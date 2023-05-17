Пальмовая месса: чем интересен 76-й Каннский кинофестиваль

В программе открывшегося 16 мая 76-го Каннского кинофестиваля — лучшие новые авторские фильмы. Председатель жюри — Рубен Эстлунд. И всё будет хорошо, если в рамках забастовки энергетиков Канны не оставят в эти дни без электричества. В конкурсе фестиваля нет фильмов из России и Украины, зато вне конкурса покажут советскую классику, которую подписали Арменией, а не СССР. «Известия» рассказывают, чем примечателен фестиваль этого года.

Предисловие как промокампания

Еще до начала фестиваль успел обрасти скандалами, которые создают лучшую рекламу из возможных. Так, в начале апреля была объявлена конкурсная программа, и в ней был фильм Катрин Корсини «Возвращение». А на следующий день он с сайта фестиваля исчез, потому что прессе были разосланы некие письма с обвинениями режиссера в эксплуатации детей-артистов во время съемок.

Казалось, и фильм, и режиссера сейчас спокойно «отменят», потому что дело деликатное, но Канны поступили настолько благородно, что (как и всегда) подали всему культурному миру пример. Фестиваль провел собственное расследование, изучил обвинения и все имеющиеся факты — и вернул фильм в конкурс. Теперь фамилия Корсини станет символом борьбы против клеветы и доносов, а название «Возвращение» оказалось попросту пророческим.

Ума Турман и ее сын Левон Роэн Турман-Хоук на Каннском кинофестивале Фото: Global Look Press/IMAGO/Dave Bedrosian

Еще один скандал — незадолго до фестиваля в аэропорту Тегерана сфотографировали Джафара Панахи с женой и чемоданами. Самый известный иранский диссидент последних лет уже очень давно не мог покинуть родину, его сажали то под домашний арест, то вовсе за решетку, но теперь всё же выпустили.

Не было сомнений, что первой остановкой Панахи после 14 лет невыездного режима будет именно Каннский кинофестиваль. И что он останется в Европе, чтобы свободно снимать кино. Но Панахи через несколько дней вернулся в Иран, а вот Мохаммада Расулофа, другого иранского режиссера, в Канны просто не отпустили, хотя он член жюри конкурса «Особый взгляд». В таких случаях на больших фестивалях вместо отсутствующего члена жюри ставят пустой стул.

16 мая премьерой исторической драмы «Жанна Дюбарри» («Фаворитка») открылся 76-й Международный кинофестиваль в Каннах. По красной дорожке прошли не только звезды картины Джонни Депп и Майвенн, но и другие знаменитости. Это первый фест с женщиной-директором Айрис Кноблох, выбранной в марте 2022 года на три сезона (2023–2025). Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Yara Nardi В основном этапе конкурса примет участие 21 кинокартина режиссеров из разных стран. За главный приз поборются «Идеальные дни» немецкого режиссера Вима Вендерса, «Опавшие листья» финского автора Аки Каурисмяки и фильм Уэса Андерсона «Город астероидов» Фото: REUTERS/Eric Gaillard Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в мерцающем серебристом платье посетила церемонию открытия 76-го Каннского кинофестиваля Фото: REUTERS/Yara Nardi Актриса, продюсер и режиссер Хелен Миррен Фото: REUTERS/Yara Nardi Американская актриса Эль Фаннинг, известная по роли императрицы Екатерины II в сериале «Великая» о российской монархии, также приехала на фестиваль Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Актриса Катрин Денёв в элегантном синем платье на красной ковровой дорожке кинофестиваля. Ее дочь Кьяра Мастроянни провела церемонию открытия Фото: Getty Images/Neilson Barnard Почетной «Золотой пальмовой ветви» текущего кинофестиваля удостоится 78-летний актер Майкл Дуглас. Так жюри отметит его вклад в киноиндустрию, за время работы в которой он успел сняться в 75 картинах Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto Среди гостей было много зарубежных знаменитостей. Например, актриса Ума Турман вместе с сыном Левоном Турман-Хоуком Фото: Getty Images/Neilson Barnard Вне конкурса аудитории Каннского кинофестиваля покажут несколько картин, среди которых фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а также пятый фильм про Индиану Джонса «Колесо судьбы» Джеймса Мэнголда Фото: REUTERS/Eric Gaillard Французская актриса Эммануэль Беар появилась в подчеркивающем фигуру костюме Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Датский актер Мадс Миккельсен вместе с супругой Ханне Якобсен. Одной из его последних кинокартин как раз и стал «Индиана Джонс и колесо судьбы» Фото: Getty Images/Neilson Barnard Исполнители главных ролей в фильме-открытии фестиваля «Жанна Дюбарри» Майвенн, Джонни Депп и Пьер Ришар Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier Джонни Депп исполнил роль короля Людовика XV, после знакомства с которым молодая женщина Жанна Вобернье становится одной из наиболее влиятельных дам во Франции Фото: REUTERS/Yara Nardi Российская светская дива Виктория Боня также не оставила без внимания церемонию Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto Китайская актриса Гун Ли, известная по ролям в фильмах «Мемуары гейши» и «Мулан». Внесла ощутимый вклад в популяризацию китайского кино далеко за пределами страны Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes 76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Председателем жюри основного конкурса станет шведский режиссер Рубен Эстлунд. В прошлом году его наградили «Золотой пальмовой ветвью» за кинокартины «Квадрат» и «Треугольник печали» Фото: Getty Images/Dominique Charriau

Наконец, всех занимает забастовка французских энергетиков. Как «Известия» уже сообщали, профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» пригрозил отключить электричество «Формуле-1» и Каннскому кинофестивалю, и если это действительно произойдет, то фестиваль, вероятно, будет просто сорван. А вместе с ним и Кинорынок, самый крупный в мире.

Что дают?

Дают — всё сразу. Каннский кинофестиваль устроен таким образом, что он интересен и маргиналам, и синефилам, и широкой публике. Последней — за счет нереального количества звезд кино и громких премьер коммерческого кино. Так, в этот раз тут покажут свежего «Индиану Джонса» и долгожданных «Убийц цветочной луны» (продолжительностью три с половиной часа!) Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

А еще Педро Альмодовар представит здесь короткометражку «Странный образ жизни» — вестерн с Итаном Хоуком и Педро Паскалем, возможно, главной звездой сегодня. У него главные роли в «Мандалорце», «Одних из нас», а теперь он появится в «Гладиаторе 2», и кажется, что его хотят во все суперпроекты, которые сейчас снимаются.

Алессандра Амбросио на красной дорожке фильма «Жанна Дюбарри» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Terenghi

Отдельная категория каннских зрителей — туристы и местные жители. Как известно, на этот фестиваль не продают билеты, с улицы туда никак не попасть. Но есть программа «Кино на пляже», где все желающие могут посмотреть фильмы на огромном экране прямо на берегу моря. Если, конечно, не побоятся майской ночной прохлады.

Обычно тут крутят классику, и этот раз не исключение. Для нас эта программа важна тем, что в этом году покажут «Здравствуй, это я!» Фрунзе Довлатяна. Этот фильм 1965 года — суперхит советского кино. В главных ролях Армен Джигарханян, Ролан Быков, Наталья Фатеева, Маргарита Терехова. Реставрацией занимался в том числе «Госфильмофонд». Но на сайте фестиваля страной производства числится Армения, и в этом есть то ли лукавство, то ли что-то еще, хотя и доля правды тоже имеется.

Бессмысленно говорить об авторских хитах от живых легенд, потому что их пока никто не видел. Понятно, что одни только имена уже внушают священный трепет: Уэс Андерсон, Аки Каурисмяки, Хирокадзу Корээда, Тодд Хейнс, Кен Лоуч, Нанни Моретти, Марко Беллоккьо, Аличе Рорвахер, Ван Бин, Вим Вендерс.

Фотоколл жюри 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля: Пол Дано, Атик Рахими, Дамиан Сифрон, Бри Ларсон, Жюлия Дюкурно, Рубен Эстлунд, Марьям Тузани, Дени Меноше, Рунгано Ниони Фото: Global Look Press/Pool Even/Alberto Terenghi

Фаворит фестиваля, пожалуй, гениальный турок Нури Бильге Джейлан, который ранее всегда оказывался в шаге от «Золотой пальмовой ветви» — и опять ему ее, скорее всего, будут негласно присуждать все зрители. А вот жюри под руководством Рубена Эстлунда может выкинуть что-нибудь эдакое, провокацию в духе эстлундовских сатир — и наградить что-то совсем странное, чтобы позлить респектабельную публику.

В Каннах дух свободы и хулиганства всегда сочетался с гламуром и аристократизмом, это такой кинематографический Версаль, и Эстлунд всерьез намерен дать этому бой. По крайней мере, так он заявил в интервью Variety. Остается узнать, насколько он серьезен. Другое дело, что в случае с Каннами приз жюри не так значим, как факт отбора в официальную программу. Потому что моду на год вперед диктует не жюри, а именно фестиваль. Эти фильмы потом будут смотреть до следующего мая, именно так будут заявлены все главные (или модные) тренды современности.

Мало званых, много избранных

В прошлом году позиция Канн была жесткой: российские СМИ они не аккредитовывали, и редчайшие исключения только подтверждали правило. Даже российские старожилы Канн остались без бэйджей — при этом фильмы российских авторов Канны показывали. В этом году Канны по-прежнему отказывали в аккредитации СМИ, которые фестиваль считает связанными с российским правительством, но стоит отметить, что отечественной кинопрессы на фестивале в этот раз куда больше.

Хочется назвать этот процесс, в пандан «параллельному импорту», «параллельной аккредитацией», потому что ходы использовались разные, но если бы Канны были настроены серьезно и «отменяли» Россию, то отследить российских критиков не составило бы труда. В этом году ничего подобного не произошло, а это значит, что отношение фестиваля к нашей прессе стало более сложным.

Виктория Боня на 76-м Каннском кинофестивале Фото: AP Photo/Invision/Scott Garfitt

Что касается фильмов российских авторов, то их найти довольно сложно, они спрятались по параллельным секциям или рыночным презентациям. Но они есть. Среди них, прежде всего, «Блажь» Ильи Поволоцкого в «Двухнедельнике режиссеров» (элитарная программа, где, например, в свое время показывали «Все умрут, а я останусь» Германики).

На рынке европейским дистрибьюторам будут презентовать «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой (ученицы Сокурова) и новый публицистический триллер Юрия Быкова «Хозяин».

Ясно, что всё это пройдет на периферии общего зрительского интереса, но в Каннах случайностей не бывает, это мероприятие всегда тончайшим образом продумано до мелочей. В киноязыке есть термин «деталь». И именно эти «детали» иногда становятся смыслом и стержнем произведения.