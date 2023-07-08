Ума расплата: фирмы-банкроты обяжут в приоритете закрывать долги по зарплате
Компании-банкроты обяжут в приоритете закрывать все долги перед персоналом. Это следует из законопроекта Минэка, который есть у «Известий». Сейчас задолженность перед работниками, которая появилась до объявления несостоятельности фирмы, выплачивается после так называемых текущих обязательств. То есть после арбитражных управляющих деньги перечисляют еще работающим сотрудникам, а также на коммуналку и погашение налогов, и только потом персонал может рассчитывать на выплату средств, которые должны были им начислить, когда фирма еще не была признана банкротом. Изменения дают больше гарантий самым незащищенным, отметили эксперты.
Работа — не долг
Порядок погашения долгов компаний-банкротов будет уточнен, следует из разработанного Минэком законопроекта. Так, например, планируется повысить приоритет финансовых интересов персонала таких фирм. Их задолженность по зарплате, которая возникла до объявления компании несостоятельной, будет погашаться раньше, чем налоговые обязательства.
Ранее в конце мая Конституционный суд (КС) определил, что во всех случаях требования Налоговой службы не должны быть выше прав работников. Он отнес налог на прибыль в очередь ниже. Предложенная судом позиция применима также к другим налогам и иным обязательным платежам, следует из выводов авторов законопроекта.
В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили инициирование изменений в закон о несостоятельности, отметив, что документ в новой редакции носит социально-ориентированный характер. Там пояснили, что в законодательстве о банкротстве все требования к компании-должнику разделены на два типа. Это текущие и реестровые требования, при этом последние уступают в приоритетности первым.
Текущие обязательства важны для поддержания и сохранения финансово-хозяйственной деятельности компании и проведения самой процедуры банкротства. Это платежи, возникшие уже после возбуждения дела о несостоятельности компании. К ним, исходя из очередности, относятся: расходы по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему (без его деятельности дело в принципе забуксует), оплата труда работников, начисления по коммунальным и другим услугам. Только после всего этого, пятой очередью идут иные требования, включая в том числе всех иных кредиторов и ФНС.
А реестровые — старые долги фирмы, которые существовали еще до начала процедуры банкротства. Здесь в первую очередь производятся расчеты за причинение вреда жизни или здоровью работника. На второй позиции идут выплаты долгов по зарплате, но на практике сюда относят также платежи в части пенсионного страхования, которые погашаются пропорционально. То есть на одни и те же деньги претендуют как работники, в том числе по старым долгам по оплате труда, так и соцотчисления.
В этом вопросе в законопроекте предлагается долги перед работниками выплачивать не пропорционально, а в приоритетном порядке — сначала полностью гасятся обязательства по зарплатам, затем уже по соцотчислениям. В третью очередь выплачиваются остальные реестровые платежи, включая и налоги — рассказали в министерстве, добавив, что КС также определил обязательства по налогу на прибыль в эту категорию требований.
Кроме того, Минэк предлагает зафиксировать запрет взыскивать налог на прибыль с продажи залогового имущества. В этом случае текущий налог на прибыль ведомство относит к пункту иных требований, но с одной социально важной особенностью — за счет средств, которые причитались бы ФНС, приоритетно должны погашаться, в том числе старые, то есть, реестровые долги по зарплатам перед работниками.
В подготовленном законопроекте учтены и интересы бюджета, следует из документа. Как пояснили в министерстве, в этом вопросе планируется направить суммы от реализации залогового имущества компании, находящейся в процессе банкротства, на уплату налогов, непосредственно связанных с залогом. А именно, имущественного, транспортного, земельного. По сути эти налоги получают «суперприоритет» при продаже залога.
«Известия» направили запрос в ФНС.
Социальное государство
Законопроект гласит, что теперь начисление зарплаты работникам будет иметь более высокий приоритет, чем, например, налоговые платежи, заявила арбитражный управляющий Светлана Хабарова. По ее словам, это хорошая инициатива: в первую очередь деньги возместят людям, а уже потом — государству.
Такие изменения — результат сложившейся судебной практики, отметил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. В нынешней редакции арбитражный управляющий должен обращаться в суд, чтобы получить разрешение на начисление зарплаты преимущественно перед погашением налоговой задолженности.
Законопроект также направлен на повышение гарантий для граждан в части уплаты за них работодателем-банкротом страховых взносов, от которых зависит размер пенсии, констатировал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Он подчеркнул: правила поддержания устойчивости и автономности системы обязательного пенсионного страхования не должны обесценивать конституционное право граждан на трудовую пенсию. Уплата соответствующих взносов должна быть обеспечена, в том числе, в порядке принудительного взыскания.
— Вряд ли изменения окажут сколь-либо существенное влияние на положение иных кредиторов (особенно банков), поскольку по общему правилу размер таких платежей по сравнению с остальными требованиями составляют незначительную часть, — добавил Сергей Учитель.
Согласно официальной статистике, у 70% банкротов нет ни имущества, ни капиталов, которые могли бы быть включены в конкурсную массу, заявил эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. За те средства, которые есть, борются кредиторы.
— Не редко конкурсной массы не хватает для удовлетворения требований даже первоочередных кредиторов и после погашения долгов перед государством по налогам, не хватает сумм, которые полностью погасили бы долги по зарплатам. Если в приоритете будут требования граждан, то возрастут их шансы на полное или более существенное погашение долгов, чем сейчас, — добавил эксперт.
По его словам, поскольку Россия — социальное государство, законодательно закрепить приоритетность удовлетворения требований граждан в процессе банкротства юридических лиц — справедливо и экономически целесообразно. Хотя в связи с новой редакцией средства будет недополучать бюджет, снизятся риски социальной напряженности.
Впрочем, казна без поступлений в любом случае не останется — Минэк выбирает наиболее приемлемый вариант погашения задолженности для ФНС, добавил президент Банкротного клуба Олег Зайцев. Хуже было бы если такие сборы вообще перестали взимать с обанкротившихся компаний, а такая идея тоже звучала.