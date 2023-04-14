Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу

Конституционный совет Франции 14 апреля признал законной пенсионную реформу. Таким образом, было утверждено повышение пенсионного возраста, сообщает телеканал BFM в Twitter.

При этом требование левых партий о проведении референдума по этой теме было отклонено.

Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания суда, вход в который уже накануне утром демонстранты заваливали мусором. Тем не менее в пятницу в столице и по всей Франции власти ожидают более 130 акций протеста.

Одной из первых решение суда раскритиковала лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В своем аккаунте в Twitter она написала, что «политическая судьба пенсионной реформы не решена». Политик отметила, что последнее слово всегда остается за народом, и он еще «вернется к этой бесполезной и несправедливой реформе», имея в виду следующие президентские выборы во Франции в 2027 году.

Депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) от Соммы Франсуа Рюффин в свою очередь заявил, что этим решением мнение французов было полностью проигнорировано. Он предупредил, что в ближайшем будущем «Макрон и все его друзья потерпят поражение, на выборах или на улице».

Днем ранее во всех крупных городах Франции прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тыс. человек.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. На следующий день оппозиционная группа LIOT выдвинула вотум недоверия правительству. В разных городах Франции прошли массовые протесты.

Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней.