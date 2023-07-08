Ума расплата: фирмы-банкроты обяжут в приоритете закрывать долги по зарплате

Компании-банкроты обяжут в приоритете закрывать все долги перед персоналом. Это следует из законопроекта Минэка , который есть у «Известий». Сейчас задолженность перед работниками, которая появилась до объявления несостоятельности фирмы, выплачивается после так называемых текущих обязательств . То есть после арбитражных управляющих деньги перечисляют еще работающим сотрудникам, а также на коммуналку и погашение налогов, и только потом персонал может рассчитывать на выплату средств, которые должны были им начислить, когда фирма еще не была признана банкротом. Изменения дают больше гарантий самым незащищенным , отметили эксперты.

Работа — не долг

Порядок погашения долгов компаний-банкротов будет уточнен , следует из разработанного Минэком законопроекта. Так, например, планируется повысить приоритет финансовых интересов персонала таких фирм . Их задолженность по зарплате, которая возникла до объявления компании несостоятельной, будет погашаться раньше, чем налоговые обязательства.

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Ранее в конце мая Конституционный суд (КС) определил, что во всех случаях требования Налоговой службы не должны быть выше прав работников . Он отнес налог на прибыль в очередь ниже. Предложенная судом позиция применима также к другим налогам и иным обязательным платежам, следует из выводов авторов законопроекта.

В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили инициирование изменений в закон о несостоятельности, отметив, что документ в новой редакции носит социально-ориентированный характер. Там пояснили, что в законодательстве о банкротстве все требования к компании-должнику разделены на два типа. Это текущие и реестровые требования , при этом последние уступают в приоритетности первым.

Текущие обязательства важны для поддержания и сохранения финансово-хозяйственной деятельности компании и проведения самой процедуры банкротства . Это платежи, возникшие уже после возбуждения дела о несостоятельности компании. К ним, исходя из очередности, относятся: расходы по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему (без его деятельности дело в принципе забуксует), оплата труда работников, начисления по коммунальным и другим услугам. Только после всего этого, пятой очередью идут иные требования, включая в том числе всех иных кредиторов и ФНС.

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А реестровые — старые долги фирмы, которые существовали еще до начала процедуры банкротства . Здесь в первую очередь производятся расчеты за причинение вреда жизни или здоровью работника. На второй позиции идут выплаты долгов по зарплате , но на практике сюда относят также платежи в части пенсионного страхования, которые погашаются пропорционально. То есть на одни и те же деньги претендуют как работники, в том числе по старым долгам по оплате труда, так и соцотчисления.

В этом вопросе в законопроекте предлагается долги перед работниками выплачивать не пропорционально, а в приоритетном порядке — сначала полностью гасятся обязательства по зарплатам, затем уже по соцотчислениям . В третью очередь выплачиваются остальные реестровые платежи, включая и налоги — рассказали в министерстве, добавив, что КС также определил обязательства по налогу на прибыль в эту категорию требований.

Кроме того, Минэк предлагает зафиксировать запрет взыскивать налог на прибыль с продажи залогового имущества . В этом случае текущий налог на прибыль ведомство относит к пункту иных требований, но с одной социально важной особенностью — за счет средств, которые причитались бы ФНС, приоритетно должны погашаться, в том числе старые, то есть, реестровые долги по зарплатам перед работниками .

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В подготовленном законопроекте учтены и интересы бюджета , следует из документа. Как пояснили в министерстве, в этом вопросе планируется направить суммы от реализации залогового имущества компании, находящейся в процессе банкротства, на уплату налогов, непосредственно связанных с залогом. А именно, имущественного, транспортного, земельного. По сути эти налоги получают «суперприоритет» при продаже залога.

«Известия» направили запрос в ФНС.

Социальное государство

Законопроект гласит, что теперь начисление зарплаты работникам будет иметь более высокий приоритет, чем, например, налоговые платежи , заявила арбитражный управляющий Светлана Хабарова. По ее словам, это хорошая инициатива: в первую очередь деньги возместят людям , а уже потом — государству.

Такие изменения — результат сложившейся судебной практики , отметил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. В нынешней редакции арбитражный управляющий должен обращаться в суд, чтобы получить разрешение на начисление зарплаты преимущественно перед погашением налоговой задолженности.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Законопроект также направлен на повышение гарантий для граждан в части уплаты за них работодателем-банкротом страховых взносов, от которых зависит размер пенсии , констатировал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Он подчеркнул: правила поддержания устойчивости и автономности системы обязательного пенсионного страхования не должны обесценивать конституционное право граждан на трудовую пенсию. Уплата соответствующих взносов должна быть обеспечена, в том числе, в порядке принудительного взыскания.

— Вряд ли изменения окажут сколь-либо существенное влияние на положение иных кредиторов (особенно банков), поскольку по общему правилу размер таких платежей по сравнению с остальными требованиями составляют незначительную часть, — добавил Сергей Учитель.

Согласно официальной статистике, у 70% банкротов нет ни имущества, ни капиталов, которые могли бы быть включены в конкурсную массу , заявил эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. За те средства, которые есть, борются кредиторы.

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— Не редко конкурсной массы не хватает для удовлетворения требований даже первоочередных кредиторов и после погашения долгов перед государством по налогам, не хватает сумм, которые полностью погасили бы долги по зарплатам. Если в приоритете будут требования граждан, то возрастут их шансы на полное или более существенное погашение долгов, чем сейчас , — добавил эксперт.

По его словам, поскольку Россия — социальное государство, законодательно закрепить приоритетность удовлетворения требований граждан в процессе банкротства юридических лиц — справедливо и экономически целесообразно . Хотя в связи с новой редакцией средства будет недополучать бюджет, снизятся риски социальной напряженности.

Впрочем, казна без поступлений в любом случае не останется — Минэк выбирает наиболее приемлемый вариант погашения задолженности для ФНС, добавил президент Банкротного клуба Олег Зайцев. Хуже было бы если такие сборы вообще перестали взимать с обанкротившихся компаний, а такая идея тоже звучала.