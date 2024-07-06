Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили российского пленного, который просил о помощи. Об этом 6 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе.

По его словам, боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову. Как отмечает Гроссе, были и другие подобные инциденты.

Во втором случае один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки представителя ВС России. Также Гроссе рассказал, что был и третий эпизод убийства российского пленного, которым представители Chosen хвастались в групповом чате.

По данным издания, зверства украинских военных по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение Chosen, которое принимает участие в боях на стороне киевского режима, уточнила «Газета.Ru».

За время спецоперации было зафиксировано немало подобных ситуаций. 28 декабря 2023 года суд ДНР заочно приговорил подполковника ВСУ Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения российских пленных военнослужащих. 27 марта этого года в ООН сообщили, что пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».