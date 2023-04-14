Ведущий профсоюз Франции призвал Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе

Французские профсоюзы выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе. Об этом 14 апреля заявила генсек ведущего профсоюза страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, закон должен вернуться на обсуждение в Национальном собрании.

«Мы призываем президента Республики проявить мудрость, показать, что он умеет слушать и понимать, что происходит в стране, и не подписывать этот закон», — заявила Бине.

При этом в случае подписания Макроном закона профсоюзы не согласятся с ним на встречу, подчеркнула генсек CGT.

Стало известно, что французские профсоюзы отказались от встречи с правительством страны для обсуждения пенсионной реформы до 1 мая. До этого сообщалось, что глава государства примет лидеров профсоюза на неделе с 17 по 23 апреля.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Вскоре стало известно, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Это подтвердили в Елисейском дворце.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.