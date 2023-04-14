Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Это подтверждает Елисейский дворец, сообщает в пятницу, 14 апреля, агентство Reuters.

Прежде СМИ сообщили, что Макрон может подписать закон о спорной пенсионной реформе в течение 48 часов. После этого документ вступит в законную силу.

Конституционный совет Франции ранее 14 апреля утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

При этом совет отверг шесть позиций пенсионного закона, писали СМИ. Девять членов Конституционного совета отказали в запросе левых политических сил на проведение референдума по пенсионной реформе.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. Уже с утра десятки протестующих собрались перед зданием мэрии Парижа. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Накануне утверждения закона акции протеста прошли во всех крупных городах страны. По данным полиции, на них вышли около 380 тыс. человек.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.