Нарядные расходы: сколько родители школьников тратят на выпускной

Российские школьницы в этом году тратят на выпускной вечер в среднем 15 тыс. рублей. Из них 10 тыс. уходит на наряды и аксессуары к ним и е ще 5 тыс. — на макияж и прическу. Аналогичные траты юношей составляют 10–12 тыс. рублей. Средние чеки по всем позициям в этом году выросли примерно на 10%. С учетом оплаты банкета прощание со школой обходится в среднем в 30–35 тыс. , подсчитали в Национальном родительском комитете. В организации также рассказали о том, что в столице набирают популярность праздники без взрослых. Какие еще интересные факты фиксирует статистика и какие наряды выпускникам советуют стилисты — в материале «Известий».

Наряд на вечер

Перед школьными выпускными в июне ежегодно растет спрос на вечерние наряды, обувь и аксессуары. По данным компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России), в первые две недели июня выпускные и вечерние платья покупают на 5% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, мужские костюмы — на 9%. По сравнению с маем средний чек в этих категориях тоже вырос на 3–8%.

На маркетплейсе Wildberries продажи вечерних платьев в июне подскочили более чем в три раза год к году. Популярность нарядных сумочек и клатчей увеличилась на 176%, диадем — на 95%, босоножек — на 67%. Спрос на костюмы для молодых людей вырос в три раза, на рубашки — на 68%, рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Среди наиболее востребованных фасонов у выпускниц в этом году элегантные черные платья с пышной юбкой миди и романтические платья-комбинации пудрового и нежно-голубого цвета. На их покупку на Wildberries родители тратят около 5–10 тыс. рублей.

Желающие выделиться нарядом, сшитым на заказ, обращались к профессиональным швеям — на «Авито Услугах» спрос на них еще в мае вырос на 23%, сообщили в сервисе. Средняя цена за пошив вечернего платья на выпускной составила около 5 тыс. рублей.

Молодые люди предпочитали костюмы-двойки с однобортным пиджаком приталенного силуэта в черном или темно-синем цвете стоимостью около 11 тыс. рублей , а в качестве аксессуаров выбирали контрастные галстуки-бабочки красного или желтого цвета стоимостью до тысячи рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Средний чек на выпускные и вечерние платья, по данным «Платформы ОФД», составил 7950 рублей, что на 10% выше, чем год назад. На женские туфли — 3030 рублей (+9%).

На мужские костюмы тратили в среднем 6720 рублей (+12%). На туфли и ботинки — 2520 рублей (+7%). Белые рубашки обходились еще в 824 рубля (+13%).

В расходы девушек на выпускной вечер также вошли траты на макияж и прически. К июню спрос на бьюти-специалистов на «Авито Услугах» вырос на 90% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за вечерний образ составила 2,5 тыс. рублей.

В итоге средние траты выпускниц на создание своего образа в этом году составляют около 15 тыс. рублей, юношей — около 12 тыс. рублей. Год назад, по подсчетам «Известий», эти цифры составляли, соответственно, 10 и 9 тыс.

Барби и русалки

Выпускницам, которые еще не определились с образом, стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Бояршинова посоветовала присмотреться к нарядам в стиле сказочной Русалочки. После выхода одноименного фильма многие дизайнеры вдохновились морской эстетикой, и такие образы стали настоящим трендом, который можно адаптировать и для выпускного.

— Можно использовать пастельные, нежные цвета, которые напоминают оттенки моря, — голубой, цвет морской волны, нежно-розовый. Дополнит образ, например, клатч в виде ракушки или серьги-ракушки, — пояснила она.

Впишутся в тренд и пайетки, напоминающие чешую. Благодаря кино популярным сейчас стал и стиль Барби, добавила стилист.

— Можно смело использовать розовый для своих образов, добавив какие-то нежные аксессуары в этой палитре. Актуальным будет нежное летящее платье с воланами, рюшами, которые подойдут, кстати, и для стиля Русалочки, — добавила Мария Бояршинова.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Именно эти два тренда хорошо подойдут для образов на выпускной, полагает она, поскольку они помогают подчеркнуть юность девушки. Актуальными остаются перья. Выпускницам, которые хотят быть самыми модными, она также посоветовала обратить внимание на серебристые цвета — они тоже в тренде.

Не потеряли свою актуальность и платья-комбинации, которые можно надеть с жакетом, создав минималистичный образ.

— Тем, кто не хочет надевать платье, можно обратить внимание на брючные костюмы. Это может быть классический костюм в каком-то интересном акцентном цвете или костюм атласной фактуры, которая смотрится очень нарядно и интересно, — предложила она.

Можно также выбрать комбинезон актуального кроя с декоративными деталями в виде страз, перьев, пайеток или даже ракушек, резюмировала Мария Бояршинова.

При выборе костюма для молодого человека лучше остановиться на варианте, который можно будет использовать и в дальнейшем. Например, надевать на конференции, защиты, рассказала «Известиям» дизайнер мужской одежды, владелица модного дома Rubleff’ka Таша Рублева. Чтобы оставаться в тренде, можно отдать предпочтение двубортному пиджаку, расцветке в полоску или клетку.

— Цветовые акценты можно использовать в аксессуарах. Например, это могут быть платки в верхнем кармане, шнурки в кедах. Потому что часть неклассических костюмов можно носить и с кедами — это безусловный тренд, который очень заходит молодежи , — пояснила она.

В качестве популярных цветов для таких акцентов она назвала терракотовый, лавандовый и сиреневый.

Также можно остановиться на варианте непарного комплекта, выбрав пиджак из фактурной ткани или необычной расцветки, предложила дизайнер. Такой пиджак потом будет хорошо смотреться и в качестве повседневного варианта, например с джинсами.

Выпускники и выпускницы всё чаще отдают предпочтение простым образам , обратила внимание директор по развитию Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Например, девочки могут прийти на праздник в кедах вместо туфель, а мальчики — в повседневных рубашке и брюках вместо костюма. Если после торжественной части предусмотрена еще какая-то программа, то может потребоваться и дополнительный комплект одежды, добавила она.

Праздник без взрослых

Главный городской выпускной в Москве по традиции пройдет в парке Горького 24 июня. Выпускников как настоящих звезд этого вечера будет ждать красная ковровая дорожка, сеты от диджеев и концерт знаменитостей. В тот же день в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник для вчерашних школьников «Алые паруса». По традиции кульминацией вечера станет салют и появление в акватории Невы брига с алыми парусами.

Несмотря на масштабные городские празднования, выпускники всё чаще просят родителей забронировать для них пространство и оставить их веселиться самостоятельно, без взрослых , рассказала Юлия Матюнина.

— Родители и учителя относятся к этому по-разному. С одной стороны, большая часть выпускников уже перешагнула порог 18-летия. С другой стороны, страшно оставлять детей без присмотра. Во избежание эксцессов большинство родителей предпочитают всё же возглавить процесс, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев



В регионах, по ее словам, к этому вопросу пока подходят более консервативно , отдавая предпочтение большим праздникам с приглашением учителей и даже бабушек и дедушек выпускников.

Лофты и банкетные залы стали популярными местами для проведения праздника в этом году, подтвердили в «Авито Услугах»: в мае спрос на их аренду вырос более чем в 3,5 раза. Также популярны теплоходы и рестораны. В среднем по стране аренда лофта обойдется примерно в 1,5 тыс. рублей в час, ресторана — от 3 тыс. рублей. Отпраздновать выпускной на теплоходе можно за 4 тыс. рублей в час. Отдельно нужно оплачивать услуги кейтеринга — около 1,5 тыс. на человека.

Уже в мае этого года спрос на организаторов выпускных вечеров по всей стране вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали в «Авито Услугах». В среднем по стране организаторы за один праздничный вечер берут от 5 тыс. рублей.