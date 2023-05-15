Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы

«Запад отвергает любые попытки вступить с нами в серьезный разговор»

Глава СПЧ Валерий Фадеев — о необходимости введения уголовной ответственности за русофобию и изменении концепции прав человека
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России появилась необходимость введения в Уголовный кодекс статьи за русофобию. Но сперва следует подобрать критерии для ее определения, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Наказание по этой статье предполагается для должностных лиц иностранных государств, где распространена русофобия. О том, какие изменения необходимы в сфере прав человека и что для этого нужно, Валерий Фадеев рассказал в интервью «Известиям».

«Вмешиваться в чужие дела нельзя»

— Сегодня звучат мнения о необходимости пересмотра западных подходов к проблематике прав человека. Насколько вообще возможно трактовать права человека по-разному?

— В этом году исполняется 75 лет с даты принятия всеобщей декларации прав человека — и она на самом деле хороша. Пафос ее в том, что она против тирании и угнетения. С этими двумя пунктами согласны все: и Европа, и другие континенты.

Но, к сожалению, доктрина прав человека довольно давно стала использоваться Западом для вмешательства в дела других стран. Хотя, когда декларация и другие документы после Второй мировой войны подписывались огромным количеством стран, был заложен основной принцип — вмешиваться в чужие дела нельзя. Сейчас вмешательство сплошь и рядом, примеров очень много.

Третий аспект связан с региональными особенностями. Действительно, декларация создавалась Западом, и это их идеология автономного, то есть не встроенного в социум, индивида. Во многих других странах так не принято.

Постоять за тебя: законопроект о наказании за русофобию внесут в ГД к июлю
Чем это явление отличается от экстремизма и какие риски может повлечь принятие инициативы

Например, в африканской декларации прав человека, которая была принята несколько десятилетий назад, указано, что человека не существует вне общества. В Азии так же, а у Китая свой путь.

— Что планируется изменить в подходе к правам человека в России? Какова в этом роль СПЧ?

— В декабре президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ сказал, что наш совет должен стать важной международной площадкой для обсуждения таких проблем. После этого мы организовали дискуссию по этой теме.

Но это не означает, что существующие основные постулаты декларации прав человека будут отвергнуты. Во-первых, надо прекратить вмешательство в чужие дела и начать тоньше учитывать региональные особенности. То есть аспект, связанный с интересами общества, должен быть учтен.

Последнее, что важно сказать: Запад отвергает любые попытки вступить с нами в серьезный разговор. Они холодные и надменные. Россия же всегда с уважением относилась к другим странам и народам. Я полагаю, что это наша не только возможность, а обязанность — организовать такую дискуссию.

— Собираетесь ли вы в совете обсуждать разницу подходов?

— Пока работа по формированию новой международной архитектуры защиты прав человека находится на первоначальном этапе. Чтобы решить как-то те задачи, о которых я уже сказал, необходимо скорректировать существующие институты и, возможно, создать новые.

Мы ставим задачу в течение этого года предложить какие-то концептуальные подходы. В том числе и во взаимодействии с экспертами из других стран. Например, у нас планируется встреча в Египте. На базе СПЧ и института наследия и современного общества РГГУ мы привлекли к этому вопросу представителей девяти университетов. Это будет концептуальный документ.

«Большинство обращений о русофобии приходит из Испании, Франции, Италии»
Председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин — о проблемах россиян за рубежом и качестве образования юристов

«Сейчас русофобия фактически не является преступлением»

— Вы предложили законодательно определить понятие «русофобия», чтобы ее проявления подпадали под уголовную ответственность. Нужно ли разрабатывать новую статью для УК или можно внести изменения, например, в статью о разжигании межнациональной розни?

— С точки зрения юридической техники было бы достаточно внести дополнения в существующие статьи. Но я считаю, что важен именно политический жест. Необходимо тщательно продумать новую статью и внести изменения в Уголовный кодекс. Пока вопрос заключается в том, как описать русофобию.

Сейчас русофобия фактически не является преступлением. В Уголовном кодексе существует понятие «действие» и «бездействие». Но русофобия может быть мотивом этих критериев. Таких случаев, когда неправомерные действия осуществляются в отношении россиян, соотечественников, иностранцев, которые так или иначе проявляют позитивное отношение к России, тысячи. Мы должны ответить на это.

— Какими критериями вы предлагаете определять русофобию? Относится ли это понятие только к нации?

— Отмечу, что это не касается этнической принадлежности. Некоторые сравнивают русофобию с антисемитизмом, но второе — исключительно этническая доктрина. То есть атака ведется на людей по признаку крови.

В случае русофобии речь скорее идет о пространстве культуры. Причем в самом широком смысле — миропонимании: русском мире, культуре, стране, народе и так далее. Именно это сегодня на Западе подвергается унижению. С этим и надо бороться. Мы хотим остаться свободными и смотреть на мир так, как считаем нужным.

— Будут ли проработаны критерии, которые позволят избежать чрезмерного исполнения такого потенциального нарушения? То есть чтобы каждый гражданин, высказавшийся неаккуратно, не попал под статью.

Правды подобие: школьников хотят научить распознавать фейки и русофобию
Минпросвещения просят разработать методики для повышения информационной грамотности детей

— Этот вопрос пока задавать очень рано. Объясню: в будущей статье в первую очередь речь идет об иностранных гражданах. О тех должностных лицах на Западе, которые принимают решения по мотиву русофобии. Мы должны наказывать именно их.

— В СПЧ действует отдельная группа по вопросам СВО. Какие вопросы на повестке дня и какие обращения поступают?

— В понедельник, 15 мая, состоится очередная встреча рабочей группы. Будут обсуждаться проблемы с обмундированием военных с точки зрения завышенных цен в торговых сетях. Также поговорим о точечных историях с невыплатами военнослужащим жалованья. И уделим время «полевой почте», налаживания работы которой мы никак не добьемся.

В декабре эта тема прозвучала на встрече с президентом, но до сих пор «полевая почта» оказалась не налажена. Это чтобы военнослужащие могли дать о себе знать, находясь без связи. Мы будем этого добиваться.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023