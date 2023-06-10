Папина дочка: какой предстала Лили-Роуз Депп в скандальном сериале «Кумир»
В 21 год Джонни Депп сыграл дебютную роль в культовом ужастике «Кошмар на улице Вязов». В 16 лет Ванесса Паради сыграла в фильме «Белая свадьба», получив «Сезар» — и шквал критики за избыточно «взрослые» сцены. Их дочь Лили-Роуз Депп, похоже, решила пойти по стопам родителей, подстегнув свою кинокарьеру скандальной ролью в сериале «Кумир», который зрители уже назвали этапным в истории индустрии. О том, как Сэм Левинсон вернул в повестку дня основные ценности поп-культуры, рассказывают «Известия».
Ожидания и реальность
«Кумира» ждали давно, и чем дальше, тем с большим любопытством — и одновременно настороженностью. Слухи о том, что создатели The Idol собираются сорвать покровы и обнажить изнанку шоу-бизнеса, стимулировали интерес публики: кто же не любит подсмотреть в звездное закулисье?
Впечатлял и кастинг: в главных ролях были заявлены Лили-Роуз Депп и Абель Макконен Тесфайе. Первая — уже вполне состоявшаяся молодая актриса с невинно-обольстительным взглядом мамы Ванессы Паради и порочной папиной пластикой. Тесфайе, более известный под сценическим псевдонимом The Weeknd, прошел путь от безвестного анонимного сочинителя музыки для YouTube до второй строчки чартов Billboard и самого воспроизводимого R&B-исполнителя мира. Даже на подпевках у Лили-Роуз были обещаны вполне полноценные звезды, включая Дженни из популярного южнокорейского герлз-бенда Blackpink.
Кадр сериала «Кумир»
Режиссером проекта стала Эми Саймец, создательница «Девушки по вызову». Этот сериал так тщательно, в духе феминистской повестки, отразил сексуальную эксплуатацию и объективацию женщин, что для третьего сезона, где профессия эскортницы раскрывается с несколько более легкомысленной стороны, создателям телешоу прошлось заменить режиссера. Поэтому в том, что «Кумир» с успехом сорвет покровы с мужского шовинистического мира шоу-бизнеса, можно было не сомневаться.
Однако вскоре что-то пошло не так. Продюсер Сэм Левинсон, отсмотрев материал, отодвинул Саймец и сам взялся за режиссуру. А от него можно было ожидать чего угодно. Сын Барри Левинсона, создателя знаменитой политической трагикомедии «Хвост виляет собакой», с первых шагов в профессии удостоился от американской прессы звания «заслуженного сына своего отца». Его сериал «Эйфория» о подростках, ведущих самый неправедный образ жизни, был бесспорным хитом, поэтому «Кумиру» заранее выдали высокий кредит доверия, выставив две пилотные серии во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля.
Кадр из сериала «Эйфория»
Перед показом, как докладывали корреспонденты светских изданий, толпа перед Дворцом фестивалей «помолодела лет на двадцать»: новое творение Левинсона интересовало по большей части молодежную аудиторию. Режиссер не подвел свою публику: после показа «Кумир» удостоился пятиминутной овации. За ней, однако, последовал настоящий критический разгром. Вся американская кинопресса в едином порыве требовала крови, обвиняя Левинсона во всех смертных грехах. В едином порыве критики обеспечили «Кумиру» провальный рейтинг на основных кинофорумах: он с трудом дотянулся до позорной цифры 4.
Девочка созрела
Гнев критиков, впрочем, можно было понять. Затейник Левинсон обманул их самым бессовестным образом. Вместо того чтобы продемонстрировать грязную изнанку шоу-бизнеса и, как было обещано, рассказать историю о том, как поп-звезда в борьбе с маскулинным миром сексуальных эксплуататоров обретает себя и прокладывает собственный путь в индустрии, режиссер демонстрирует закулисье поп-музыки в стиле 1990-х — ярким и эротичным, полным подспудного сексуального напряжения, темных тайн и грязных секретов, но этим и неудержимо притягательным.
Кадр фильма «Кумир»
По сути, Левинсон одним мановением руки вывел из игры всю «культуру отмены», не удержавшись от соблазна слегка поиронизировать над ней на прощание. Поп-звезда Джоселин, героиня Лили-Роуз Депп, безостановочно курит тонкие сигаретки, причем первую из них она закуривает через несколько секунд после того, как кто-то из ее импресарио провозглашает ее приверженность заботе о здоровье.
В ходе открывающей первую серию фотосессии она настаивает на своем праве обнажаться настолько, насколько ей этого хочется, а менеджера, настойчиво рекомендующего ей всё же хоть немного прикрыть грудь, тут же запирают в уборной — чтобы не мешал процессу. Ее открытое сверх всякой меры красно-черное шелковое платье напоминает скандальный наряд Мэрилин Монро, в котором она снималась на постеры к фильму «Асфальтовые джунгли» — и которое как излишне вызывающее потом так и не вошло в сам фильм. А когда помощница предостерегает героиню, говоря, что ее новый ухажер владелец ночного клуба и лидер таинственного культа Тедрос, сыгранный Тесфайе, «похож на насильника», та беззаботно откликается: «Этим-то он мне и нравится». И вместо того чтобы в соответствии с современными трендами разобраться с этой странной тягой вместе с личным психоаналитиком, она с Тедросом отправляется совсем в другое путешествие.
Собственно, кредо сериала объявляет одна из второстепенных героинь уже в первых кадрах. «Вы, люди с высшим образованием, оторваны от реальности, — заявляет она еще одному осторожному критику чересчур, по его мнению, сексуально провокативного нового клипа Джоселин. — Не мешайте людям наслаждаться сексом, наркотиками и девушками. Хватит стопорить Америку!»
Кадр сериала «Кумир»
К этому мировая кинопресса оказалась не готова. The Hollywood Reporter назвал сериал «фантазией токсичного мужчины об изнасиловании, за которым женщина возвращается опять и опять, потому что это делает ее музыку лучше». А Rolling Stone и вовсе окрестил сериал «извращенным порно с пытками», посетовав на то, что обещанное шоу о «женщине, которая находит свою сексуальность» превратилось в «шоу о мужчине, который издевается над этой женщиной, а ей это нравится».
Впрочем, сами создатели столь разгромной критикой не смутились, а Тесфайе, выступивший сопродюсером сериала вместе с Левинсоном, даже заявил, что уничижительная рецензия Rolling Stone — всего лишь месть за то, что в одном из эпизодов героиня Лили-Роуз Депп отказалась давать интервью этому журналу, сочтя его «слишком старомодным».
Назад к истокам
Парадоксально, но никаких профессиональных претензий при всем старании критики сериалу так и не смогли предъявить — все их нападки лежат в плоскости идеологической. То, как герои сериала снимают клипы, развлекаются в клубе, разговаривают, занимаются сексом, по их мнению, возмутительно неправильно. Героиня Депп слишком много обнажается, а окружающие ее мужчины с чрезмерным интересом наблюдают за этим процессом. Персонажи сериала словно и знать не знают об идеях феминизма и толерантности, о недопустимости отношения к женщине как к сексуальному объекту. И секс для них — это не взаимно согласованное здоровое времяпрепровождение, а темная чувственная стихия, способная менять реальность, ни у кого не спрашивая разрешения.
И создателей шоу это вполне устраивает. Сериал словно возвращает кино на три с лишним десятилетия назад, к временам «Основного инстинкта», где героиня Шэрон Стоун наглядно демонстрировала его, на долгие годы вперед зациклив зрителей-мужчин на самом животрепещущем вопросе — нет, не о пути женщины в шоу-бизнесе, а о том, было ли на ее героине белье во время приснопамятной беседы со следствием. Не зря, кстати, Джоселин с помощницей коротают время за просмотром «Основного инстинкта» — так Левинсон отдает дань великим предшественникам.
Кадр из сериала «Кумир»
Кстати, по признанию Лили-Роуз, при работе над ролью она ориентировалась именно на героиню Шэрон Стоун. А на вопросы о том, насколько эмоционально тяжело ей было сниматься в столь откровенных сценах, она твердо отвечала, что работа была для нее комфортной, а Сэм Левинсон — один из лучших режиссеров, с которым ей доводилось сотрудничать.
Возможно, явление «Кумира» станет поворотной точкой для сегодняшней киноиндустрии. Символично, что его дебют в Каннах совпал с еще одним событием — показом в программе открытия фестиваля «Жанны Дюбарри», первого фильма с Джонни Деппом после его демонстративной «отмены» Голливудом в связи со скандальным разводом. Похоже, по итогам шумного судебного процесса Деппа и Эмбер Херд боссы индустрии наконец признали, что в отношениях двух взрослых половозрелых людей не бывает правых и виноватых — каждый хорош по-своему, а сторонний судья способен лишь выставить себя на посмешище. И интерес к женскому телу — это не низведение женщины до статуса бессловесного объекта, а по-прежнему основной инстинкт, что доказывает и зрительская аудитория: в день премьеры, несмотря на разгромные рейтинги, «Кумира» посмотрело почти миллион человек.