускник или студент, получается находить работу мечты.

Теперь вместе с россиянами в одном треке главного кадрового комплекса страны «Лидеры России» могут участвовать иностранцы. Планируется ли в связи с этим увеличить количество победителей среди иностранных граждан, которые получат российское гражданство? И востребованы ли иностранные граждане на российском рынке труда по итогам прошлого сезона?

— Дистанционный этап пятого сезон конкурса «Лидеры России» только что завершился. Мы пробили психологическую отметку в один миллион заявок — у нас больше миллиона заявок за все эти годы. То есть интерес к конкурсу очень большой. Участники были представлены со всех 89 регионов нашей страны и из большого количества других стран. Специальных квот или целей для победителей или участников из других стран нет. И мы считаем, это несправедливо. Главная ценность этого конкурса в том, что он действительно прозрачный и справедливый.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У нас не было ни одного человека, который бы прошел в финал и победил каким-то другим способом, кроме как честно пройдя через все этапы. Поэтому, кто победит, тот победит. Опыт прошлых лет говорит, что иностранцам зачастую тяжелее принимать участие, особенно в некоторых испытаниях: где-то в силу недостаточного знания русского языка, хотя это одно из требований, где-то в силу другой специфики. Но, тем не менее, у нас есть яркие победители — уже 27 человек получили по указу президента гражданство Российской Федерации. Это главный приз, за который борются иностранные участники. Но насколько они востребованы? Есть примеры победителей нашего конкурса, участников, которые после нашли интересную работу и они довольны, и работодатели ими довольны. Конечно, мы снимаем обратную связь и хотим быть уверены в том, что это взаимовыгодная история.

Больше миллиона заявок — это абсолютный рекорд за всю историю?

— Миллион заявок — это за все 5 лет.

«Очень большой интерес к новым регионам»

Еще один важный проект — это «Школа губернаторов», президентская программа по подготовке управленческих кадров. Как сегодня проходит отбор, может ли быть конкурс на одно место?

— Этот проект, который реализуется уже больше 5 лет, сейчас заканчивается — завершается 5 выпуск. Программа востребованная: на сегодняшний день из ее выпускников — 49 губернаторов, 49 руководителей регионов. Есть у нас большое количество заместителей федеральных министров, руководителей компаний и организаций. Поэтому программа пользуется действительно большой популярностью. Попасть на нее сложно, но один из способов — это конкурс «Лидеры России». Каждый год мы выделяем определенную квоту для победителей этого конкурса и они учатся наравне с управленцами, имеющими опыт государственной службы или работы в бизнесе.

Будет ли кто-нибудь из «Школы губернаторов» участвовать в приближающихся сентябрьских выборах?

— Все наши выпускники показывают хорошие результаты, и на выборах мы всегда очень следим, болеем, переживаем за них. В этом году предстоит достаточно большое количество выборов во многих регионах в сентябре, поэтому будем надеясь, что наши участники хорошо себя покажут.

Алексей Комиссаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как вы оцениваете ситуацию с качественными управленческими кадрами в новых российских регионах, есть ли там нехватка и планируется ли набирать состав из выпускников РАНХиГСа?

— У нас уже есть примеры, когда и выпускники РАНХиГСа, и выпускники нашей «Школы губернаторов», и победители «Лидеров России», и другие выпускники отправлялись на работу в новые регионы. Очень многие рвутся и готовы, говорят, что воспринимают это, с одной стороны, как вызов, с другой — как необходимость отдать долг Родине. Поэтому, в этом смысле, очень большой интерес к новым регионам. С точки зрения качества кадров, есть необходимость проведения обучения. Мы в этом году проводим обучение 6000 человек — это 6000 чиновников разного уровня из 4 новых регионов, и, конечно, мы должны им дать все знания и о российской специфике, и о специфике законов, нормативной документации, о специфике управления, проведения закупок и так далее. Поэтому, программа серьезная и, думаю, будет продолжаться.

Кадры отбираются на местах и обучаются или же вы привозите их из федеральных центров?

— Большинство участников этой программы — люди, которые в этих регионах жили. Многие там родились и работали, они готовы и хотят работать на благо нашей общей большой Родины. Но есть и те, кто приезжает, им зачастую требуется меньше именно обучения, потому что они знают российское законодательство, российские нормы, российские требования, знают в силу своей работы, если у них такой опыт есть.

То есть дефицита кадров нет?

— Дефицит кадров есть всегда и везде: и в бизнесе, и на госслужбе, и в новых регионах, и не в новых регионах. Но, в целом, у меня очень хорошее впечатление от участников этой программы обучения: люди мотивированные, способные, умные и желающие учиться и развиваться дальше.

«Работа идет»

Платформа подготовила проекты для кадрового агентства. Как сейчас идет их реализация? Есть ли какие-то первые цифры по трудоустройству?

— Мы запустили кадровое агентство в конце прошлого года. У нас было и остается 2 задачи: с одной стороны, фактически единственное агентство, которое специализируется на поиске кадров для государственной службы, а с другой стороны, для нас была и остается задача помочь нашим выпускникам, помочь нашим победителям найти работу мечты, и в этом смысле мы госслужбой не ограничиваемся — мы закрываем некие вакансии и в бизнесе. Сейчас у нас единовременно находится около 100-120 вакансий, с которыми мы работаем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Размер этого кадрового агентства небольшой: у нас не так много сотрудников, это пилотный проект. Если он пройдет успешно, то по результатам этого года мы его будем расширять. Но назначения уже есть и есть положительные отклики как от работодателей, так и от тех, кто получил предложение о работе.

Президент поручил вам совместно с «Российским обществом «Знание» создать до 1 июня в регионах постоянно действующие центры для молодежи. На какой стадии сейчас находится выполнение поручения?

— У нас созданы и работают структуры в новых регионах. Например, в Луганске есть постоянное представительство, офис и полноценная работа. Где-то в силу специфики нынешнего времени, это такие выездные мероприятия, но работа идет, и она точно будет продолжена.