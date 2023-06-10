Папина дочка: какой предстала Лили-Роуз Депп в скандальном сериале «Кумир»

В 21 год Джонни Депп сыграл дебютную роль в культовом ужастике «Кошмар на улице Вязов». В 16 лет Ванесса Паради сыграла в фильме «Белая свадьба», получив «Сезар» — и шквал критики за избыточно «взрослые» сцены. Их дочь Лили-Роуз Депп, похоже, решила пойти по стопам родителей, подстегнув свою кинокарьеру скандальной ролью в сериале «Кумир» , который зрители уже назвали этапным в истории индустрии. О том, как Сэм Левинсон вернул в повестку дня основные ценности поп-культуры, рассказывают «Известия».

Ожидания и реальность

«Кумира» ждали давно, и чем дальше, тем с большим любопытством — и одновременно настороженностью. Слухи о том, что создатели The Idol собираются сорвать покровы и обнажить изнанку шоу-бизнеса, стимулировали интерес публики : кто же не любит подсмотреть в звездное закулисье?

Впечатлял и кастинг: в главных ролях были заявлены Лили-Роуз Депп и Абель Макконен Тесфайе. Первая — уже вполне состоявшаяся молодая актриса с невинно-обольстительным взглядом мамы Ванессы Паради и порочной папиной пластикой. Тесфайе, более известный под сценическим псевдонимом The Weeknd, прошел путь от безвестного анонимного сочинителя музыки для YouTube до второй строчки чартов Billboard и самого воспроизводимого R&B-исполнителя мира. Даже на подпевках у Лили-Роуз были обещаны вполне полноценные звезды, включая Дженни из популярного южнокорейского герлз-бенда Blackpink.

Кадр сериала «Кумир» Фото: A24

Режиссером проекта стала Эми Саймец, создательница «Девушки по вызову». Этот сериал так тщательно, в духе феминистской повестки, отразил сексуальную эксплуатацию и объективацию женщин, что для третьего сезона, где профессия эскортницы раскрывается с несколько более легкомысленной стороны, создателям телешоу прошлось заменить режиссера. Поэтому в том, что «Кумир» с успехом сорвет покровы с мужского шовинистического мира шоу-бизнеса, можно было не сомневаться.

Однако вскоре что-то пошло не так. Продюсер Сэм Левинсон, отсмотрев материал, отодвинул Саймец и сам взялся за режиссуру. А от него можно было ожидать чего угодно. Сын Барри Левинсона, создателя знаменитой политической трагикомедии «Хвост виляет собакой», с первых шагов в профессии удостоился от американской прессы звания «заслуженного сына своего отца». Его сериал «Эйфория» о подростках, ведущих самый неправедный образ жизни, был бесспорным хитом, поэтому «Кумиру» заранее выдали высокий кредит доверия, выставив две пилотные серии во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Кадр из сериала «Эйфория» Фото: A24

Перед показом, как докладывали корреспонденты светских изданий, толпа перед Дворцом фестивалей «помолодела лет на двадцать»: новое творение Левинсона интересовало по большей части молодежную аудиторию. Режиссер не подвел свою публику: после показа «Кумир» удостоился пятиминутной овации. За ней, однако, последовал настоящий критический разгром. Вся американская кинопресса в едином порыве требовала крови, обвиняя Левинсона во всех смертных грехах. В едином порыве критики обеспечили «Кумиру» провальный рейтинг на основных кинофорумах: он с трудом дотянулся до позорной цифры 4.

Девочка созрела

Гнев критиков, впрочем, можно было понять. Затейник Левинсон обманул их самым бессовестным образом. Вместо того чтобы продемонстрировать грязную изнанку шоу-бизнеса и, как было обещано, рассказать историю о том, как поп-звезда в борьбе с маскулинным миром сексуальных эксплуататоров обретает себя и прокладывает собственный путь в индустрии, режиссер демонстрирует закулисье поп-музыки в стиле 1990-х — ярким и эротичным, полным подспудного сексуального напряжения, темных тайн и грязных секретов, но этим и неудержимо притягательным.

Кадр фильма «Кумир» Фото: A24

По сути, Левинсон одним мановением руки вывел из игры всю «культуру отмены» , не удержавшись от соблазна слегка поиронизировать над ней на прощание. Поп-звезда Джоселин, героиня Лили-Роуз Депп, безостановочно курит тонкие сигаретки, причем первую из них она закуривает через несколько секунд после того, как кто-то из ее импресарио провозглашает ее приверженность заботе о здоровье.

В ходе открывающей первую серию фотосессии она настаивает на своем праве обнажаться настолько, насколько ей этого хочется, а менеджера, настойчиво рекомендующего ей всё же хоть немного прикрыть грудь, тут же запирают в уборной — чтобы не мешал процессу. Ее открытое сверх всякой меры красно-черное шелковое платье напоминает скандальный наряд Мэрилин Монро, в котором она снималась на постеры к фильму «Асфальтовые джунгли» — и которое как излишне вызывающее потом так и не вошло в сам фильм. А когда помощница предостерегает героиню, говоря, что ее новый ухажер владелец ночного клуба и лидер таинственного культа Тедрос, сыгранный Тесфайе, «похож на насильника», та беззаботно откликается: «Этим-то он мне и нравится». И вместо того чтобы в соответствии с современными трендами разобраться с этой странной тягой вместе с личным психоаналитиком, она с Тедросом отправляется совсем в другое путешествие.

Собственно, кредо сериала объявляет одна из второстепенных героинь уже в первых кадрах. «Вы, люди с высшим образованием, оторваны от реальности, — заявляет она еще одному осторожному критику чересчур, по его мнению, сексуально провокативного нового клипа Джоселин. — Не мешайте людям наслаждаться сексом, наркотиками и девушками. Хватит стопорить Америку!»

Кадр сериала «Кумир» Фото: A24

К этому мировая кинопресса оказалась не готова. The Hollywood Reporter назвал сериал «фантазией токсичного мужчины об изнасиловании, за которым женщина возвращается опять и опять, потому что это делает ее музыку лучше». А Rolling Stone и вовсе окрестил сериал «извращенным порно с пытками», посетовав на то, что обещанное шоу о «женщине, которая находит свою сексуальность» превратилось в «шоу о мужчине, который издевается над этой женщиной, а ей это нравится».

Впрочем, сами создатели столь разгромной критикой не смутились, а Тесфайе, выступивший сопродюсером сериала вместе с Левинсоном, даже заявил, что уничижительная рецензия Rolling Stone — всего лишь месть за то, что в одном из эпизодов героиня Лили-Роуз Депп отказалась давать интервью этому журналу, сочтя его «слишком старомодным».

Назад к истокам

Парадоксально, но никаких профессиональных претензий при всем старании критики сериалу так и не смогли предъявить — все их нападки лежат в плоскости идеологической. То, как герои сериала снимают клипы, развлекаются в клубе, разговаривают, занимаются сексом, по их мнению, возмутительно неправильно. Героиня Депп слишком много обнажается, а окружающие ее мужчины с чрезмерным интересом наблюдают за этим процессом. Персонажи сериала словно и знать не знают об идеях феминизма и толерантности, о недопустимости отношения к женщине как к сексуальному объекту. И секс для них — это не взаимно согласованное здоровое времяпрепровождение, а темная чувственная стихия, способная менять реальность, ни у кого не спрашивая разрешения.

И создателей шоу это вполне устраивает. Сериал словно возвращает кино на три с лишним десятилетия назад, к временам «Основного инстинкта», где героиня Шэрон Стоун наглядно демонстрировала его, на долгие годы вперед зациклив зрителей-мужчин на самом животрепещущем вопросе — нет, не о пути женщины в шоу-бизнесе, а о том, было ли на ее героине белье во время приснопамятной беседы со следствием. Не зря, кстати, Джоселин с помощницей коротают время за просмотром «Основного инстинкта» — так Левинсон отдает дань великим предшественникам.

Кадр из сериала «Кумир» Фото: A24

Кстати, по признанию Лили-Роуз, при работе над ролью она ориентировалась именно на героиню Шэрон Стоун. А на вопросы о том, насколько эмоционально тяжело ей было сниматься в столь откровенных сценах, она твердо отвечала, что работа была для нее комфортной, а Сэм Левинсон — один из лучших режиссеров, с которым ей доводилось сотрудничать.