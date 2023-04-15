Французские профсоюзы объявили 20 апреля днем «железнодорожного гнева»

Во Франции четыре железнодорожных профсоюза объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». Об этом сообщается на сайтах организаций CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail и CFDT-Cheminots.

Перед парадами 1 мая профсоюзы предлагают в качестве «подготовительного шага» сделать следующий четверг днем ​​выражения «железнодорожного гнева». По их мнению, этот день должен выйти за межпрофессиональные рамки.

Таким образом профсоюзы хотят выступить против пенсионной реформы, в частности, их не устраивает выход на пенсию в 64 года. Они осуждают «жестокость реформы» и считают, что «социальное насилие, организованное правительством и богатым президентом, призывает их оставаться мобилизованными».

«Ночное обнародование закона нисколько не меняет нашей борьбы. Мы не будем двигаться дальше, пока этот закон не будет отменен», — говорится в пресс-релизах организаций, возобновляемая забастовка которых длится с 7 марта.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

В этот же день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. По данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.

Забастовки начались после того, как 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста. Реформа предполагает постепенное увеличение срока выхода на пенсию начиная с 1 сентября 2023 года. Планируется, что к 2030 году срок выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет.