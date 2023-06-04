Труд и подросток: 60% россиян начали работать до 18 лет

У каждого второго россиянина первая работа появилась в 17 лет или раньше . Большинство из них были трудоустроены официально, говорится в исследовании сервиса HeadHunter (есть у «Известий»). Как правило, подростки ищут заработок, чтобы достичь финансовой независимости. Раньше для найма несовершеннолетних требовалось согласие органов опеки и попечительства. Теперь власти упростили прием граждан с 14 лет . Эксперты уверены, что это не решит проблему кадрового дефицита в стране, однако поможет подросткам в получении опыта и грамотном выборе карьеры.

Положительный опыт

В поддержку упрощения найма подростков высказались больше половины россиян (59%), при этом чаще всего — сама молодежь . Такие результаты показал майский опрос hh.ru среди 3,2 тыс. соискателей.

1 июня Госдума приняла законопроект, разрешающий гражданам от 14 лет заключать трудовой договор без согласия органов опеки и попечительства . Достаточно будет разрешения одного из родителей или попечителя. Предполагается, что подростки должны работать в свободное от учебы время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Упрощение приема несовершеннолетних может подтолкнуть компании более охотно приглашать граждан младше 18 лет , считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Он добавил: сейчас правильное оформление документов и соблюдение всех тонкостей вызывают у многих нанимателей сложности.

Согласно исследованию, у 59% респондентов первая работа или подработка появилась в 17 лет и раньше. В большинстве случаев их трудоустраивали официально. Еще у 39% первый опыт был в 18–25 лет , и только у 2% — после 26 или еще нет его. Многие россияне начали рано начали зарабатывать, в основном потому, что им не хватало денег от родителей и государства (низкие стипендии или их отсутствие), объяснила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Взрослые респонденты, которые рано начали работать, в основном не сталкивались ни с какими проблемами (такой ответ дали 59%). Остальные сообщили, что им хотя бы однажды не выплатили зарплату или график был недостаточно гибким.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В целом, 88% опрошенных уверены, что трудоустройство до 18 лет стало для них положительным опытом . Главными минусами они называют сложности в совмещении с учебой и недобросовестность работодателей. Респонденты также указали на слишком низкие предложения по зарплате и риски для здоровья.

Единственное ограничение, которое должно остаться по найму подростков, — это запрет на детский труд на тяжелых и вредных производствах , считает президент SuperJob Алексей Захаров. Остальные препятствия стоит исключить, а собеседования следует проводить на общих основаниях со всеми, добавил эксперт.

Самыми подходящими для несовершеннолетних респонденты называли работу курьером, ассистентом или расклейщиком объявлений. Реже всего выбирали должности грузчика, администратора и повара.

Лучше на каникулах

В соответствии с ТК РФ допустимо привлечение несовершеннолетних для выполнения легкого труда, а в возрасте от 14 до 16 лет можно работать не более 23 часов в неделю, отметил управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель. Соответственно, упрощение найма подростков не направлено на решение проблемы кадрового дефицита . Сейчас в РФ безработица находится на рекордно низком уровне 3,5%, при этом недостаточно персонала, в первую очередь в промышленности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На эту проблему принятая инициатива не повлияет, поскольку когорта молодежи 14–18 — самая малочисленная в структуре трудоспособного населения, согласилась Ирина Святицкая из hh.ru. По ее словам, многие компании заинтересованы в несовершеннолетних сотрудниках. Они целенаправленно занимаются развитием перспективных старшеклассников и оформляют их в штат, формируя пул лояльных кандидатов на будущее, добавила она.

При трудоустройстве в раннем возрасте необходимо учесть баланс между работой и учебой — сегодня на рынке много альтернативных форматов, которые не требуют постоянной занятости , продолжила Ирина Святицкая. Она добавила: в силу возраста у подростков нет опыта и профильного образования, поэтому компании предлагают варианты, где не нужно ни то ни другое.

— Даже временное трудоустройство или частичная занятость — лучший способ приобрести существенное конкурентное преимущество при полноценном выходе на рынок после окончания учебы, — подчеркнула эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С одной стороны, не стоит отвлекать детей от обучения, но с другой, неправильно ограничивать инициативу активных ребят , которые сами хотят зарабатывать и развивать первичные профессиональные компетенции, полагает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Тем более что у школьников есть три месяца летних каникул и они вольны распоряжаться свободным временем .

— У подростков есть точно такие же потребности, как и у взрослых, поэтому многие молодые люди стремятся иметь собственные деньги. Кроме того, молодежь обладает высокой цифровой грамотностью, и это сразу же открывает многие возможности на рынке труда, — добавил эксперт.

Работа в подростковом возрасте поможет легче определиться с поступлением в учебное заведение и карьерными целями, а также повлияет на формирование финансовой грамотности , уверен Артем Кумпель из «Авито Работа». При этом эксперт считает, что молодежи лучше советоваться со старшими в этом вопросе, так как отсутствие опыта и знаний о трудовых правах может сделать их более уязвимыми перед потенциальным злоупотреблением со стороны нанимателя.

«Известия» направили запрос в Минтруд.