Семеро по лавкам: какие выгоды даст многодетным семьям единый статус

Владимир Путин попросил правительство ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи во всех регионах. Основная задача готовящегося документа — в выведении на достойный уровень государственных гарантий для многодетных семей. Эксперты ожидают, что новый закон о статусе затронет все регионы России, выплаты, льготы и субсидии в большинстве из них будут увеличены. Подробнее — в материале «Известий».

Един на всех

Президент РФ напомнил правительству о своем поручении по установлению единого статуса многодетной семьи во всех регионах страны. В настоящее время в субъектах сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными .

«Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни, — заметил глава государства на недавней встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». — Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу».

Также президент напомнил о необходимости предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде . «Это в том числе поможет семьям пользоваться льготами при пересечении границ различных регионов страны», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он указал и на более активное использование гибких форм занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, на повышение доступности льготной ипотеки. При этом для молодых, студенческих семей Путин призвал создавать такие условия, при которых им будет легче совмещать учебу с заботой о ребенке.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сегодня многодетных семей в России — всего около 12%, и это одна из самых больших групп населения, живущих за чертой бедности , подчеркивает сенатор РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Она напоминает, что на федеральном уровне есть так называемый базовый перечень льгот и преференций для многодетных, который определен президентским указом 1992 года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

— Но парадокс в том, что при этом каждый регион определяет свой набор мер поддержки: где-то побольше, где-то поменьше, — поясняет собеседница «Известий». — То есть многодетная семья может переехать в другой регион и просто-напросто потерять льготы. И такое несправедливое разделение по месту проживания длится уже более четверти века. А ведь это именно те семьи, которые помогают России выбраться из демографической ямы.

Готовящийся закон о статусе должен стать фундаментом, на который сможет опереться любая российская семья при принятии решения стать многодетной, отмечает президент Ассоциации многодетных семей Московской области Елена Фоминых.

— Наконец-то долгожданный фундаментальный закон демографической политики РФ появится на свет, — сказала эксперт. — Дело в том, что нынешняя система мер поддержки семей во многих аспектах несправедлива по отношению к многодетным семьям, жилищный вопрос до сих пор остается одним из самых неразрешимых задач у большинства многодетных. Если этот закон будет взвешенным, то в России будет всего две категории семей — нынешние многодетные и многодетные в ближайшем будущем, а главное — многодетная семья станет самым благоприятственным типом семьи в РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Научного совета при Совете Безопасности РФ Юрий Крупнов акцентирует, что единый статус нужен прежде всего для появления на федеральном уровне нового перспективного института — многодетной семьи. ФЗ позволит выделить эту категорию населения правовым образом и наделить особыми правами .

— Это даст правовую базу для выработки и проведения далее государством мало-мальски адекватной демографической политики, поскольку такая политика должна и может заключаться исключительно в культе многодетной семьи, — отмечает Юрий Крупнов. — Причем сводить статус исключительно к денежным выплатам неправильно — должны быть и натуральные атрибуты (дом и квартира, земельные участки и др.), и инфраструктура детства (кружки и допобразование в целом, медобслуживание), и почет, и дополнительные права.

Юридический казус заключается в том, что в данный момент нельзя принять федеральный закон относительно единого статуса, пока есть указ президента, он выше по рангу, сказала глава «Союза матерей России» Ольга Панина.

— У нас сейчас многодетная семья, по сути, даже не является социальной категорией. Либо ты должен доказывать, что ты малообеспеченный, либо живи как хочешь, — указала Панина.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, а также в пресс-службах Минтруда и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой не прокомментировали перспективы подготовки новых правил, а также то, какая помощь ждет российские многодетные семьи в ближайшее время.

Справка «Известий» По данным Минтруда, на сегодняшний день в России проживает 2,1 млн многодетных семей, из которых почти 2,5 тыс. семей воспитывают 10 и более детей.

Планки возраста

Комиссия Госсовета по социальной политике неоднократно ставила вопрос по установлении единого статуса многодетной семьи по всей стране. По итогам президиума Госсовета был опубликован перечень поручений, где содержалось конкретное поручение президента.

— За год проведена большая аналитическая работа совместно с Минтрудом России и Агентством стратегических инициатив по изучению опыта субъектов, — рассказал глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — В каких-то регионах это трое кровных детей до достижения первым ребенком 17 лет. В других к многодетным относят тех, кто воспитывает не только кровных, но и приемных детей или взятых под опеку. В некоторых — если ребенок учится или получает образование, статус многодетной семьи сохраняется до окончания обучения, но не более 23 лет.

По мнению Никитина, важно определить верхнюю границу возраста детей в многодетной семье, так как сейчас она разная по России. То же самое относится и к теме базового набора льгот. Многодетные семьи должны иметь равные права и льготы вне зависимости от места жительства , убежден губернатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Здесь правительству предстоит определить возможности финансирования либо софинансирования, — уточняет собеседник. — Эти моменты надо обсуждать с регионами, решение должно быть таким, которое позволит всем субъектам его выполнить. Из тех льгот, которые нам как комиссии представляются логичными для вхождения в единый базовый пакет, — это льготный проезд на транспорте, льготы (или первоочередное право) при определении детей в садики и школы .

Выплаты, льготы и субсидии

Новый закон о статусе затронет все регионы России, выплаты, льготы и субсидии в большинстве из них будут увеличены, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член рабочей группы по демографии при Госсовете РФ Ирина Волынец.

— Важно, что критерии многодетности должны определяться по возрасту не старшего, а младшего ребенка , — говорит эксперт. — Следует определить планку статуса семьи по достижении младшим ребенком 18 лет или по окончании обучения в вузе в очной форме и обеспечить льготами, например, на бесплатный проезд не только детей, но и родителей.

По ее словам, суть закона заключается в том, что средства на поддержку семей будут выделяться из федерального бюджета . Сегодня это происходит за счет регионов, и многие из них не имеют возможности достойно помогать многодетным. Это ключевой смысл принятия едва ли не исторического закона.

Фото: ТАСС/М. Конанков/Octagon.Media

Средний возраст рождения первого ребенка в России в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка — 30,5 года, третьего — 33,1 года. Ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего детей приходится на пик профессиональной реализации женщин. Для того чтобы обеспечить естественный прирост населения в России, требуется не меньше троих детей в каждой семье, полагает Волынец. Большинство семейных пар в России имеют одного или двух детей. Многодетных — то есть семей с тремя и более детьми — по данным Росстата, меньше 10%. Чтобы население страны не убывало, нужно чтобы на смену двум родителям приходили двое детей, суммарный коэффициент рождаемости — среднее число рождений на одну женщину — должен превышать 2. Однако в 2018 году он составил лишь 1,6, хотя еще в 2015 году достигал почти 1,7. До простого воспроизводства населения это довольно далеко, убеждена эксперт.

— К вопросам финансирования многодетности надо относиться не как к расходам, а как к выгодным инвестициям. К примеру, материнский капитал, более 80% которого расходуется на жилье, — говорит спикер. — Это же снова инвестиции в экономику: деньги идут застройщикам и банкам, если семья берет ипотеку. Мы считаем целесообразным освобождение от ипотечных процентов после рождения третьего ребенка. А после рождения пятого государство должно полностью погасить ипотеку. Следующим шагом станет предоставление многодетным госжилья в пользование по соцнайму. И это тоже очень важная тема.