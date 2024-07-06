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Сюжет:

В МИДе проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного

Мирошник: сообщение об убийстве на Украине российского пленного расследуют
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Москва расследует данные, представленные изданием The New York Times, об убийстве боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) просившего медицинской помощи российского военнопленного и также потребует проверки от международных организаций. Об этом 6 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», — сказал Мирошник.

Посол российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

Он уточнил, что подтвержденная информация будет освещена на международных площадках и Украина понесет за совершенное ответственность. Посол также подчеркнул, что описанный в газете случай далеко не единственный факт издевательств над пленными на Украине.

«За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», — заключил Мирошник.

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Накануне NYT выпустила статью, в которой приводятся свидетельства немецкого медика из международного отряда добровольцев «Избранная рота» (The Chosen company) Каспара Гроссе о зверствах украинских военных, а также наемников в отношении пленных солдат Вооруженных сил (ВС) РФ. В частности, доктор рассказал, что стал свидетелем убийства просившего медицинской помощи военного украинским боевиком. Также он рассказал и о другом случае, когда один из членов «Избранной роты» бросил гранату в поднявшего руки представителя ВС России. Отмечалось, что на Украине подобные преступные действия остаются безнаказанными.

Ранее, 27 марта, в ООН сообщили, что российские пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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