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«Россиян буквально на носилках доставляют на экзамены по латышскому языку»

Временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков — о дискриминации русскоязычных, падении транзита и перспективах дипотношений
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В 2023 году число обращений в посольство России в Латвии о переселении в РФ выросло в 2,5 раза, заявил «Известиям» временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков. Это произошло на фоне угроз властей высылать из страны россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку. Зыков добавил, что Москва готова эффективно организовать прием граждан РФ, оказавшихся в трудной ситуации. Многолетняя антироссийская политика и санкции ЕС пагубно отразились на транзитной отрасли Латвии: с 2014 года железнодорожные перевозки сократились на 75%, а грузооборот в портах на 48%, сообщил дипломат. При этом Латвия всё еще сохраняет деловые отношения с Россией: в стране продолжают работать около 3 тыс. компаний с российским капиталом и сохраняется стабильная динамика экспорта из Латвии в РФ.

«Рига давно ищет удобный повод для закрытия границ»

— Власти Латвии приняли решение закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией — «Педедзе» и «Виентули». Как бы вы прокомментировали это решение?

— По заявлению латвийских властей, формальным поводом для данного шага стало принятие правительством России распоряжения о введении временных ограничений на въезд украинских граждан с территории третьих государств. Одним из двух пунктов пропуска должен был стать российско-латвийский погранпереход «Лудонка – Виентули».

В Риге усмотрели в этом решении некие риски для общественного порядка и угрозу национальной безопасности. Якобы Москва таким образом пытается дестабилизировать обстановку в регионе и чуть ли не спровоцировать гуманитарный кризис. Суть аргументации латвийской стороны сводится к тому, что пропускная способность этого погранпункта является недостаточной (якобы не превышает 70 человек в сутки), что, по оценкам местных экспертов, в конечном счете приведет к образованию многокилометровых очередей.

Надо сказать, что данная трактовка весьма далека от реального положения дел, равно как и приведенные цифры. В действительности пункт пропуска «Лудонка –Виентули» на сегодняшний день — наименее загруженный, единственный ориентированный на прием гражданского автотранспорта, в отличие от других КПП, где нередко можно наблюдать массовое скопление грузовиков и фур.

граница
Фото: REUTERS/Ints Kalnins (LATVIA)

Что касается проектной мощности погранпункта, то она составляет ежесуточно 380 легковых и 100 грузовых автомобилей, до 20 автобусов, что, на наш взгляд, является абсолютно достаточным с точки зрения выполнения задач, предусмотренных упомянутым распоряжением правительства России.

Другое дело, что Рига давно ищет удобный повод для закрытия границ с нашей страной — это, наверное, ни для кого не секрет. С такой идеей неоднократно публично выступали представители высшего руководства этой республики. Надо признать, что нашим латвийским соседям не впервой выступать с такого рода инициативами: в минувшем году Рига в одностороннем порядке прекратила выдачу виз россиянам (за исключением некоторых гуманитарных категорий), а в сентябре этого года ввела запрет на ввоз автотранспорта с российскими номерами.

— В Латвии подготовили законопроект, запрещающий нахождение автомобилей с российскими и белорусскими номерами на территории страны. Если в течение трех месяцев автовладельцы не перерегистрируют транспортное средство, его могут конфисковать «в пользу Украины». Много ли таких автомобилей в Латвии? Как на такое реагирует общественность?

— Судить о количестве находящихся в Латвии автомобилей с российскими номерами затруднительно, посольство такую статистику не ведет. Поэтому вопрос, наверное, правильнее было бы адресовать латвийским компетентным ведомствам, которые занимаются учетом автотранспорта.

Такого рода законотворчеству, которое преследует единственную цель — еще более усложнить жизнь простых россиян, находящихся в Латвии, трудно найти какое-то разумное объяснение. Поэтому общественность, понятное дело, реагирует крайне болезненно, если не сказать раздраженно. Их можно понять. Многие попросту рискуют лишиться возможности посещать своих близких родственников и друзей, проживающих в Латвии.

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Что касается планов республики передавать конфискованный автотранспорт Киеву, то эта идея не нова. Достаточно вспомнить, чем закончилась аналогичная история с изъятием автомобилей у нетрезвых водителей Латвии, которые якобы экспроприировались в пользу ВСУ. На деле же всё это оказалось не более чем фарсом — социальные сети пестрят фотографиями и видеоматериалами о том, как десятки автомобилей с латвийскими номерами реализуются на вторичном рынке Украины.

«Экзаменации подвергались глухонемые и даже слепые граждане»

— В конце сентября сейм Латвии одобрил проект концепции национальной безопасности страны. Один из его пунктов предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года. Примечательно, что против такого решения выступали Латвийское радио и Латвийское телевидение. Нарушает ли это права русскоязычного населения страны?

— Установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке всецело укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

Табличка на здании посольства России в Риге
Фото: РИА Новости/стрингер

Напомню: только в минувшем году на радость местным «дерусификаторам» из эфира кабельных операторов были исключены все российские телеканалы, даже развлекательные. Заблокирован доступ к сотням отечественных интернет-ресурсов, из продажи изъяты все публикуемые в России печатные издания. То есть, по сути, введена тотальная цензура.

Теперь предлагается под нож отправить и собственные государственные СМИ, которые, по недосмотру, очевидно, по сей день продолжают вещать на русском языке (частично). Аналогичные тенденции наблюдаются и в сфере образования — обучение в латвийских дошкольных, средних и высших учебных заведениях почти полностью переведено на государственный язык.

Все эти шаги подчинены очень простой, понятной, но от этого не менее страшной логике — отучить русскоязычных людей (а в Латвии таковыми себя считают ни много, ни мало — треть населения) мыслить, общаться, читать и получать информацию на родном языке. По-видимому, латвийские парламентарии считают, что насильственная дерусификация — это единственный надежный и верный путь к сплочению общества.

— Много ли россиян, проживающих в Латвии, переехали в Россию с 2022 года? Готовится ли Россия к потенциальному приему тех, кто не сможет сдать экзамен на знание государственного языка и будет вынужден покинуть Латвию?

— На фоне реализуемых латвийскими властями дискриминационных поправок в миграционное законодательство кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры республики к участию в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, а также другому аналогичному механизму — двустороннему межправительственному соглашению от 1993 года. За девять месяцев текущего года число соответствующих обращений увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Что касается готовности России к приему российских граждан, которые будут вынуждены покинуть территорию республики, то, как показала эпопея с коронавирусом, наша страна в беде своих не бросает и способна весьма эффективно организовать прием своих граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Рига

Рига, Латвия

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Как бы то ни было, вся эта затея с ужесточением миграционного регулирования в отношении россиян абсолютно антигуманна по своей сути и имеет выраженную дискриминационную природу. Важно понимать, что большая часть россиян, попавших под действие этой репрессивной меры, — коренные жители республики.

Зачастую это люди преклонного возраста, которые всю свою сознательную жизнь добросовестно трудились на благо Латвии, исправно платили налоги, внесли немалый вклад в ее становление в качестве независимого государства, содействовали социально-экономическому развитию республики. Словом, речь идет об исключительно добропорядочных гражданах, которые принесли немало пользы этой прибалтийской стране и уж точно не заслужили на склоне лет столь пренебрежительного к себе отношения.

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Часто прохождение тестирования по латышскому языку становится неподъемным бременем для российских пенсионеров, причиняет им немалые эмоциональные страдания, крайне негативно отражается на самочувствии. Неоднократно фиксировались сообщения о том, что в результате перенесенного стресса у пожилых соискателей видов на жительство случались инсульты, инфаркты, в том числе с летальным исходом.

Известны и абсолютно вопиющие эпизоды, когда экзаменации подвергались глухонемые и даже слепые граждане, имеющие соответствующие группы инвалидности и все надлежащим образом оформленные медицинские документы. Напомню, экзамен помимо письменной части включает в себя устное задание и аудирование. Разумеется, все эти люди по вполне очевидным причинам языковой ценз преодолеть не смогли и были лишены статуса постоянного жителя Латвии. В настоящее время с привлечением юристов и правозащитников пытаются оспорить этот несправедливый вердикт и, на наш взгляд, имеют неплохие шансы на успех.

Латышский язык
Фото: REUTERS/Janis Laizans

В социальных сетях можно найти множество видеороликов, где российских граждан буквально на носилках доставляют к местам сдачи экзаменов. Это закономерно вызывает возмущение не только в рядах представителей русскоязычной диаспоры, но и среди этнических латышей.

— Ранее в СМИ появилась информация, что воспитатели одного из латвийских детских садов заставляли девочку приседать по десять раз за каждое произнесенное русское слово. Какие меры Россия будет предпринимать в связи с нарушением прав русскоязычного ребенка?

— Не исключено, что указанный случай был не единичным и это уродливое явление может иметь массовый характер. К сожалению, посольство не располагает информацией об имени пострадавшей девочки, каких-либо заявлений от родителей к нам не поступало.

Тем не менее в МИД Латвии была направлена нота с призывом привлечь к ответственности всех виновных в издевательствах над русскоязычными детьми лиц и принять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Понятное дело, что такого рода дискриминационные практики в отношении несовершеннолетних не возникают на ровном месте и стали прямым следствием политики тотальной насильственной дерусификации, безудержно реализуемой в последние годы правящими кругами Латвии, вопреки декларируемой приверженности «высоким демократическим стандартам и ценностям».

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«Транзитная отрасль Латвии переживает глубокую стагнацию»

— На протяжении многих лет Прибалтика оставалась транзитным хабом для российских товаров в Европу. С 2014 года российский транзит пошел на спад. Как обстоят дела сегодня — что осталось от транзита?

— Транзитная отрасль Латвии, которая некогда служила «локомотивом» народного хозяйства республики, сегодня, в эру «санкционного противостояния», переживает глубокую стагнацию. Об этом красноречиво свидетельствуют официальные данные, опубликованные на сайте министерства сообщения Латвийской Республики.

По состоянию на август текущего года транзитные железнодорожные грузоперевозки в сравнении с показателями 2014 года сократились на 75% (в натуральном выражении на 25,5 млн т). Падение грузооборота в портах составило 48% (или 24,5 млн т). Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлого года, то обнаружится, что объем железнодорожного транзита упал на 36% (на 4,6 млн т), в портах — на 16% (более чем на 5 млн т).

железная дорога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За этой статистикой кроются колоссальные убытки, которые несет латвийская экономика и дефицитный бюджет республики. Некогда прибыльное государственное предприятие стратегического значения «Латвийские железные дороги» сегодня оказалось в числе дотируемых и находится на грани банкротства. Чтобы хоть как-то свести концы с концами руководству компании пришлось идти на радикальные шаги — кратно сократить штат сотрудников (за последние годы было уволено более 2 тыс. человек), распродавать имущество (рельсы, вагоны и локомотивы) и избавляться от неликвидных активов.

Ни для кого не секрет, что столь плачевная ситуация в транспортно-логистической отрасли стала прямым следствием политики санкционного воздействия на Россию, последовательным сторонником которой является официальная Рига.

— Несмотря на санкции, остались ли в Латвии какие-либо российские компании? Продолжает ли работать в России латвийский бизнес?

— На сегодняшний день в Латвии функционирует порядка 3 тыс. компаний с российским капиталом. Из-за очередного витка санкционных нападок в течение последнего года их число несколько сократилось. Какие-то юрлица прекратили свое существование, другие — сменили юрисдикцию, переехав в другие страны с более благоприятным инвестиционным климатом. В то же время, несмотря на санкции, сохраняется стабильная динамика экспорта товаров из Латвии в Россию.

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— Латвия систематически предпринимает недружественные шаги против России. Нужны ли нам дипломатические отношения с этой страной?

— Дело в том, что Россию и Латвию связывает не только общая граница, но и исторически сложившиеся тесные экономические и гуманитарные связи, в том числе на уровне народов наших стран, простых людей. Нельзя забывать, что русскоязычная диаспора в Латвии исчисляется сотнями тысяч человек. Кроме того, в республике проживает порядка 50 тыс. российских граждан.

Как известно, оказание соотечественникам всесторонней поддержки в осуществлении их прав, обеспечении защиты интересов — это одна из ключевых задач отечественной дипломатии. Поэтому мы просто не можем себе позволить взять и бросить на произвол судьбы тысячи близких нам по духу и мировоззрению людей.

Несмотря на непростую международную обстановку и сознательно нагнетаемую Ригой напряженность в двусторонних делах, нам всё же удается поддерживать диалог по линии МИД и посольств двух стран. По сути, это остается единственным надежным каналом решения практических вопросов двустороннего взаимодействия.

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