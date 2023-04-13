МВД Франции заявило о 380 тыс. участников протестов против пенсионной реформы

Число участников демонстраций против пенсионной реформы, организованных в четверг по всей Франции, достигло 380 тыс. Об этом 13 апреля сообщил телеканал CNews ссылкой на данные МВД страны.

Как отметили журналисты, это на 190 тыс. меньше, чем в ходе 11-го общенационального дня протестов 6 апреля, и на 370 тыс. меньше, чем в 10-й день протестов 28 марта.

Со своей стороны, профсоюзы публикуют свои подсчеты. «Всеобщая конфедерация труда» сообщила, что на протесты вышли 1,5 млн французов, только в Париже протестовали 40 тыс. человек. МВД Франции оценило число митингующих в Париже в 42 тыс. граждан.

Акции протеста прошли во всех крупных городах Франции, мирный протест местами перерос в беспорядки. В Париже полицейские задержали около 30 человек после того, как у них обнаружили ножи и петарды.

Протестующие в столице Франции забросали полицейских бутылками и мусором. В ответ они применили против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также использовали для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

Как отмечает телеканал BFM, в Париже по состоянию на 18:00 по местному времени (19:00 мск) пострадало 10 полицейских, один доставлен в больницу.

Штаб-квартира полиции Парижа по указанию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена запретила с 18:00 четверга любые демонстраций возле Конституционного совета, который должен вынести свое решение в пятницу вечером по оспариваемой пенсионной реформе. Запрет будет действовать до восьми утра субботы, 15 апреля.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».

Окончательное решение о законности документа примет в пятницу Конституционный совет Франции.