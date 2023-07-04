Зачатки разные: в России меняют подход к поддержке рождаемости
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Репродуктивное здоровье», который в пилотном варианте реализуется в семи регионах. Это лишь одна из программ, направленная на повышение рождаемости, которая может стать дополнением к меняющейся демографической политике в стране, — российские власти пришли к пониманию, что в этом вопросе особенно важны региональные различия. Подробности — в материале «Известий».
Программы репродукции
Федеральный проект «Репродуктивное здоровье» обсуждали на заседании комиссии Госсовета. Поставлены три основные цели: сохранение репродуктивного здоровья населения, социально-экономическая поддержка семей с детьми и повышение значимости семейных ценностей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что проехала в прошлом году все регионы, где реализуется пилотный федеральный проект «Репродуктивное здоровье».
— Это очень правильный подход, который возлагает ответственность на демографию не только на Минздрав или Минтруд, как обычно, а на целый список федеральных министерств и их институтов, — сказала она «Известиям». — Одно из достижений проекта — создается единая система оценки репродуктивного здоровья с самого рождения и до него, потому что даже не сделанная прививка может отразиться на женщине во время беременности и на ее ребенке.
По словам собеседницы, проект занимается также проблемой репродуктивного выбора, профилактикой абортов. Здесь пока есть серая зона, говорит депутат Госдумы, — коммерческие клиники, в которых статистика абортов не подконтрольна государству, как и действия, предпринимаемые их врачами для предотвращения абортов. Кроме того, оказываются меры поддержки семьям, в которых уже появился ребенок или только планируется.
— Работа очень непростая, потому что очень сложно повлиять на человека в таком вопросе, как рождение ребенка: это ответственность, это полное изменение привычной жизни, — продолжает Татьяна Буцкая. — И принимается это решение, только если работает комплекс мер поддержки. Решаются квартирные вопросы, проблемы образования и места в детском саду, когда есть выплаты, льготы, а у родителей — работа.
По ее словам, пока федеральный проект продолжается, но даже если он не будет продлен в таком виде, из него многое возьмут на будущее. Например, паспорт молодой семьи, контроль за состоянием репродуктивного здоровья и в целом комплексный подход к вопросу рождения ребенка.
Минтруд сообщил «Известиям», что сейчас проект реализуется в семи регионах: Калужской, Магаданской, Тульской, Новгородской и Архангельской областях, Камчатском и Приморском краях. Значительная часть мероприятий связана именно с медицинской составляющей, но есть и вопросы социально-экономической поддержки. Например, организуются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.
Однако итоги проекта подводить пока рано, считают в Минтруде.
Как реализуют проект в регионах
— За год реализации проекта мы увидели его достаточно серьезную эффективность, — рассказал «Известиям» губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин. — Женщины, которые стояли перед выбором рождения ребенка или прерывания беременности, благодаря комплексу мер поддержки сделали выбор в положительную сторону. В прошлом году нам удалось сохранить 164 жизни — это шесть будущих первых классов.
Предварительными результатами проекта поделились и в Калужской области. В Минздраве региона рассказали, что в рамках этой программы занимаются ранним выявлением отклонений в состоянии здоровья и репродуктивном потенциале будущих родителей, проводя бесплатные исследования и мотивационное анкетирование. Увеличилось число отказавшихся от прерывания беременности женщин.
В правительстве Тульской области рассказали, что в работу с женщинами, которые задумываются об аборте, вовлечены акушеры-гинекологи, медицинские психологи, юристы и другие специалисты. Благодаря консультациям каждая третья женщина, планировавшая прервать беременность, приняла решение родить ребенка. Удалось сохранить 414 жизней, рассказали в Тульской области.
Какие меры помогают
Однако проект «Репродуктивное здоровье» — не единственный способ повышать рождаемость. Губернатор Новгородской области сообщил, что по итогам прошлого года в регионе наблюдается замедление темпов снижения рождаемости — с 6,4% в 2021 году до 5,8% в 2022-м, а также небольшой рост доли рождения первых детей, в том числе женщинами до 25 лет, — на 5%. Это, считает он, результат введения регионального капитала «Первый ребенок», который в Новгородской области выплачивается женщинам, ставшим мамами в возрасте до 29 лет.
Андрей Никитин видит демографический потенциал именно в поддержке раннего рождения первого ребенка — сейчас в Новгородской области 21% девушек в возрасте 18–23 лет еще не стали мамами.
— Сейчас региональный капитал «Первый ребенок» составляет 150 тыс. рублей, размер этой выплаты мы продолжим увеличивать, — сказал он. — Но актуальными остаются и семейная ипотека, и выдача сертификатов на приобретение жилья молодым семьям.
В Тульской области установлена выплата в 50 тыс. рублей на каждого ребенка, вне зависимости от того, какой он по счету. В Калужской области различные выплаты направлены в основном на рождение второго, третьего и последующих детей.
— По результатам демографического исследования в Калужской области наибольший потенциал увеличения числа родившихся связан с возрастной группой 35–39 лет, которая вплоть до 2026 года будет оставаться наиболее многочисленной, — рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты «Известиям». — Еще один резерв для увеличения числа родившихся — в возрастной группе 25–29 лет.
Необходимость стимулирования рождения первого ребенка в этом регионе тоже признают.
— Сейчас суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям низкий — 0,517 в 2021 году. Это может быть связано только с откладыванием первых рождений и вступления в брак, — заявили в министерстве труда Калужской области. — Прекращение этих сдвигов под влиянием мер демографической политики приведет к повышению показателей по первым рождениям, прежде всего в возрастной группе 25–29 лет.
На заседании Госсовета заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что в России около 4,5 млн женщин фертильного возраста не имеют детей. 2 млн из них — девушки до 24 лет, еще более 1 млн — в возрасте 25–29 лет. По ее словам, анализ показал, что экономические меры поддержки внесли свой вклад, «но теперь он минимальный и надо принимать к этим мерам другие решения».
Директор проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин, впрочем, замечает, что большинство людей и так желает иметь хотя бы одного ребенка вне зависимости от обстоятельств.
— Для увеличения рождения первых детей необходимо содействовать развитию ценностных ориентаций, готовности молодежи к семейной жизни и созданию молодых семей, создавать условия для совмещения родительства и профессиональной деятельности, — сказал он «Известиям». — Единственный случай, когда материальное стимулирование рождения первого ребенка может быть демографически эффективным, — если рождение поддерживается в раннем возрасте. Например, возможно распространение меры до достижения матерью 25 лет.
Григорий Сайфуллин считает, что единственный способ повысить численность коренного населения в России — увеличить количество многодетных семей с нынешних 2,3 млн хотя бы до 10 млн. Наиболее эффективными мерами поддержками он называет крупные единовременные выплаты или формы реального улучшения жилищных условий, которые непосредственно связаны с рождением детей. Хорошие практики есть в разных регионах, но важно, чтобы меры носили прогрессивный характер: чем больше детей в семье, тем больше поддержка, говорит Сайфуллин.
Региональный каркас
Подход к решению проблемы рождаемости в России между тем меняется. Татьяна Буцкая замечает, что в этом году правительство решило пойти по пути, отличному от прежней практики, когда всем давали одинаковый материнский капитал вне зависимости от условий.
— Да, демографы говорят, что материнский капитал нам дал плюс 2,5 млн детей, это прекрасная президентская мера поддержки, и хорошо, если он будет продлеваться и дальше, — сказала депутат Госдумы. — Но сейчас правительство вместе с экспертами провело невероятную работу, разделив Россию на несколько демографических регионов в зависимости от конкретной ситуации. И теперь для каждого региона разрабатываются свои меры поддержки.
На заседании комиссии Госсовета первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина также рассказала, что все регионы сформировали свои программы по повышению рождаемости, все они прошли научную экспертизу. Задача минимум — резко сократить темпы снижения рождаемости. В этих программах заложена прежде всего поддержка женщин, которые еще не стали мамами. Также регионы ставят перед собой задачу по увеличению количества многодетных семей.
Андрей Никитин отмечает, что за последние пять лет «детский бюджет» страны беспрецедентно вырос: с 650 млрд рублей в 2016 году до 2,7 трлн рублей в 2023-м. Теперь, говорит он, важно софинансировать региональные программы по повышению рождаемости с учетом конкретной демографической ситуации.
Григорий Сайфуллин считает, что сначала нужно выстроить качественный каркас системы мер поддержки: прогрессивные федеральные выплаты при рождении детей, единый базовый статус многодетных семей и т.д. А на уровне субъектов РФ можно делать необходимые адаптации и дополнения этого демографического стандарта с учетом региональной специфики, считает он.
Эксперт замечает, что в стране пока нет ни одной меры, которая была бы «семейно-демографически совершенной». Например, льготная ипотека отражается на росте стоимости жилья, крупная долговая нагрузка в семьях сдерживает репродуктивные планы, и на этом фоне теряет свою значимость материнский капитал.
— Но многие из существующих мер поддержки можно значительно улучшить тонкой настройкой, — сказал Григорий Сайфуллин. — Важно проводить регулярный аудит мер поддержки и гибко настраивать всю систему семейно-демографической политики.