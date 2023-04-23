Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое
Мир
США эвакуировали из Судана своих дипломатов
Мир
Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
Общество
Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano
Общество
«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Общество
Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Мир
Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона
Мир
NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию
Сюжет:

Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» (FNME) объявил «100 дней гнева» и пригрозил оставить Каннский фестиваль или Гран-при Монако (гонку «Формулы-1») без электричества с требованием не принимать реформу о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщила в субботу, 22 апреля, французская газета Le Figaro со ссылкой на заявление союза.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились», — говорится в заявлении профсоюза.

«В мае делай что хочешь! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, «Ролан Гаррос» (теннисный турнир), Авиньонский фестиваль (фестиваль театра) могут остаться в тени! Мы не сдадимся!» — говорится в сообщении профсоюза. Перечисленные мероприятия запланированы во Франции на весенне-летний период.

Отмечается, что члены Федерации шахт и энергетики пообещали провести акции протеста в дни профессиональных праздников во Франции (28 апреля и 1 мая). Они также объявили о «национальном дне гнева в энергетике 3 мая».

FNME входит в крупнейшее французское объединение профсоюзов Всеобщая конфедерация труда (CGT).

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

15 апреля четыре железнодорожных профсоюза объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». По их мнению, этот день должен выйти за межпрофессиональные рамки. Также французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Это стало ответом на то, что 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. Забастовки начались после того, как 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023