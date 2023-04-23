Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона

Французский профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» (FNME) объявил «100 дней гнева» и пригрозил оставить Каннский фестиваль или Гран-при Монако (гонку «Формулы-1») без электричества с требованием не принимать реформу о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщила в субботу, 22 апреля, французская газета Le Figaro со ссылкой на заявление союза.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились», — говорится в заявлении профсоюза.

«В мае делай что хочешь! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, «Ролан Гаррос» (теннисный турнир), Авиньонский фестиваль (фестиваль театра) могут остаться в тени! Мы не сдадимся!» — говорится в сообщении профсоюза. Перечисленные мероприятия запланированы во Франции на весенне-летний период.

Отмечается, что члены Федерации шахт и энергетики пообещали провести акции протеста в дни профессиональных праздников во Франции (28 апреля и 1 мая). Они также объявили о «национальном дне гнева в энергетике 3 мая».

FNME входит в крупнейшее французское объединение профсоюзов Всеобщая конфедерация труда (CGT).

15 апреля четыре железнодорожных профсоюза объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». По их мнению, этот день должен выйти за межпрофессиональные рамки. Также французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Это стало ответом на то, что 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. Забастовки начались после того, как 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста.