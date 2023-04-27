Не канут в ленту: какие фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России

Две картины с грядущего Каннского фестиваля — «В паутине» и «Обнаженная муза» — выйдут в РФ уже осенью в официальный прокат, а затем и на стримингах , выяснили «Известия». Покажут в нашей стране и фильм-открытие смотра — «Жанну Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Среди ее создателей — два российских продюсера. Но этим русский след Канн-2023 не ограничивается. В программу «Двухнедельник режиссеров» вошла картина Ильи Поволоцкого «Блажь», а лента выпускницы Гнесинки Дарьи Кащеевой включена в секцию студенческих работ Cinef и в перспективе будет подаваться на отечественные фестивали. Подробности — в материале «Известий».

Звезда американская, продюсеры русские

В этом году в основной конкурсной программе Каннского фестиваля, стартующего 16 мая, нет российских фильмов — по вполне понятным причинам. Под вопросом остаются и прокатные перспективы большинства лент: вероятно, они станут более ясными после окончания смотра и распределения призов. Но уже можно утверждать, что без «русского следа» на главном киносмотре не обойдется, равно как и без новинок с него — в наших кинотеатрах .

Главная сенсация: костюмная картина режиссера Майвенн «Жанна Дюбарри», с которой Джонни Депп возвращается в большое кино, создана при участии двух российских продюсеров — Константина Елкина и Светланы Мигуновой-Дали .

Кадр фильма «Жанна Дюбарри» Фото: France Télévision

— Моя компания Russian World Vision выступила соинвестором данного проекта . Мы провели переговоры с Why Not Productions, подтвердили свое участие в создании фильма и начали совместную работу по проекту еще на этапе сценария , — рассказал «Известиям» Константин Елкин. — Мы присутствовали на съемках фильма, часть из них проводилась в дворцово-парковом ансамбле Версаль, который специально для этого закрывался на несколько дней.

Продюсер сообщил «Известиям», что лента сначала выйдет в широкий кинотеатральный прокат в России и СНГ, а затем будет выпущена в онлайн-кинотеатре Okko. Даты релизов пока не определены и будут объявлены после Каннского кинофестиваля.

Представители Okko подтвердили «Известиям», что договоренность об этом достигнута.

— Мы выступили партнером картины в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ . Для нашей компании этот проект — важный стратегический шаг в работе с международным рынком и возможность расширить границы при выборе полнометражных картин , — подчеркнула замгендиректора, директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская.

Кадр фильма «Жанна Дюбарри» Фото: France Télévision

Любопытная деталь: в крупнейшей кинобазе IMDb.com среди компаний — производителей «Жанны Дюбарри» Russian World Vision не значится, но в списке продюсеров имя Константина Елкина указано . «На территории России мы упоминаем компанию RWV, так как Константин является ее создателем и главой» — пояснили «Известиям» представители продюсера.

От паразитов к паутине

Точно покажут у нас еще два полнометражных фильма из каннских внеконкурсных программ: драму «В паутине» Ким Джи-уна и байопик про художника Пьера Боннара «Обнаженная муза» Мартена Прово из секции «Каннские премьеры».

— Прокат обеих картин запланирован на осень , — рассказали «Известиям» в дистрибьюторской компании Arna Media. — Выпуск на онлайн-платформах также планируется после завершения показа в кинотеатрах . Официальный дубляж фильмов делается в Москве. У главного героя «В паутине» (его играет Сон Кан-хо) будет тот же голос, который был у этого актера в «Паразитах» (оскароносный хит режиссера Пон Джун-хо. — «Известия»).

Кадр фильма «В паутине» Фото: Anthology Studios

Переговоры с правообладателями проходили в обычном режиме, подчеркнули в Arna Media.

На каком именно стриминге выйдут «В паутине» и «Обнаженная муза» после кинотеатрального проката — пока не сообщается, но в «Кинопоиске HD» в ответ на вопрос, планирует ли сервис выпускать эти ленты, ответили «Известиям»: «По ним пока не заявлены даты».

Дикая визуальная поэма

Есть шансы увидеть в нашей стране и фильм Дарьи Кащеевой «Электра» , представленный в программе студенческих работ Cinef (прежнее название — Cinéfondation). Имя Кащеевой — выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных и Пражской академии искусств, кино и телевидения (FAMU) — впервые громко прозвучало в 2019 году, когда ее короткометражный мультфильм «Дочь» попал в шорт-лист «Оскара», а затем и в итоговую номинацию, но , правда, остался без статуэтки .

Новая работа соединяет игровое кино и кукольную анимацию . Судя по трейлеру, зрителя ждет экспериментальное, подчас шокирующее повествование. «Дикая визуальная поэма» — так определяют жанр произведения сами авторы .

Дарья Кащеева не отрицает возможность показа ее нового фильма «Электра» в российских кинотеатрах , а также на киносмотрах.

Кадр фильма «Электра» Фото: maurfilm.com

— Я продолжаю поддерживать хорошие отношения с организаторами российских фестивалей, которым важно знакомить публику с современной кинематографией и всеми темами, которые сейчас актуальны и интересны международному обществу, — сказала режиссер. — Для меня важна свободная дискуссия, которую порождают независимые фильмы. Фильм будет посылаться на российские фестивали, а будет ли в итоге включен в программы тех или иных смотров — уже на возможностях российского кинопроката и выборе организаторов фестиваля.

Выйдет ли фильм на интернет-платформах, говорить ещё рано, сообщила режиссер «Известиям». По ее словам, приоритет ближайшего года — показ фильма в кинотеатрах на международных кинофестивалях и в кинопрокате

Дарья Кащеева — не единственный выходец из России, который представит в мае свое творчество на Лазурном берегу. В параллельной, формально независимой от Каннского фестиваля программе «Двухнедельник режиссеров» покажут психологическое роуд-муви Ильи Поволоцкого «Блажь» . Лента рассказывает о путешествии отца и дочери в доме на колесах. Среди актеров — Мария Лукьянова, Гела Читава и Ксения Кутепова . Съемки проходили в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Карелии и Мурманской области.

Увы, о прокате фильма в нашей стране (равно как и за рубежом) пока информации нет. Режиссер на момент создания материала не был доступен для комментариев.