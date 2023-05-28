Руки прочь: почему в России не вводят безотзывные вклады

Безотзывный вклад не предполагает возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока. Вопрос с введением таких вкладов в России обсуждают уже давно. Однако, как именно реализовать механизм, пока не придумали. Что не так с концепцией этого вида вклада и на каких условиях он будет эффективным и привлекательным сберегательным инструментом в России, выясняли «Известия».

Отменить налог

Безотзывные вклады давно существуют за рубежом, в России же этот инструмент только собираются ввести. Экономике «длинные» деньги, безусловно, нужны. А все существующие сегодня вклады населения отнести к ним нельзя.

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Как рассказал еще в декабре «Известиям» главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, банковская система России пока живет с правилом, которое действовало еще в советское время: вклад можно снять в любой день (но с потерей процентов при досрочном расторжении).

По словам аналитика, это давит на банки, так как периодически случающиеся по разным причинам массовые обращения граждан при таком правиле требуют от финансовых организаций иметь огромную ликвидность. При этом банки размещают средства в кредиты на срок (обычно превышающий один год), и изъять их досрочно не могут. Поэтому даже платежеспособный банк может обанкротиться в ситуации потребительской паники.

Однако с реализацией механизма вклада «без отзыва» в России пока не определились. Так, еще в 2018 году предлагалась идея привязать безотзывный вклад к накоплениям на жилье. То есть человек накапливает на вкладе средства для первоначального взноса, а потом получает в этом банке ипотечный кредит по льготной ставке.

При этом процент по вкладу должен быть выше за счет того, что он безотзывный. Таким образом, клиент оказывается и вкладчиком, и заемщиком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Обсуждение механизма продолжается до сих пор, а в мае этого года председатель комитета по финансовому рынку Госдумы и председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков предложил отменить подоходный налог на безотзывные вклады.

Нужен процент

Пока у концепции безотзывного вклада есть ряд слабых мест, которые нужно учесть при создании инструмента. Во-первых, чем выше срок такого вклада, тем выше должен быть процент.

— Вообще процент должен быть очень высоким, чтобы вкладчик решился на долгое время расстаться с некоторой частью капитала и не использовать её ни для жизни, ни для других инвестиций. Если процент будет достаточно высоким, то люди смогут растить свой капитал и использовать дополнительные средства. Во-вторых, несмотря на то что вклад безотзывный, всё равно должна сохраняться возможность получить 100% суммы назад. Не так, как бывает в структурных продуктах, предлагаемых банками: например, 5 лет, а вкладчик забирает средства через год, он может получить всего 20–30% от суммы. Так быть не должно, — указывает Юлия Кузнецова, основатель университета «JK-Инвест», президент Ассоциации финансовых и инвестиционных советников, независимый финансовый советник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Существенного притока средств на эти вклады вряд ли следует ожидать в том случае, если процентные ставки по ним не будут существенно отличаться от ставок по обычным вкладам , соглашается Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

По ее мнению, дополнительным преимуществом могли бы стать плавающие процентные ставки, привязанные к какому-либо рыночному бенчмарку, позволяющие обеспечить гарантированный доход по безотзывным вкладам, превышающий уровень инфляции. Отмену же подоходного налога можно рассматривать лишь как дополнительную меру по повышению привлекательности таких вкладов.

«Синица в руках»

Еще одна значимая причина, препятствующая введению безотзывных вкладов, — социальная. Сейчас клиент банка может досрочно вернуть вклад независимо от срока, указанного в договоре (на практике условия срочных вкладов в банках предполагают потерю части или всего процентного дохода при досрочном изъятии средств со вклада). Однако эта законодательная норма обеспечивает защиту интересов вкладчиков в условиях социально-экономической неопределенности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Лучше уж «синица в руках» в виде возврата внесенных на депозит средств, чем необходимость дожидаться срока истечения вклада, процентная ставка по которому может потерять свою привлекательность в результате изменения макроэкономических условий и превратить ожидаемые выплаты в ничто. Для коммерческих банков данное правило, наоборот, создает риски: в форс-мажорных обстоятельствах велика вероятность массового изъятия средств со счетов, — поясняет Екатерина Безсмертная.

— Население еще помнит времена дефолта и последовавшего за ним вала банкротств. Возможность забрать деньги из банка в любой момент психологически поддерживает интерес населения к хранению средств на вкладах, — отмечает Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».

Для банков целесообразность введения таких вкладов опять же упирается в цену вопроса: за них придется платить повышенную ставку, и пока никто не представляет, насколько выше она должна быть, чтобы заинтересовать население.

Изменения в законодательстве

В конечном итоге введение безотзывных вкладов потребует внесения изменений в Гражданский кодекс, и это еще одна проблема.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как указывали эксперты, с подобными продуктами могут возникнуть юридические сложности, поскольку ГК предусматривает, что граждане имеют право свободно распоряжаться своим имуществом, а в случае безотзывного депозита это право может быть ограничено.

Не решен пока и вопрос о возможном страховом покрытии таких вкладов — обсуждается и возможность нестопроцентного страхового возмещения.

— Без законодательной поддержки такие вклады едва ли будут популярны. На текущий момент основная интрига строится вокруг предельной суммы, которая будет покрываться АСВ, а также возможной величины ставок по таким вкладам относительно «классических» вариантов, — заключил Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления СДМ-Банка.