Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о переводе новых регионов на московское время
Наука и техника
СМИ сообщили о планах Маска создать компанию в области искусственного интеллекта
Происшествия
Число погибших в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех
Политика
Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Минюст признал иноагентом Семена Слепакова
Мир
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе
Мир
Оборонная компания Aerojet Rocketdyne расширит производство в США за счет Украины
Мир
В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей
Политика
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Мир
В Киевской области сгорел храм Святой Матроны
Армия
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Мир
Китайское рекламное агентство BlueFocus заменит сотрудников нейросетью
Мир
Ведущий профсоюз Франции призвал Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе
Сюжет:

Ведущий профсоюз Франции призвал Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе

0
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские профсоюзы выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе. Об этом 14 апреля заявила генсек ведущего профсоюза страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, закон должен вернуться на обсуждение в Национальном собрании.

«Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон», — заявила Бине.

При этом в случае подписания Макроном закона профсоюзы не согласятся с ним на встречу, подчеркнула генсек CGT.

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

Стало известно, что французские профсоюзы отказались от встречи с правительством страны для обсуждения пенсионной реформы до 1 мая. До этого сообщалось, что глава государства примет лидеров профсоюза на неделе с 17 по 23 апреля.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Вскоре стало известно, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Это подтвердили в Елисейском дворце.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023