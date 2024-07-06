В МИДе проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного

Москва расследует данные, представленные изданием The New York Times, об убийстве боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) просившего медицинской помощи российского военнопленного и также потребует проверки от международных организаций. Об этом 6 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», — сказал Мирошник.

Посол российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

Он уточнил, что подтвержденная информация будет освещена на международных площадках и Украина понесет за совершенное ответственность. Посол также подчеркнул, что описанный в газете случай далеко не единственный факт издевательств над пленными на Украине.

«За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», — заключил Мирошник.

Накануне NYT выпустила статью, в которой приводятся свидетельства немецкого медика из международного отряда добровольцев «Избранная рота» (The Chosen company) Каспара Гроссе о зверствах украинских военных, а также наемников в отношении пленных солдат Вооруженных сил (ВС) РФ. В частности, доктор рассказал, что стал свидетелем убийства просившего медицинской помощи военного украинским боевиком. Также он рассказал и о другом случае, когда один из членов «Избранной роты» бросил гранату в поднявшего руки представителя ВС России. Отмечалось, что на Украине подобные преступные действия остаются безнаказанными.

Ранее, 27 марта, в ООН сообщили, что российские пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.