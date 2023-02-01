Правды подобие: школьников хотят научить распознавать фейки и русофобию

Российских школьников нужно научить безошибочно определять фейковую информацию и пресекать ее распространение, считает депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Инициировать разработку соответствующих методик она предложила главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Парламентарий указывает, что в ряде постсоветских стран детей уже учат выявлять пророссийские посты в тех же соцсетях и жаловаться на них. Российские школьники, со своей стороны, должны уметь отделять достоверную информацию от «русофобской и деструктивной», уверена Яна Лантратова. Опрошенные «Известиями» учителя разошлись в оценке инициативы. Одни уверены, что темы информационной безопасности уже достаточно представлены в учебной программе и на уроках «Разговоры о важном». Другие обращают внимание, что единой системы по развитию навыков медиаграмотности в российских школах всё же нет.

Не сеять панику

Научить школьников выявлять и пресекать в медийном потоке «фейковые, русофобские и иные деструктивные и противоправные сообщения» предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову (есть у «Известий») она заявила, что необходимо инициировать разработку специальных методик для образовательных организаций — они и должны формировать у детей подобные навыки. Депутат предложила привлечь к разработке документов «заинтересованные структуры», родительское сообщество и представителей общественности.

С начала спецоперации резко возросло количество вбрасываемых в информационное поле фейков, пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

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— Как правило, их цель является напугать, запутать людей, вызвать панику, — сказала она. — Фабрики фейков распространяют информацию, которой пытаются дискредитировать действия российской власти.

По ее словам, аналогичные программы для школьников есть в ряде стран на постсоветском пространстве — детей учат, например, выявлять в соцсетях сообщения, которые могут считаться пророссийскими.

— После применения таких методик школьники [в этих странах] реагируют на «кремлевский нарратив» и жалуются на него. Мы же должны научить детей отличать достоверную информацию от фейков, — сказала она.

Яна Лантратова отметила, что в методических рекомендациях не следует ограничиваться линией российско-украинского конфликта. В качестве примера деструктивных сообщений она назвала и информацию в соцсетях, «где всё чаще фиксируются призывы к суициду и травле».

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«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить инициативу.

Глава ведомства Сергей Кравцов ранее уделял внимание этой теме. 25 января в Московском государственном областном педагогическом университете он прочитал лекцию, в которой, в частности, рассказал, что один из уроков «Разговоров о важном», которые регулярно проводятся в школах, посвящен цифровой грамотности и информационной безопасности. Министр тогда обратил внимание на то, что «многие ребята доверчивые» и этим пользуются мошенники.

Представитель Национального родительского комитета Юлия Матюнина заявила, что в эту организацию жалобы от родителей на «забрасывание детей фейковыми сообщениями» не поступали. Но председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова заявила, что «фейков и деструктивной информации в интернете действительно много».

— Например, детям предлагают открывать газовые комфорки. Еще один недавний случай — восьмиклассников склонили повредить ж/д пути в Подмосковье, — напомнила она.

Озабоченность всего мира

Сейчас у учителей и так много методических рекомендаций, поэтому очередные новые «может никто и не прочитать», полагает секретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

— При этом правила информационной безопасности есть в школьном курсе информатики, учителя рассказывают о них, — отметила она.

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург и вовсе призвал «не изобретать велосипед», напомнив, что тема безопасности поднималась не только на «Разговорах о важном», но есть и на уроках медиаграмотности в школах.

— Есть уже и разработанные методики, например, «перевернутые уроки», где дети сравнивают различные виды информации между собой, учатся отличать факты от мнений, смотреть документы, не делать выводы на основании только одного факта, — рассказал он. — Всё это уже существует.

Однако профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что в российских школах нет единой сквозной системы обучения детей информационной безопасности.

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— Медийную грамотность очень трудно встроить именно в изучение предметов, — констатировала она. — Но получение специальных компетенций, которые позволят человеку стать грамотными в информационном пространстве, — одна из главных задач в современном мире, не только в России. Это глобальная проблема, и она вызывает озабоченность всего мира. Люди должны ориентироваться в информационных контекстах, относиться к ним критически, но в то же время и сами должны быть способны продуцировать информацию и налаживать грамотную коммуникацию. Здесь дело не в противостоянии миров, а в том, что все погружены в медийное пространство.