Разделяют, властвуя: от ЕС и ПАСЕ требуют не лишать россиян шенгена

Ассоциация по защите от дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратилась к уполномоченным по правам человека ФРГ Луизе Амтсберг и Евросоюза Имону Гилмору, а также к президенту ПАСЕ Тини Коксу. Они требуют прекратить дискриминацию россиян по национальному признаку . В своем письме (есть в распоряжении «Известий») п равозащитники призывают отказаться от рассмотрения вопроса выдачи шенгенских виз гражданам России, так как это напоминает «времена железного занавеса» . Уже 30–31 августа главы МИД ЕС соберутся в Праге, чтобы обсудить вопрос запрета или сокращения выдачи шенгена россиянам.

Железный занавес 2.0

«Возможное решение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам или препятствование передвижению людей одной национальности — это грубое нарушение ст. 18 Всеобщей декларации прав человека ВДПЧ ООН и ст. 10 Хартии ЕС об основных правах », — сказано в открытом письме. Документ на имя правозащитников, ПАСЕ и федерального правительства Германии подписали президент ассоциации VADAR Ульрих Ойме, член президиума АДГ, депутат бундестага, член ПАСЕ Харальд Вайель, а также уполномоченный фракции АДГ по делам российских немцев и русскоговорящих в Германии, депутат бундестага Евгений Шмидт.

Несмотря на то что ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею запрета выдачи шенгенских виз российским гражданам, «эта дискуссия вызывает большую озабоченность, особенно в связи с тем, что существует общая обеспокоенность по поводу ограничения поездок и проживания в Европейском союзе на национальном уровне, вплоть до депортации россиян, имеющих вид на жительство в странах ЕС».

« Эта явно дискриминационная политика напоминает времена железного занавеса , разделившего Европу и прежде всего Германию надвое, разделила семьи и заморозила взаимопонимание между народами. В этом контексте хотелось бы напомнить, что во времена железного занавеса демократии Запада призывали руководство ГДР и других коммунистических государств предоставить свободу передвижения их гражданам. Для нас свобода передвижения — это право человека, а не привилегия », — отметили правозащитники в своем письме.

Как заявил «Известиям» президент VADAR Ульрих Ойме, в ассоциацию ежедневно поступают письма с просьбой о помощи . В случае необходимости — людям предоставляется юридическая поддержка. В последнее время всё чаще пишут о трудностях в получении виз.

Разделяют, властвуя Фото: Getty Images/Hans-Peter Merten

— На наш взгляд, в Европу почти не ездят туристы, в основном по бизнесу или те, кто хочет навестить своих родственников. Мы считаем, что свобода передвижения — это великое благо, за которое восточные немцы боролись в коммунистическую эпоху. Для нас свобода передвижения является ценным активом . Вот почему мы написали открытое письмо канцлеру [Олафу Шольцу] и уполномоченным по правам человека Германии и ЕС, а также председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, — отметил немецкий правозащитник.

По словам Харальда Вайеля, эти запреты подрывают практику законного взаимообмена в сфере «гражданских обществ», свободы личности и прав человека .

— Национальное преследование обычных граждан с целью наказания их правительств противоречит всем необходимым усилиям мирного взаимодействия, поддержания контактов и (будущего) примирения , — заявил в беседе с «Известиями» политик.

Разделительная линия

В Еврокомиссии «Известиям» рассказали, что выпустили руководство для государств-членов по визовым вопросам в отношении России .

— В этих руководящих принципах комиссия напомнила, что государства-члены должны рассматривать каждую заявку по существу и могут отклонить ее в том числе на том основании, что она представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям . Государства-члены несут исключительную ответственность за рассмотрение заявлений на получение визы.

Визовый кодекс, который регулирует выдачу краткосрочных виз, основан на индивидуальной оценке заявлений на получение визы, — отметили там.

Отказ в выдаче визы должен базироваться на одном из оснований, предусмотренных Визовым кодексом, и доведен до сведения заявителя , напомнили в ведомстве. При этом государствам — членам ЕС необходимо соблюдать международные обязательства, которые требуют выдачи виз в гуманитарных целях, например для членов семьи, журналистов или диссидентов.

«Известия» направили запросы на адреса уполномоченного по правам человека ФРГ Луизы Амтсберг, а также секретариата президента ПАСЕ Тини Кокса.

Уже сейчас очевидно, что объединение разделилось по этому вопросу . Так, поддерживают запрет, а некоторые уже даже перешли от слов к делу: Польша, Чехия, Финляндия, Словакия, Дания, Швеция, Бельгия, Литва, Латвия, Дания. Выступили против: Португалия, Франция, Нидерланды, Кипр, Греция и, наконец, Германия. Остальные пока воздержались.

В МИД России уже заявили, что ЕС не имеет права ограничивать выдачу виз целой нации . В случае же положительного решения ответ не заставит себя ждать.

— На данном этапе мы видим разные точки зрения по вопросу принятия запрета на шенген для россиян, — отметил в беседе с «Известиями» профессор МГИМО, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. — Ряд стран выступает против этих мер, однако я думаю, что в конечном итоге Евросоюз примет решение в пользу полного запрета, поскольку, во-первых, повестку европейской политики по России очень четко формирует Украина . Мы видели, что это у нее получалось и ранее: и по нефти, и по зерну.

Разделяют, властвуя Фото: Getty Images/Vladimir Cetinski

Во-вторых, такие санкции — достаточно легкие меры для ЕС , продолжил он. Украина и страны Восточной Европы давно говорят о том, что надо вводить очередные рестрикции, в том числе такие, которые затронут «Росатом» или газовые поставки.

— Очевидно, это усугубит положение всех стран объединения. А от визового запрета нетотально пострадает туризм в южных странах типа Греции. Но не более. Что-то вводить надо, и это самое простое, — пояснил Олег Барабанов.

Уже сейчас поток тех, кто выезжает в страны ЕС из России, существенно сократился . Так, согласно данным ФСБ, за I квартал 2022 года в Германию въехало 60 928 россиян, среди них: 38 091 — с целью частной поездки, 7557 — туристы, 3536 — с деловым визитом. Во II квартале этого года — после начала российской спецоперации на Украине — поток сократился до 841 человека, среди которых 838 — это обслуживающий персонал и лишь трое — с частным визитом.

Всего же за первые два квартала 2022 года более 1 млн россиян выехали в страны шенгена с разными целями, в основном через Эстонию и Финляндию.