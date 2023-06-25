Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса-2023»

SHAMAN спел «С чего начинается Родина» на бриге «Россия», сцена на Дворцовой площади стала порталом в будущее, а водно-пиротехническое шоу в акватории Невы соединило эпохи. Главный праздник выпускников «Алые паруса» состоялся — и стал символом единения и надежды на будущее не только для вчерашних 11-классников, но и для всей страны. «Известия» увидели вдохновляющее шоу своими глазами.

Три юбилея

В этом году с «Алыми парусами» связаны сразу три юбилея: 320 лет назад был основан Санкт-Петербург, век назад Александр Грин опубликовал свою повесть про Ассоль и Грэя, и, наконец, 55 лет назад состоялся первый праздник выпускников в Ленинграде, положивший начало этой прекрасной традиции. Всё это, конечно, располагало к тому, чтобы шоу-2023 было особенным — еще более красочным, впечатляющим и ярким, чем прежде. Так и получилось. Но вдобавок оно оказалось еще и самым концептуальным. Сквозными темами стали связь времен и вечные ценности: концерт объединил рок-легенд «Чайф» и звезд нового поколения, хотя и последние исполнили некоторые хиты прошлого века. А представление в акватории Невы стало путешествием по эпохам, которое напомнило: любовь к Родине актуальна во все времена.

Ведущими мероприятия выступили очаровательная Ида Галич и ироничный Дмитрий Хрусталев, отвечавший в этой паре за юмор. «Белые ночи, мощное шоу, крутые артисты и, я не побоюсь этого слова, блистательные ведущие» — скромно перечислил он сильные стороны «Алых парусов-2023».

Ну а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по традиции давший официальный старт торжеству, уже вполне серьезно заявил: «Ни у кого нет такого праздника. Есть у нас, в России!» — и аплодисменты толпы показали, что публика с ним согласна.

Действительно, мероприятие, организованное при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, уже давно стало брендом. И многие выпускники еще до начала шоу признавались «Известиям», что хотели попасть на «Алые паруса» с детства.

— Очень ждали, мечтали попасть с самого момента, как только пошли в первый класс. Нам рассказывали о празднике, мы видели его по телевизору, и всегда хотелось его посетить вживую. Это было то, к которому все стремились. Мне кажется, это уникальный шанс, — поделились Ксения и Даниил из школы №406. А Андрей из школы №594 охарактеризовал атмосферу и свои ощущения коротко: «Просто огонь!».

Составляющие будущего

Одна из сильных сторон «Алых парусов» — от года к году точное попадание во вкусы школьников. Каждый раз организаторы собирают на сцене самых актуальных, востребованных у молодежи звезд. И потому шоу становится срезом новейших тенденций в популярной музыке. На этот раз перед выпускниками выступили LYRIQ, Юлиана Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, GAYAZOV$ BROTHER$ и — снова, как и в 2022-м — The Hatters.

— Ну, чтобы остаться на второй год, много делать не надо, — пошутил фронтмент «шляпников» Юрий Музыченко в беседе с «Известиями». — Просто любить этот замечательный праздник. До прошлого года меня никогда на него не звали, но вот я дорвался до этой сцены и теперь никогда её не отпущу!

Именно выступление The Hatters было, пожалуй, самым массовым по количеству людей на сцене: рокеры собрали целый оркестр, что обеспечило совершенно неожиданное звучание. Но даже у тех артистов, которые выступали с более скромной поддержкой, а то и вовсе в одиночку, нехватки динамики не чувствовалось. Все благодаря особенностям сцены, заполненной огромным количеством экранов (суммарной площадью около тысячи квадратных метров!). Эффектный видеоарт, разработанный специально для каждого исполнителя, создавал насыщенную, нескучную картинку. А конструкция с поворотным кругом, как в театрах, позволяла быстро сменить декорации и перенести действие из одного мира в другой.

Номера сгруппировали по темам, каждая из которых, по замыслу постановщиков, важная составляющая будущего: это история, культура, спорт, экология и наука. И для всех них были построены оригинальные декорации, раскрывающие темы с разных сторон. Например, Моя Мишель пела на фоне летающего геймпада, символизирующего киберспорт, а у Burito за спиной развернулся сначала хоккейный, а затем и баскетбольный матч: воздушные гимнасты стремились отправить огромный шар в кольцо. Особенно здорово выглядело совмещение реальных объектов и 3D-графики, создававшей иллюзию бесконечно глубокого трехмерного пространства.

Однако, технологичность и футуристическая эстетика порой входили в неожиданный диалог с ретро-песнями. Так, Юлианна Караулова исполнила «Угонщицу» из репертуара Ирины Аллегровой, а GAYAZOV$ BROTHER$ — «Фаина», известную благодаря группе «На-На». Причем, это не просто разовые каверы — исполнители недавно выпустили римейки в качестве синглов, подарив хитам 90-х новую жизнь. Так что появление треков на «Алых парусах» вполне отражает как раз-таки актуальные тенденции.

Что же касается выступления хедлайнеров шоу, группы «Чайф», оно в осовременивании и не нуждается. Как оказалось, молодежь знает и любит «Аргентина — Ямайка — 5:0» и другие хиты русского рока ничуть не меньше своих родителей.

— Я думаю, что ребятам, как минимум, было интересно, мы правда для них деды такие, — скромничал Владимир Шахрин после выступления. Но реакция школьников свидетельствовала, что в глазах публики у любимых артистов нет возраста. Как и у отличных песен.

Песни единства

И эта тема была подхвачена уже водно-пиротехнической частью шоу, которую в полной мере можно было оценить только по трансляции. Телезрители увидели ряд хореографических сценок на Дворцовой набережной, каждая из которых иллюстрировала одно из десятилетий — от 60-х, времени рождения «Алых парусов», и до наших дней. И здесь хочется отметить первый из эпизодов, где все костюмы и реквизит были в серых оттенках, что создало иллюзию черно-белого кино.

Ну а когда в акваторию зашел бриг «Россия», публику ждал главный сюрприз: бессмертную песню «С чего начинается Родина» на носу корабля пел SHAMAN в белой рубахе, как в клипе «Я русский». И торжественность момента нельзя было не прочувствовать даже через телеэкран.

По задумке режиссера, за выступлением артиста и проходом парусника в этот момент наблюдал с набережной учитель в окружении толпы своих учеников — тот самый мальчик, которого мы видели в сценке из 60-х, а затем, постепенно взрослеющего, и в остальных эпизодах. Так была затронута еще одна важная тема: 2023-й — Год педагога и наставника.

Соединение же времен на «Алых парусах» стало еще и знаком единства страны, возвращения к советской общности народов. В этом году на праздник были приглашены не только петербуржцы, но и школьники из новых регионов России. И они не скрывали восторга от увиденного.

— Очень все запомнилось, все здорово, просто супер, не ожидал увидеть такую красоту! — поделился радостью Владислав из Мариуполя.

А София из этого же города призналась «Известиям»: «Алые паруса» для нее — особая атмосфера праздника, ощущение, что детская жизнь заканчивается и начинается взрослая.

Но и ребята, находящиеся сейчас в Мариуполе, не лишились праздника. Они стали свидетелями прохода яхты «Ассоль» под алыми парусами и светового шоу, для проведения которого в город на берегу Азовского моря доставили около 50 тонн оборудования. Сегодня кадры с мариупольского торжества увидели и по всей страны — в трансляции Пятого канала они были «срифмованы» с планами из Санкт-Петербурга.