Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»

Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса» — на финишной прямой. Уже в эти выходные, в ночь с субботы на воскресенье, небо Петербурга озарится фейерверками, а в акваторию Невы войдет бриг «Россия». Причем вживую увидеть сказку смогут не только выпускники из Северной столицы, но и ребята из Донбасса и Запорожья. Радость со школьниками разделит вся страна — благодаря прямой трансляции Пятого канала. «Известия» побывали на репетициях, расспросили артистов и организаторов и собрали самые важные подробности о грядущем торжестве.

Путешествие по эпохам

До начала «Алых парусов» еще больше суток, но в городе уже чувствуется праздничное настроение. Ведь приметы будущего не заметить невозможно. На Дворцовой площади выросла впечатляющая сцена («Известия» подробно рассказывали о ее особенностях), Невский проспект украсили яркие растяжки с символикой мероприятия, а на реке Неве всё собрано для запуска фейерверков.

Но это не значит, что приготовления закончены. Напротив, репетиции в самом разгаре. Прямо на Дворцовой набережной артисты под руководством режиссера водно-пиротехнического шоу Михаила Колпахчиева оттачивают до мельчайших деталей мизансцены, которые во всей красе можно будет увидеть только в трансляции. Зрителей ожидает ни много ни мало путешествие по эпохам!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В этом году символическая дата для «Алых парусов»: впервые праздник прошел 55 лет назад. Поэтому мы придумали такую концепцию, которая проведет нас через эпохи — с момента проведения первых «Алых парусов» в 1968 году и до наших дней. Показываем 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, нулевые, и уже в нашем времени встречаем парусник, — рассказал Михаил Колпахчиев.

В каждом периоде истории свои приметы времени. Так, в сцене про 1990-е появляются лоток с видеокассетами VHS, игральный автомат, мангал с шашлыками… А действие разворачивается под один из главных постперестроечных поп-хитов, но какой именно — пусть останется секретом.

Разумеется, создатели позаботились и о внешнем виде персонажей. Причем в каждом из показанных десятилетий фигурируют подлинные наряды тех времен.

— Мы с командой покопались в шкафах своих бабушек-дедушек, нашли яркие, интересные, знаковые вещи. Многое покупали в магазинах винтажной одежды. Но некоторые костюмы были нами пошиты, чтобы они идеально сидели. И есть вещи, которые сейчас невозможно найти, поэтому мы восстанавливали их по фотографиям, вручную, — рассказала «Известиям» Кристина Рождественская, художник по костюмам «Алых парусов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Танцевать и отрываться

На Дворцовой площади тем временем отлаживают свет, звук, тестируют видеографику и устраивают тестовые прогоны отдельных номеров. Всё должно быть безупречно! В этом году задача у звукорежиссеров особенно сложная: в концерте будут фигурировать номера в самых разных музыкальных стилях. Так, группа The Hatters объединит на сцене классику и рок, задействовав в своем выступлении порядка 50 человек. Да и завершится шоу мощным рок-аккордом: хедлайнером в этом году будет «Чайф». Но без любимых поп-хитов выпускники тоже не останутся: на сцену-трансформер выйдут Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, Gayazovs Brothers, LYRIQ…

Сами звезды с воодушевлением готовятся к мероприятию.

— Все говорят мне: «Ой, ты едешь на «Алые паруса», бро, ты кайфанешь там!» И я в предвкушении. Жду очень! На позитиве буду петь свои любимые хитовые песни: Lollipop, «Ты не моя» и «Луна». Сначала чуть-чуть можно погрустить, лирику дать людям, чтобы расслабились. И дальше уже танцевать и отрываться! — поделился Gafur с «Известиями».

От Мариуполя до Петербурга

Увидеть ожившую сказку смогут не только школьники Северной столицы, но и их ровесники из Донбасса и Запорожья. Больше всего ребят едет из Мариуполя — 407 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Донецке же поездку выпускникам организовали целиком за счет меценатов. Благодаря неравнодушным соотечественникам 11 одиннадцатиклассников-отличников из 11 донецких школ уже гуляют по Петербургу и окрестностям.

— Эта идея родилась всего за неделю до воплощения. Мы захотели это сделать, всё обдумали, позвонили друзьям и организовали. Надеюсь, история выльется в большую теплую традицию, — рассказал «Известиям» руководитель общественной организации «Караван Донецк» Антон Михайлов.

По его словам, ребят поселили за городом, чтобы они могли отдохнуть от шума и волнений. Но скучать не придется: помимо главного события — «Алых парусов», — их ждет множество экскурсий и мероприятий. «Хотим, чтобы они увидели своими глазами, прочувствовали, прикоснулись к той жизни, которую потом будут строить и у себя дома, в Донбассе», — отметил Антон Михайлов.

Ну а из Запорожской области в Петербург отправились пятеро школьников. Перед отъездом «Известия» расспросили ребят об ощущениях — и они не стали скрывать радости, что им выпал этот шанс.

— Мой двоюродный брат в прошлом году был на «Алых парусах», рассказывал, что там так красиво! Говорит мне: «Хочешь фотографии салюта увидеть?» — Нет, отвечаю, хочу вживую увидеть! — признался Никита Янаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

А Лиза Пустоварова не удержалась и посмотрела трансляцию прошлых «Алых парусов». Но тем сильнее ей хочется попасть в город на Неве.

— В интернете смотрела «Алые паруса». Это так круто, такие масштабы! Питер — то место, в которое я хотела поехать очень давно, и очень рада, что дали нам такую возможность. Мечты сбываются, главное — верить. Уверена, всё будет очень классно и эмоционально, — поделилась с «Известиями» девочка.

Время праздника

Как и в прошлые годы, попасть на Дворцовую площадь и прилегающие к акватории Невы пространства можно будет только по пригласительным. Ряд улиц в центре Петербурга еще до начала мероприятия будет перекрыт, это стоит учитывать жителям и туристам при планировании маршрутов. Зато счастливые обладатели билетов смогут пройти на концерт как со стороны Невского проспекта, так и с набережной Мойки.

С 20:00 ребят на Дворцовой будут развлекать молодежные коллективы, прошедшие строгий кастинг, а ровно в 22 часа ведущие вечера Дмитрий Хрусталев и Ида Галич дадут старт основной части концерта с участием популярных звезд. Тогда же начнется трансляция Пятого канала.

Сразу после завершения сета группы «Чайф» в 00:40 эстафету у музыкантов примут участники водно-пиротехнического шоу, и наступит кульминационный момент: бриг «Россия» под алыми парусами войдет в акваторию Невы. Далее выпускной продолжится концертом на Дворцовой до 03.00. Впрочем, добраться домой после праздника успеют все: метро будет работать целую ночь.