Зачатки разные: в России меняют подход к поддержке рождаемости

На заседании комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Репродуктивное здоровье», который в пилотном варианте реализуется в семи регионах. Это лишь одна из программ, направленная на повышение рождаемости, которая может стать дополнением к меняющейся демографической политике в стране, — российские власти пришли к пониманию, что в этом вопросе особенно важны региональные различия. Подробности — в материале «Известий».

Программы репродукции

Федеральный проект «Репродуктивное здоровье» обсуждали на заседании комиссии Госсовета. Поставлены три основные цели: сохранение репродуктивного здоровья населения, социально-экономическая поддержка семей с детьми и повышение значимости семейных ценностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что проехала в прошлом году все регионы, где реализуется пилотный федеральный проект «Репродуктивное здоровье».

— Это очень правильный подход, который возлагает ответственность на демографию не только на Минздрав или Минтруд, как обычно, а на целый список федеральных министерств и их институтов, — сказала она «Известиям». — Одно из достижений проекта — создается единая система оценки репродуктивного здоровья с самого рождения и до него, потому что даже не сделанная прививка может отразиться на женщине во время беременности и на ее ребенке.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По словам собеседницы, проект занимается также проблемой репродуктивного выбора, профилактикой абортов. Здесь пока есть серая зона, говорит депутат Госдумы, — коммерческие клиники, в которых статистика абортов не подконтрольна государству , как и действия, предпринимаемые их врачами для предотвращения абортов. Кроме того, оказываются меры поддержки семьям, в которых уже появился ребенок или только планируется.

— Работа очень непростая, потому что очень сложно повлиять на человека в таком вопросе, как рождение ребенка: это ответственность, это полное изменение привычной жизни, — продолжает Татьяна Буцкая. — И принимается это решение, только если работает комплекс мер поддержки. Решаются квартирные вопросы, проблемы образования и места в детском саду, когда есть выплаты, льготы, а у родителей — работа.

По ее словам, пока федеральный проект продолжается, но даже если он не будет продлен в таком виде, из него многое возьмут на будущее. Например, паспорт молодой семьи, контроль за состоянием репродуктивного здоровья и в целом комплексный подход к вопросу рождения ребенка.

Минтруд сообщил «Известиям», что сейчас проект реализуется в семи регионах: Калужской, Магаданской, Тульской, Новгородской и Архангельской областях, Камчатском и Приморском краях. Значительная часть мероприятий связана именно с медицинской составляющей, но есть и вопросы социально-экономической поддержки. Например, организуются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.

Однако итоги проекта подводить пока рано, считают в Минтруде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как реализуют проект в регионах

— За год реализации проекта мы увидели его достаточно серьезную эффективность, — рассказал «Известиям» губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин. — Женщины, которые стояли перед выбором рождения ребенка или прерывания беременности, благодаря комплексу мер поддержки сделали выбор в положительную сторону. В прошлом году нам удалось сохранить 164 жизни — это шесть будущих первых классов.

Предварительными результатами проекта поделились и в Калужской области. В Минздраве региона рассказали, что в рамках этой программы занимаются ранним выявлением отклонений в состоянии здоровья и репродуктивном потенциале будущих родителей, проводя бесплатные исследования и мотивационное анкетирование. Увеличилось число отказавшихся от прерывания беременности женщин.

В правительстве Тульской области рассказали, что в работу с женщинами, которые задумываются об аборте, вовлечены акушеры-гинекологи, медицинские психологи, юристы и другие специалисты. Благодаря консультациям каждая третья женщина, планировавшая прервать беременность, приняла решение родить ребенка. Удалось сохранить 414 жизней, рассказали в Тульской области.

Какие меры помогают

Однако проект «Репродуктивное здоровье» — не единственный способ повышать рождаемость. Губернатор Новгородской области сообщил, что по итогам прошлого года в регионе наблюдается замедление темпов снижения рождаемости — с 6,4% в 2021 году до 5,8% в 2022-м, а также небольшой рост доли рождения первых детей, в том числе женщинами до 25 лет, — на 5%. Это, считает он, результат введения регионального капитала «Первый ребенок», который в Новгородской области выплачивается женщинам, ставшим мамами в возрасте до 29 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Андрей Никитин видит демографический потенциал именно в поддержке раннего рождения первого ребенка — сейчас в Новгородской области 21% девушек в возрасте 18–23 лет еще не стали мамами.

— Сейчас региональный капитал «Первый ребенок» составляет 150 тыс. рублей, размер этой выплаты мы продолжим увеличивать, — сказал он. — Но актуальными остаются и семейная ипотека, и выдача сертификатов на приобретение жилья молодым семьям.

В Тульской области установлена выплата в 50 тыс. рублей на каждого ребенка, вне зависимости от того, какой он по счету. В Калужской области различные выплаты направлены в основном на рождение второго, третьего и последующих детей.

— По результатам демографического исследования в Калужской области наибольший потенциал увеличения числа родившихся связан с возрастной группой 35–39 лет, которая вплоть до 2026 года будет оставаться наиболее многочисленной, — рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты «Известиям». — Еще один резерв для увеличения числа родившихся — в возрастной группе 25–29 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Необходимость стимулирования рождения первого ребенка в этом регионе тоже признают.

— Сейчас суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям низкий — 0,517 в 2021 году. Это может быть связано только с откладыванием первых рождений и вступления в брак, — заявили в министерстве труда Калужской области. — Прекращение этих сдвигов под влиянием мер демографической политики приведет к повышению показателей по первым рождениям, прежде всего в возрастной группе 25–29 лет.

На заседании Госсовета заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что в России около 4,5 млн женщин фертильного возраста не имеют детей. 2 млн из них — девушки до 24 лет, еще более 1 млн — в возрасте 25–29 лет. По ее словам, анализ показал, что экономические меры поддержки внесли свой вклад, «но теперь он минимальный и надо принимать к этим мерам другие решения ».

Директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин, впрочем, замечает, что большинство людей и так желает иметь хотя бы одного ребенка вне зависимости от обстоятельств.

Фото: Global Look Press/XinhuaBulkin Sergey

— Для увеличения рождения первых детей необходимо содействовать развитию ценностных ориентаций, готовности молодежи к семейной жизни и созданию молодых семей, создавать условия для совмещения родительства и профессиональной деятельности, — сказал он «Известиям». — Единственный случай, когда материальное стимулирование рождения первого ребенка может быть демографически эффективным, — если рождение поддерживается в раннем возрасте. Например, возможно распространение меры до достижения матерью 25 лет.

Григорий Сайфуллин считает, что единственный способ повысить численность коренного населения в России — увеличить количество многодетных семей с нынешних 2,3 млн хотя бы до 10 млн. Наиболее эффективными мерами поддержками он называет крупные единовременные выплаты или формы реального улучшения жилищных условий, которые непосредственно связаны с рождением детей. Хорошие практики есть в разных регионах, но важно, чтобы меры носили прогрессивный характер: чем больше детей в семье, тем больше поддержка, говорит Сайфуллин.

Региональный каркас

Подход к решению проблемы рождаемости в России между тем меняется. Татьяна Буцкая замечает, что в этом году правительство решило пойти по пути, отличному от прежней практики, когда всем давали одинаковый материнский капитал вне зависимости от условий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Да, демографы говорят, что материнский капитал нам дал плюс 2,5 млн детей, это прекрасная президентская мера поддержки, и хорошо, если он будет продлеваться и дальше, — сказала депутат Госдумы. — Но сейчас правительство вместе с экспертами провело невероятную работу, разделив Россию на несколько демографических регионов в зависимости от конкретной ситуации. И теперь для каждого региона разрабатываются свои меры поддержки.

На заседании комиссии Госсовета первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина также рассказала, что все регионы сформировали свои программы по повышению рождаемости, все они прошли научную экспертизу. Задача минимум — резко сократить темпы снижения рождаемости. В этих программах заложена прежде всего поддержка женщин, которые еще не стали мамами . Также регионы ставят перед собой задачу по увеличению количества многодетных семей.

Андрей Никитин отмечает, что за последние пять лет «детский бюджет» страны беспрецедентно вырос: с 650 млрд рублей в 2016 году до 2,7 трлн рублей в 2023-м. Теперь, говорит он, важно софинансировать региональные программы по повышению рождаемости с учетом конкретной демографической ситуации.

Григорий Сайфуллин считает, что сначала нужно выстроить качественный каркас системы мер поддержки: прогрессивные федеральные выплаты при рождении детей, единый базовый статус многодетных семей и т.д. А на уровне субъектов РФ можно делать необходимые адаптации и дополнения этого демографического стандарта с учетом региональной специфики, считает он.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Эксперт замечает, что в стране пока нет ни одной меры, которая была бы «семейно-демографически совершенной». Например, льготная ипотека отражается на росте стоимости жилья, крупная долговая нагрузка в семьях сдерживает репродуктивные планы, и на этом фоне теряет свою значимость материнский капитал.

— Но многие из существующих мер поддержки можно значительно улучшить тонкой настройкой, — сказал Григорий Сайфуллин. — Важно проводить регулярный аудит мер поддержки и гибко настраивать всю систему семейно-демографической политики.