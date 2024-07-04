В «Мегафоне» рассказали о результатах работы голосового помощника

Общая длительность всех звонков, которые приняла виртуальный помощник «Мегафона» Ева с начала 2024 года, составила почти 2 млн часов, что эквивалентно 227 годам. При этом более 24% всех звонков относятся к категории спам, выяснили специалисты «Мегафона», которые изучили обезличенную статистику по своему голосовому помощнику.

За последние полгода число пользователей Евы выросло на 20% и достигло 11,7 млн. Исследование показало, что абоненты стали чаще позволять помощнику отвечать на входящие вызовы: за шесть месяцев звонки с неизвестных номеров переводились на виртуального помощника на 23% чаще. Сейчас Ева принимает в среднем по 44 звонка в месяц за каждого абонента, подключившего услугу, а всего на одного пользователя ежемесячно приходится порядка 240 входящих звонков.

Наиболее востребован виртуальный ассистент оказался среди абонентов от 21 до 50 лет. «Это может говорить о том, что услуга особенно нужна активно работающему населению, чтобы не отвлекаться от рабочих задач», — считают эксперты.

Среди самых популярных функций помощника с расширенным функционалом Ева+ стал режим «не беспокоить» — за полгода востребованность этой опции выросла в четыре раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки. Многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период: такие абоненты предпочитают общаться только в мессенджерах, а все входящие звонки доверять секретарю.

По словам коммерческого директора «Мегафона» Дмитрия Рудских, сегодня стало абсолютной нормой игнорировать звонки с незнакомых номеров. «При этом у клиента всегда есть риск пропустить действительно важный звонок. Ева в таких случаях либо подскажет, полезный звонок или нежелательный, либо возьмет ситуацию в свои руки и сама пообщается с незнакомцем, если клиент заблокировал эту категорию номеров и доверил ее голосовому ассистенту. После разговора Ева пришлет клиенту как голосовое сообщение, так и расшифровку звонков, которые позволят понять, надо перезванивать или нет», — отметил Рудских.